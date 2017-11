Resultado Roma x Lazio AO VIVO online no Campeonato Italiano 2017 (2-1)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 13º rodada da Serie A, a ser realizada no estádio Olímpico, em Roma, Itália.

96' FIM DE JOGO!!!

A Roma vence a Lazio, por 2 a 1, e leva a melhor no dérbi de Roma. Perotti e Nainggolan marcaram os gols dos giallorossi, enquanto Immobile descontou a favor dos biancocelesti.

95' Torcida romanista já começa a comemorar a vitória no Derby della Capitale.

94' CENAS LAMENTÁVEIS NO DÉRBI

Fazio encara Immobile, e os outros jogadores chegam para a confusão. Clima fechou.

92' Bruno Peres desarma Lukaku e vibra como fosse um gol.

91' Jogadores da Roma fazem cera antes de cobrar falta.

90' ACRÉSCIMOS

O árbitro Gianluca Rocchi concede mais seis minutos ao dérbi.

89' Pressão da Lazio na reta final de jogo.

87' CURIOSIDADE

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, colocou três brasileiros em campo no segundo tempo: Gerson, Bruno Peres e Juan Jesus.

86' CARTÃO AMARELO

Para Fazio, da Roma.

84' UHHHH!!!

Parolo pega sobra de bola e, da entrada da área, arrisca chute rasteiro, que sai próximo ao posto direito de Alisson.

84' Nainggolan deixa o campo ovacionado pela torcida romanista.

84' SUBSTITUIÇÃO NA ROMA

Sai: Nainggolan

Entra: Juan Jesus

82' Roma troca passes no campo de ataque, buscando gerar espaço na defesa da rival.

79' SUBSTITUIÇÃO NA ROMA

Sai: Florenzi

Entra: Bruno Peres

78' Murisic leva para a perna canhota e tenta o chute, mas explode na defesa romanista.

76' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO

Sai: Radu

Entra: Patric

72' SUBSTITUIÇÃO NA ROMA

Sai: El Shaarawy

Entra: Gerson

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO!!!

Immobile bate forte, no canto direito de Alisson, e faz seu 15º gol na Serie A.

71' PÊNALTI!

Árbitro marca pênalti para a Lazio após ajuda do árbitro de vídeo. O zagueiro Manolas tocou com o braço dentro da área.

70' ÁRBITRO DE VÍDEO EM AÇÃO

Gianluca Rocchi pede ajuda do VAR para saber se Manolas tocou com o braço dentro da área.

69' QUE ISSO, MANOLAS?!

Nani cruza para a pequena área, e Manolas recua errado para Alisson.

68' Após muitas trocas de passe, Kolarov abre espaço e finaliza de fora da área, mas Strakosha defende.

67' Roma tem dificuldade para ir ao campo de ataque.

66' CARTÃO AMARELO

Para Nainggolan, da Roma.

65' Marusic tenta alçar bola para a área, mas De Rossi afasta de cabeça.

63' Lazio cresce no jogo e inflama a torcida presente no Olímpico.

63' El Shaarawy escora de letra para Nainggolan, que bate de chapa, no meio do gol. Strakosha faz a defesa sem dificuldades.

62' CARTÃO AMARELO

Para Nani, da Lazio.

60' Luis Alberta tenta arremate da entrada da área, mas Strootman bloqueia a finalização.

58' Simone Inzaghi, técnico da Lazio, põe sua equipe para a frente e modifica o esquema tático: sai do 3-5-1-1 e passa atuar no 3-4-3.

58' SUBSTITUIÇÕES NA LAZIO

Saem: Lulic e Lucas Leiva

Entram: Lukaku e Nani

56' QUASE GOL CONTRA

Kolarov vai à linha de fundo, cruza para o meio da área, Lucas Leiva corta e quase manda para o próprio gol.

54' CARTÃO AMARELO

Para Luis Alberto, da Lazio.

Com o resultado, a Roma chega a 31 pontos e vai momentaneamente à terceira colocação, ultrapassando a Internazionale, que ainda jogada na rodada.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMA!!!

Nainggolan acerta lindo chute de fora da área e marca o segundo da Roma!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMA!!!

Diego Perotti converte pênalti com categoria, no canto esquerdo de Strakosha à meia altura, e abre o placar no Derby della Capitale.

47' PÊNALTI PARA A ROMA!

Bastos derruba Kolarov dentro da área, e o árbitro aponta para a marca da cal.

45' RECOMEÇA O JOGO NO OLÍMPICO!

46' FIM DO PRIMEIRO!

Roma e Lazio fizeram um primeiro tempo movimentado, mas sem gols.

42' Kolarov cobra falta forte de fora da área, mas a bola explode na defesa da Lazio.

39' Escanteio para a Roma.

35' STRAKOSHA!!!

Dzeko finaliza dentro da área e obriga o goleiro da Lazio a fazer grande defesa.

25' CARTÃO AMARELOS

Para Lucas Leiva, da Lazio.

19' Perotti faz jogada pela esquerda e cruza para Dzeko. Ele consegue cabecear. A bola passa raspando à trave esquerda

18' CARTÃO AMARELO

Para Lulic, da Lazio.

16' El Shaarawy avança pela direita e cruza para área. Dzeko consegue superar a marcação e cabeceia para baixo. Strakosha defende

11' Lucas Leiva rouba a bola na entrada da área e impede boa chegada da Roma.

7' Nainggolan dá chapéu em Lucas Leiva e arremata por cima do gol

1' Immobile invade a área e toca para a rede, mas o bandeirinha marca impedimento.

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Roma x Lazio

ROMA ESCALADA! Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy.

LAZIO ESCALADA! Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Torcedor, voltaremos mais tarde para mais informações. A bola rola às 15h, e você vai acompanhar tudo conosco. Até lá!

O dérbi deste sábado será apitado pelo italiano Gianluca Rocchi.

Provável escalação da Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy.

Provável escalação da Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Lulic; Marusic (Bastos), Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic; Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Simone Inzaghi

"Cada jogador tem seu próprio jeito de se preparar para a partida. Eu e minha comissão técnica mostramos a eles o que significa o Derby della Capitale e a sua importância para os torcedores".

Di Francesco

"A tabela de classificação não interessa quando chega o dérbi. Amo esses jogos pelo que eles são. Não são como outros jogos. Precisamos estar atentos às ameaças da Lazio, mas nos manter em nossas táticas".

O meio-campista Radja Nainggolan era dúvida para o dérbi devido à lesão, mas se recuperou e deve ser titular. Por outro lado, o brasileiro Felipe Anderson ficará mais alguns dias longe dos gramados, também em função de contusão.

Simone Inzaghi, comandante da Lazio, não poderá contar com o zagueiro Wallace, o meia Felipe Anderson, o meia-atacante Di Gennaro e o atacante Caicedo – todos lesionados.

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, tem três desfalques por lesão: o lateral-direito Karsdorp, o lateral-esquerdo Emerson Palmieri e o atacante Schick.

As rivais da capital italiana atravessam ótima fase. Somando Serie A e as competições continentais, a Roma vem de cinco vitórias consecutivas, enquanto a Lazio acumula dez triunfos seguidos.

As duas equipes estão muito próximas na tabela de classificação. A Roma ocupa a quinta colocação, com 27 pontos. A Lazio está na quata posição, com um ponto a mais.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, as principais informações sobre um dos dérbis mais famosos do futebol mundial: o Derby della Capitale. Roma e Lazio se enfrentam neste sábado (18), às 15h, no estádio Olímpico, pela 13ª rodada da Serie A. Confique consco!