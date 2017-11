Sergio Agüero desmaia no intervalo de amistoso de Argentina e Nigéria

Google Plus

No intervalo do amistoso entre a Argentina e a Nigéria, Sergio Agüero sofreu um desmaio e foi substituido por Darío Benedetto. No primeiro tempo, a Albiceleste, sem a presença de Lionel Messi, ganhava de 2 a 1 e dominava a partida contra a seleção nigeriana.

Jorge Sampaoli explicou, durante a coletiva de imprensa que "Agüero ficou tonto no intervalo" e foi por isso que o atacante foi substituido. Durante o segundo tempo do jogo, a Argentina se mostrou bastante perdida em campo e a Nigéria acabou vencendo o amistoso de 4 a 2. Essa foi a primeira derrota do técnico desde que assumiu a seleção.

A Associação Argentina de Futebol (AFA) informou, via twitter, que Agüero foi rapidamente transferido para o hospital mais proximo para realizar exames de rotina. "Estas são coisas que geralmente acontecem, mas como temos uma viagem pela frente, preferimos manter a calma. Preferimos demorar um pouco par fazer todos os exames necessários" ascrescentou Donato Villani, médico da AFA.

O atacante do Manchester City marcou o segundo gol da Argentina e, com isso, atingiu a marca de 36 gols com a camisa da seleção, tornando-se o terceiro maior artilheiro, perdendo apenas para Messi (61) e Gabriel Batistuta (54).