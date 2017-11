Resultado Leganés x Barcelona pela La Liga 2017/18 (0-3)

INCIDENCIAS: 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, partida realizada no estádio Municipal de Butarque.

Na próxima rodada o Barcelona tem confronto contra o vice-líder Valencia, no estádio de Mestalla. Já o Leganés visita o Celta de Vigo em Balaídos.

Barcelona vence mais uma e continua líder isolado do Campeonato Espanhol. Leganés sofre a terceira derrota seguida e continua em nono lugar com 17 pontos.

47' FIM DE JOGO!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! PAULINHO! Messi foi ganhando a dividida com a marcação na linha de fundo e conseguiu o toque para a pequena área. Paulinho se antecipou a marcação e tocou para o gol vazio.

42' CUELLAR! Numa das poucas vezes que teve condição de finalizar, Messi deu trabalho e o goleiro Cuellar foi buscar no canto. Na sobra, Suárez finalizou forte e o goleiro do Leganés salvou de novo.

41' Rico cobra falta de longe com força, mas Ter Stegen estava bem posicionado e encaixar.

36' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: sai Alcácer, entra Denis Suárez.

34' SUBSTITUIÇÃO NO LEGANÉS: sai Siovas, entra Raul García.

30' Messi encontrou Paulinho e lançou o brasileiro, mas o assistente marcou impedimento.

29' QUASE O TERCEIRO! Paulinho começa o contra-ataque e toca para Messi. O camisa 10 acha Suárez que finalizou de trivela e a bola desviou na zaga. Na sobra, Vidal mandou por cima do gol.

26' CARTÃO AMARELO PARA SIOVAS! Por falta em Suárez.

24' POR CIMA! Zaldua cruzou pela direita e achou Beauvue na área, mas o atacante finalizou de primeira e mandou por cima do gol de Ter Stegen.

21' SUBSTITUIÇÃO NO LEGANÉS: sai Szymanowski, entra Gumbau.

18' AMRABAT DE NOVO! Mais uma vez o atacante recebe, dessa vez na área, e tentou o toque rasteiro na saída de Ter Stegen, que salvou o Barça com os pés.

17' Leganés responde com Amrabat em finalização de longe, mas o goleiro Ter Stegen defendeu.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! SUÁREZ! Numa das poucas vezes que ficou livre próximo a entrada da área, Messi deu bela enfiada para Alcácer que finalizou para grande defesa do goleiro Cuellar. No rebote, Suárez finalizou para ampliar o placar.

13' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: sai Iniesta, entra Paulinho.

13' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: sai Semedo, entra Vidal.

10' Messi não tem sossego. Sempre que alguém ameaça tocar para o camisa 10, o Leganés marca com três em cima e evita que o argentino toque na bola.

9' Gabriel aproveita bobeira da zaga do Barcelona, recupera a bola e tenta o chute de fora da área, mas Ter Stegen defende.

8' CARTÃO AMARELO PARA SUÁREZ! Por falta no goleiro Cuellar.

7' TER STEGEN! Beauvue recebeu em velocidade pela direita e chutou rasteiro na saída de Ter Stegen, que conseguiu rebater e salvar o Barcelona do empate.

4' Leganés ataca pela primeira vez. Amrabat limpa a marcação e toca para Szymanowski, que finalizou para o gol, mas Ter Stegen encaixou sem problemas.

2' Leganés volta com vontade para o segundo tempo e já cometeu três faltas em dois minutos. Duas foram em Rakitic. Torcida reclama das marcações do árbitro.

0' SUBSTITUIÇÃO NO LEGANÉS: sai Eraso, entra Beauvue.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Apesar da vitória parcial do Barcelona, o Leganés se comportou bem no primeiro tempo, sofrendo gol apenas pela falha do goleiro Cuellar. Embora tenha mais posse de bola, o Barça tem dificuldades também para criar jogadas. Bem marcado, Messi estava apagado durante a primeira etapa.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

44' POR POUCO! Rico foi lançado na esquerda, foi ao fundo e cruzou. Ter Stegen saiu do gol, mas não alcançou a bola, que também passou por Eraso. Faltou altura.

37' CLIMA QUENTE! Szymanowski faz falta em Rakitic e o jogador do Barça não gostou. O atacante do Leganés foi tirar satisfação, mas foi empurrado pelo croata.

34' TER STEGEN! Amrabat se livra de Piqué e toca para Szymanowski. O atacante finalizou muito bem e o goleiro do Barça fez grande defesa para evitar o empate.

29' CARTÃO AMARELO PARA PIQUÉ! Por falta em Amrabat no meio-campo. O zagueiro está suspenso do confronto decisivo contra o vice-líder Valencia.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! SUÁREZ! Alcácer cruza pela direita, Cuellar saiu mal do gol e não segurou a bola, que sobrou nos pés de Suárez que somente empurrou para o gol vazio.

26' Amrabat cruza pela esquerda, a zaga do Barcelona afasta e Gabriel fica com o rebote na entrada da área, mas a finalização saiu pelo canto.

23' Barcelona arruma escanteio pela esquerda. Rakitic cruza, mas a zaga do Leganés afasta. O rebote ficou com Messi, que pegou torto na bola e mandou pela linha de fundo, sem perigo. O camisa 10 está apagado.

20' PRIMEIRO SUSTO! Leganés chega com perigo em contra-ataque. Amrabat arranca pelo meio-campo, se livra de dois marcadores e tenta o chute de fora da área, mas mandou por cima do gol de Ter Stegen.

14' Primeira vez que o Leganés conseguiu trocar passes na partida e arrumou escanteio. Porém, após a cobrança a zaga do Barcelona conseguiu afastar.

10' Leganés tem dificuldade para trocar passes. Barcelona marca forte e não deixa o adversário ficar muito tempo com a bola.

6' Alcácer cruza para a área e Suárez tenta finalizar de voleio, mas errou.

4' NÃO VALEU! Alcácer recebeu em posição irregular e tocou para Suárez, mas o assistente marcou impedimento. O camisa 9 marcou o gol na sequência, mas não valeu.

2' Barcelona aciona bastante Semedo pela direita neste começo de jogo, mas o lateral não conseguiu criar nenhuma jogada.

0' COMEÇA O JOGO!

Torcedores do Leganés lotaram o estádio de Butarque e fazem uma linda festa para receber o time.

Leganés e Barcelona entram em campo. A bola vai rolar daqui a pouco no estádio Municipal de Butarque.

BARCELONA ESCALADO: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti e Alba; Busquets, Iniesta e Rakitic; Alcácer, Suárez e Messi.

LEGANÉS ESCALADO: Cuellar; Zaldua, Munõz, Siovas e Rico; Pérez, El Zhar, Eraso e Gabriel; Szymanowski e Amrabat.

O árbitro da partida será Alberto Undiano Mallenco. Aos 44 anos, o árbitro pertence Comité Navarro de Árbitros e debutou na primeira divisão em 2000. Faz parte do quadro da Fifa desde 2004.

Na última partida em Butarque, o Leganés bateu o Athletic Bilbao pelo placar mínimo, gol marcado por Beauvue. Já o Barça fez sua última partida como visitante justamente contra o Bilbao, em San Mamés, e também venceu por 2 a 0.

FIQUE DE OLHO: O argentino Messi marcou quatro gols contra o Leganés na temporada anterior e é o destaque do Barcelona na temporada. Invicto, o Barça tenta manter a escrita e o camisa 10 quer melhorar as suas marcas contra o rival de Madri.

FIQUE DE OLHO: O grego Dimitrios Siovas é o principal destaque da equipe do Leganés e um dos responsáveis pelo bom momento defensivo que vive a equipe. O Leganés é uma das equipes que menos foram vazadas na temporada.

Na temporada passada, o Barcelona venceu os dois confrontos contra o Leganés. No primeiro jogo, realizado no estádio Municipal de Butarque, o Barça goleou por 5 a 1. Já na partida do returno, no Camp Nou, vitória apertada por 2 a 1.

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol 2017/18 com 31 pontos. O time de Ernesto Valverde soma 10 vitórias em 11 jogos e ainda está invicto.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Leganés x Barcelona, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola a partir de 13h15 (de Brasília), no estádio Municipal de Butarque.