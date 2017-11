Lukaku marca contra Japão e alcança feito histórico pela Bélgica

Google Plus

Em seu último amistoso internacional do ano, a Bélgica conquistou mais uma vitória, desta vez contra o Japão. Com gol do atacante Romelu Lukaku, os Red Devils triunfaram pela diferença simples de 1 a 0. O jogo ocorreu nessa terça-feira (14), em Bruges, na Bélgica.

O tento anotado por Lukaku o torna, aos 24 anos, o maior artilheiro da história da Seleção Belga, somando 31 gols. Anteriormente, o camisa 9 já havia mostrado seu poder de decisão durante as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Na partida amistosa contra o México, no último sábado (11), ele também deixou sua marca.

Com a classificação para a Copa do Mundo garantida desde a vitória sobre a Grécia, há dois meses, o resultado positivo da Belga fecha o ciclo de um ano sem sofrer derrotas – a última aconteceu diante da Espanha, em setembro de 2016.

Já o Japão, que também garantiu vaga para a Copa do Mundo mais cedo, chega à sua segunda derrota consecutiva, e ainda terá pela frente mais três adversários em amistosos: Coréia do Norte, China e Coréia do Sul.

O primeiro tempo da partida foi marcado pela superioriade da equipe da casa, que mesmo mantendo a posse de bola e um número superior de finalizações, não conseguiu abrir vantagem.

A segunda etapa do confronto, por sua vez, foi mais movimentada. Aos 72 minutos, Romelu Lukaku abriu o placar para a Bélgica, se tornando autor do único gol da partida.