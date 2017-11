Resultado Alemanha x França no amistoso internacional 2017 (2-2)

Ficamos por aqui, pessoal! Fique conosco porque daqui a pouco o pós-jogo e as repercussões estarão no ar. Até a próxima!

FIM DE JOGO! Alemanha 2 x 2 França. Gols Alemanha: Timo Werner e Stindl. Gols França: Lacazette

92' GOOOOOOOOOOOL da Alemanha! Stindl nos acréscimos. Gotze toca para o atacante deixar tudo igual

90' JOGO PARADO: INVASÃO PARA ARRANCAR RISADAS DE JOACHIM LOW

88' QUE ISSO! Mbappé recebe livre, mas chuta muito mal e Trapp defende

86' AMARELO PARA A ALEMANHA! Cartão para Wagner

85' Alemanha: Em passe rasteiro Sandro Wagner desvia, o goleiro consegue se esticar a tempo para cortar a bola

85' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai Werner e entra Wagner

82' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai Can e entra Stindl

80' SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: Sai Digne e entra Kurzawa

76' Rudiger: O zagueiro corta a bola do ataque francês com perfeição

74' SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: Sai Lacazette e entra Griezmann

73' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai Khedira e entra Rudy

70' GOOOOOOOOOOOL da França! Lacazette. Faz seu segundo entre as pernas do goleiro Trapp

68' UUHH! Falta favorável a Alemanha: Kroos manda a bola no travessão

64' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai Gundogan e entra Gotze

63' SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: Sai Matuidi e entra N'Zonzi

63' SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: Sai Jallet e entra Pavard

58' França: Martial manda uma bomba na entrada da área e Trapp faz uma linda defesa e salva a Alemanha de uma virada

56' GOOOOOOOOOOOL da Alemanha! Timo Werner. Ozil cruza em profundidade no ataque para Werner, que chuta na saída do goleiro

52' Rudiger: Draxler cruza rasteiro, mas o zagueiro perde grande oportunidade e manda para fora

50' Jallet faz fila, toca para Lacazette, mas o zagueirão Sule corta

49' A Alemanha prende a bola no campo de ataque

Começa o segundo tempo!

SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai Hummels e entra Rudiger

Chutes: Alemanha 6 x 6 França

Chutes a gol: Alemanha 2 x 4 França

Posse de bola: Alemanha 60% x 40% França

Faltas: Alemanha 5 x 6 França

Impedimentos: Alemanha 3 x 1 França

Escanteios: Alemanha 1 x 6 França

Fim do primeiro tempo!

42' Em troca de passe sem eficiência, torcedor alemão começa vaiar o time

40' ALEMANHA: Werner tenta driblar, acaba perdendo a bola que acaba sobrando. O jogador chuta fraco para a felicidade de Mandanda

36' Draxler tenta aproveitar a saída de Mandanda, mas a bola fica fraca e Varane corta o perigo.

34' GOOOOOOOOOOOL da França! Lacazette. Em troca de passes dentro da área, Digne acha Martial que na saída do goleiro que serve Lacazette. O atacante tem apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

33' Trapp: Mbappe dribla os zagueiros, chuta, mas Trapp salva a Alemanha

31' Hummels: O zagueiro tira a tempo a bola de Marcial e o impede de concluir a jogada

25' Quuuase: Em contra-ataque rápido e com bom troca passes, Mbappe acaba ficando no impedimento

24' Werner recebe dentro da área, porém acaba trombando em um jogador e Umtiti afasta

Finalizações: Alemanha 0 x 3 França

16' UUUUUHHH! Lacazette escapa de Hummels, puxa para perna direita e o goleiro espalma para escanteio

Falta: Lacazette comete falta em Toni Kroos. O alemão cruza para dentro da área, mas o impedimento é marcado

15' Alemanha troca passe na defesa até achar a melhor opção

10 ' Tabelando Digne invade a área, chuta fraco e Trapp defende

9' Olha a França: Mbappé consegue invadir a grande área e Hummels tira a bola com um carrinho

6' Digne tenta o cruzamento na área, mas Sule afasta

5' França começa aparecer na partida

4' A Alemanha está melhor na partida. Posse de bola 83% contra 17% dos franceses

3' Impedimento marcado: Ozil chuta forte,mas Mandanda defende. Porém a arbitragem marca impedimento de Werner por participar da jogada.

00' Bola rolando!

França Escalada! Mandanda; Jallet, Varane, Umtiti e Digne; Tolisso, Rabiot e Matuidi; Mbappé, Lacazette e Martial

Alemanha Escalada! Trapp; Can, Hummels, Süle, Plattenhardt; Khedira, Kroos; Gündogan, Özil, Draxler; Werner

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Alemanha x França ao vivo no Rhein Energie Stadion, em Colônia, valendo pela Amistoso Internacional 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Alemanha e França já duelaram 28 vezes. Neste confronto, a equipe da casa leva uma desvantagem contra a seleção francesa. Ao todo são nove vitórias, seis empates e 13 derrotas.

Em sua história, a seleção alemã perde mais para a Inglaterra (16) e Itália (15). Desde 1990, os germânicos foram derrotados sete dos dez duelos com os franceses e venceu duas vezes durante nesse período.

A última vitória contra os franceses em solo alemão foi para em 12 de agosto de 1987, o resultado da partida terminou em 2 a 1, no Estádio Olímpico de Berlim. Na época, os gols foram marcados por Rudi Völler.

As duas seleções estão em ascensão. A França, está a seis jogos sem perder, com cinco vitórias, um empate. Durante estas partidas, concederam apenas um gol nas eliminatórias para a Copa do Mundo, contra a Bielorrússia. Por outro lado, a Alemanha conquistou os últimos oito jogos em casa e concedeu apenas um tento. O único gol contra foi o 5 a 1 contra o Azerbaijão nas eliminatórias da Copa do Mundo em Kaiserslautern. Além disso, nos últimos 21 jogos em casa, a Alemanha sempre atingiu. Última não 13 de maio de 2014 em 0-0 no amistoso contra a Polônia.

Provável escalação da Alemanha: Trapp; Kimmich, Hummels, Süle, Plattenhardt; Khedira, Rudy; Brandt, Kroos, Götze; Wagner

Destaques para Kimmich que jogou todos os minutos nos últimos 24 jogos, desde a sua estreia em 29 de maio de 2016. Na história existe apenas uma serie mais longa, ambas criadas por Berti Vogts (34 jogos de 1968 a 1971 e 26 jogos de 1974 a 1976).

Kimmich atuando pela seleção alemã na partida entre Inglaterra x Alemanha (Foto: Divulgação - Getty Images)

Provável escalação da França: Mandanda; Jallet, Varane, Umtiti, Digne; Tolisso, Rabiot, Matuidi; Griezmann, Martial, Mbappé

Para este duelo de gigantes, a França usará sua arma secreta: Antoine Griezmann. O atacante do Atlético de nas últimas 12 partidas possui seis gols e quatro assistências, incluindo uma acrobática contra o País de Gales.

Um jogo marcante foi o da Copa do Mundo de 1982, na Espanha. Em Sevilla, na semifinais, a partida terminou em 1 a 1 no tempo normal. Na prorrogação, ficou no empate - 3 a 3.

O último encontro das campeãs do mundo, foi na Euro 2016. Uma revanche para os donos da casa, eliminados pelos franceses na semifinal