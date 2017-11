Wolfsburg, Chelsea, Linkopings e Barcelona garantem vaga nas quartas de final da UCL Feminina

Wolfsburg empatou em 3 a 3 com a Fiorentina (Foto: Divulgação/Wolfsburg)

Nessa quarta feira (15), foram realizados os confrontos de volta da Uefa Women's Champions League, onde os principais favoritos as vagas asseguraram suas qualificações para a fase de quartas de final, que será realizada apenas no ano que vem. Destaque especial para o Chelsea, que pela primeira vez estará entre as oito principais equipes do futebol feminino na Europa.

Wolfsburg 3 x 3 Fiorentina: Com time misto, campeãs alemãs empatam e se classificam diante da valente Fiorentina

A Fiorentina precisava de um milagre para garantir qualificação as quartas de final, após ter perdido por 4 a 0 no Artemio Franchi e viu suas esperanças crescerem de forma mínima após Ilaria Mauro abrir o placar aos dois minutos diante de um Wolfsburg com muitas reservas. Porém, a atacante belga Tessa Wullaert marcou duas vezes de forma quase consecutiva, acabando de vez com o pingo de esperança que ainda tinha o clube italiano, que demonstrou muita entrega durante a partida e não se intimidou diante de uma tradicional equipe no cenário do futebol feminino.

A Viola empatou no segundo tempo com Rinaldi aos 15 minutos e Gunnarsdotirr pôs as donas da casa na frente novamente dez minutos depois. A inglesa Ellie Brazil empatou a partida aos 36 minutos. Historicamente, foi o segundo jogo de UWCL que o Wolfsburg sofreu três gols em um mesmo jogo. A primeira vez que o clube sofreu 3 gols em um só jogo foi nas quartas de final na temporada 2014/15, diante do Rosengard, em outro empate por 3 a 3.

Linkopings 3 x 0 Sparta Praga: Após empate na República Tcheca, time sueco retorna as quartas de final da UWCL

Após um empate por 1 a 1 na ida, o Linköping, atual bicampeão sueco, não teve dificuldades ao bater o Sparta Praga jogando em seus domínios. Hurtig abriu o placar para as donas da casa, obrigando o time tcheco a buscar a virada. Após assegurar o 1 a 0 por boa parte do jogo, as suecas trataram de sair nos contra golpes e selar a classificação na segunda etapa, com gols de Minde e Sorensen.

A equipe sueca, em quatro participações na UWCL, sempre chegou no mínimo as oitavas de final e pela terceira vez chega as quartas de final, tendo sido eliminada nas outras duas ocasiões por Arsenal e Brondby nessa fase da competição.

Barcelona 3 x 0 Gintra: Sem Martens, time misto do Barcelona vence sem dificuldades e chega novamente as quartas de final

Foto: Divulgação/FC Barcelona

Com um time misto em campo, o Barcelona não teve dificuldades ao golear novamente o Gintra, da Lituânia. Após um 6 a 0 na ida, o time catalão foi a campo com muitas reservas e conseguiu um bom placar já no primeiro tempo com gols da inglesa Duggan e da espanhola Aléxia. Na segunda etapa, Alekperova fez contra, fechando o 3 a 0 para as atuais vice campeãs espanholas.

Após chegar as semifinais da UWCL na última temporada, o Barcelona buscará repetir o feito histórico e com um elenco recheado de grandes jogadoras, entre elas a melhor do mundo em 2017, a holandesa Lieke Martens.

Rosengard 0 x 1 Chelsea: Blues fazem história e chegam as quartas de final pela primeira vez na história

Foto: Divulgação/Chelsea Ladies FC

Após vantagem por 3 a 0 em Londres, o Chelsea soube cadenciar o jogo em Malmö e venceu com um gol da sul coreana Ji So Yun. Com o 4 a 0 no agregado, a equipe londrina chega pela primeira vez em sua história as quartas de final da UWCL.

Caso o Manchester City confirme sua classificação nessa quinta feira (16), pela primeira vez desde a temporada 2013/14. as duas equipes inglesas estarão entre as oito melhores do torneio. Na edição referida, Birmingham City e Arsenal estavam entre as oito e se enfrentaram, com vitória do Birmingham, que chegou a sua primeira semifinal de Champions Feminina.