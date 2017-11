Com retorno de Carvajal, Real Madrid encara Atlético no primeiro dérbi do Metropolitano

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, a ser realizada no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, na Espanha.

Inaugurado há dois meses, o Wanda Metropolitano recebe pela primeira vez o dérbi da capital espanhola. Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 17h45 (de Brasília), em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Invicto há oito partidas, o Atlético entra neste final de semana em uma sequência plenamente decisiva para seus objetivos na temporada. Vencer o clássico no Metropolitano significa ganhar moral na competição, para seguir na caça ao líder Barcelona, que hoje se encontra com oito pontos de vantagem em relação ao clube colchonero.

Já no próximo meio de semana, o duelo decisivo será válido pela Uefa Champions League. O Atlético se encontra na terceira colocação do Grupo C, a quatro pontos do segundo colocado Chelsea. Visando apenas a vitória, o duelo será diante da Roma, novamente em Madrid.

+ Cristiano Ronaldo rebate críticas por seca de gols: "Ninguém se importa se eu joguei bem ou não"

Em uma situação mais confortável na competição continental mais importante da Europa, o Real Madrid foca somente na retomada de posições da Liga. Acostumado a sempre disputar ponto a ponto com o rival e atual primeiro colocado Barça, os merengues se encontram atualmente em uma situação 'pra lá' de atípica: a oito pontos também da equipe catalã. Para aumentar a confiança da equipe e dos torcedores, Zinédine Zidane terá dois retornos extremamente fundamentais para o clássico: Carvajal e Modric.

Com passagens pela base do Real, Saúl afirma: "Foi complicado, mas graças a eles estou aqui"

Destaque nas últimas temporadas no lado colchonero de Madrid, o meio-campista Saúl chegou a passar pelo rival Real nas categorias de base. Diante do clássico deste final de semana, o jogador falou sobre as dificuldades passadas nesta fase.

"Vivi uma série de situações ruins mas acredito que é normal para qualquer criança de 11 anos. É neste início de carreira que você começa a ouvir muitas besteiras de algumas pessoas. Em geral, esta época no Real foi boa para mim, amadureci e cresci em muitos âmbitos... graças a eles estou aqui agora", disse o meia.

Longe dos grandes desempenhos que o consagraram no Atlético, Saúl lamentou sobre sua fase atual: "Contra o Leverkusen aguentei 23 minutos dentro de campo, e não conseguia mais dar tudo de mim. Ainda convivo com as dores", conclui o jogador. Saúl foi diagnosticado com um traumatismo nos rins com hematoma após uma dividida no duelo pela UCL diante dos alemães. O meia voltou cedo aos gramados mais seguiu com problemas. Vômitos de sangue ficaram na rotina do jogador, que hoje, se encontra em melhor situação.

Criticado, Ronaldo brinca: "Quero sete filhos e sete Bolas de Ouro

Após alcançar recentemente Lionel Messi como maiores ganhadores da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo falou nesta última semana sobre sua ambição para os próximos meses e temporadas.

"Quero seguir jogando e com a vontade de vencer todos os troféus possíveis. Já tenho meus objetivos traçados para esta jornada, e para a próxima também. Como um todo, quero ter sete filhos e sete Bolas de Ouro", disparou o português.

Vivendo uma situação completamente atípica em sua carreira, o gajo falou sobre ter anotado apenas um gol nesta temporada da Liga. "Eu não critico as pessoas que duvidam de mim. É complicado quando chego em casa, isso sim. Quando não marco em uma partida minha mãe e meus irmãos perguntam se está tudo bem comigo. As coisas vão mudar, não estou de braços cruzados. Vou trabalhar da mesma forma, terei a mesma ética de trabalho", declarou.

Nesta época, Cristiano marcou oito gols em 13 partidas disputadas

Punido no início da temporada com cinco partidas de suspensão na Liga, Ronaldo ressaltou se isso tem grande influência em seu atual momento.

"Estava muito motivado mesmo para começar esta jornada. Mas algumas pessoas nos privam em campo, da maneira como nos expressamos... O que aconteceu me entristeceu e me decepcionou. O que ocorreu naquele fatídico dia foi um erro enorme do árbitro", finalizou.