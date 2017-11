Resultado Napoli x Milan no Campeonato Italiano 2017 (2-1)

FIM DE JOGO!!! O Napoli bate o Milan, por 2 a 1, em Nápoles, e continua na liderança da Serie A. Insigne e Zielinski marcaram os gols do time napolitano; Romagnoli descontou.

94' CARTÃO AMARELO

Para Albiol, do Napoli.

93' CARTÃO AMARELO

Para Allan, do Napoli.

92' ACRÉSCIMOS

Doveri acrescenta quatro minutos.

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!!!

Sem deixar a bola cair no chão, Romagnoli solta um tiro com seu pé esquerdo e diminui para o Milan.

89' Milan troca passes sem objetivo.

86' Impedimento de Mertens.

85' Falta de Locatelli sobre Insigne.

84' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Montolivo

Entra: Biglia

82' Koulibaly comete falta em cima de André Silva.

79' André Silva finaliza em cima de Koulibaly.

78' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI

Sai: Callejón

Entra: Rog

77' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Borini

Entra: Abate

76' REINA!!!

Goleiro sai jogando errado, a bola fica com o Milan, e Bonaventura chuta da entrada da área de três dedos, mas Reina põe para escanteio.

75' Milan ronda a área do Napoli, porém não consegue infiltrar.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI!!!

Mertens lança Zielinski, o polonês sai cara a cara com Donnarumma e não desperdiça: 2 a 0 a favor do Napoli.

68' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI

Sai: Hamsík

Entra: Zielinski

66' Milan troca passes visando gerar espaços na defesa do Napoli.

65' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI

Sai: Mário Rui

Entra: Maggio

64' Milan domina as ações no segundo tempo, mas não consegue criar chances de gol.

60' Locatelli busca o arremate de fora da área, mas manda para fora.

54' PRA QUEM, ANDRÉ SILVA?!

Atacante, que entrou na reta final da primeira etapa, erra passe e desperdiça ataque para o Milan.

50' DONNARUMMA!!!

Goleiro do Milan faz grande defesa em chute de Hamsík. Camisa 99 vai salvando o time milanês.

49' Bonaventura tenta cruzar para a área, mas joga nas mãos de Pepe Reina.

47' SALVA, DONNARUMMA!!!

Insigne deixa Mertens em condição livre de marcar o segundo, mas o goleiro se agiganta e defende a finalização do belga.

45' RECOMEÇA O JOGO!

Jogadores vão retornando ao campo de jogo.

48' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

Gol de Insigne vai dando a vitória parcial por 1 a 0 do Napoli sobre o Milan, em Nápoles, pela Serie A.

48' DONNARUMMA!!!

Insigne busca o ângulo esquerdo, mas o goleiro faz a defesa com a mão trocada.

47' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Suso

Entra: André Silva

46' Insigne acerta a trave, mas o jogador é pego em posição irregular.

45' ACRÉSCIMOS

Daniele Doveri adiciona três minutos a mais.

44' Allan finaliza em cima de Montolivo. Escanteio para o Napoli.

43' Suso sente as costas e preocupa a comissão técnica do Milan.

42' Kessié erra seu terceiro chute de fora da área no primeiro tempo.

40' Insigne abre espaço e finaliza, mas o goleiro do Milan defende.

40' Solta uma bomba sem direção à meta de Donnarumma, que só olha a bola saindo pela linha de fundo.

38' Kalinic recebe infração de Albiol.

36' Falta de Locatelli em Callejón.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI!!!

Juiz recorre ao árbitro de vídeo e valida gol de Insigne. Napoli sai na frente no San Paolo.

33' GOL ANULADO

Jorginho lança Insigne, mas o atacante é flagrado em posição irregular.

32' Insigne rola para Hamsík, e o camisa 17 finaliza para a defesa do goleiro milanista.

30' Hamsík chega a linha de fundo e cruza fechado, Donnarumma espalma, e a defesa tira da área.

29' Kessié experimenta de longe, mas a bola sobe por muito.

28' Allan recebe de Mertens, tenta bater colocado, porém chuta no meio do jogo, facilitando a vida de Donnarumma.

26' Suso aparece de novo finalizando da intermediária; desta vez, Reina faz a defesa.

25' Em sua jogada característica, Suso abre espaço e chuta de longe, mas sem direção.

23' Insigne arrisca de fora da área, mas a finalização sai fraca, e Donnarumma fica com a bola.

20' Impedimento de Locatelli.

18' NÃO FUNCIONOU...

Mertens cobra falta ensaiada, mas a execução não saiu como planejada.

16' Kessié 'atropelou' Hamsík, mas levou a pior. Jogador está caído no gramado, recebendo atendimento médico.

15' Bonucci intercepta Mertens dentro da área, e o atacante belga fica pedindo escanteio.

13' UHHHH!!!

Mário Rui cobra escanteio, a bola passa pelo tumulto, e Albiol testa para fora.

12' DONNARUMMA!!!

Contra-ataque rápido do Napoli, e Insigne cruza na cabeça de Callejón, que exige boa defesa do goleiro milanista.

11' Falta de Mário Rui em cima de Suso.

10' Milan troca passes visando desordenar o time napolitano.

7' Napoli domina a posse de bola e tenta romper as linhas do Milan construindo jogo pela ponta esquerda.

5' Jorginho alça bola para a área do Milan, mas a defesa rechaça.

4' CARTÃO AMARELO

Para Borini, do Milan.

3' Napoli sobe suas linhas e faz pressão na saída de bola do Milan.

2' UHHH!

Jorginho arrisca de fora da área, mas o chute sai sem direção.

0' BOLA EM JOGO NO SAN PAOLO!

Os jogadores já estão em campo!

Ambas as equipes com uniformes alternativos para o jogo deste sábado. O Napoli vai todo de preto, enquanto o Milan, de branco.

Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Montolivo, Locatelli, Bonaventura; Suso, Kalinic.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mário Rui; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

Os times já estão escalados!

Torcedor, voltaremos mais tarde para mais informações. A bola rola às 17h45, e você vai acompanhar tudo conosco. Até lá!

O dono do apito para o jogo entre napolitanos e milanistas é o italiano Daniele Doveri.

Provável escalação do Milan (4-3-3): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini (Abate), Kessié, Locatelli, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinić.

Provável escalação do Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mário Rui; Allan (Zieliński), Jorginho (Diawara), Hamsík; Callejón, Mertens, Insigne.

Vincenzo Montella, treinador do Milan, não poderá contar com três atletas: os laterais-direitos Conti e Calabria e o meia Çalhanoglu, todos contundidos.

Técnico do Napoli, Maurizio Sarri terá dois desfalques para o jogo contra o Milan: o lateral-esquerdo Ghoulam e o atacante Milik, ambos lesionados.

Na última rodada, o Napoli não saiu do zero contra o Chievo, em Verona, e viu a Juventus e a Internazionale se aproximarem do topo da Serie A. Com uma atuação segura, o Milan venceu o Sassuolo, por 2 a 0, no Mapei Stadium.

Já o Milan faz um começo de Serie A devagar. Oscilante, os rossoneri ocupam o sétimo lugar na tabela de classificação, com 19 pontos, a nove pontos da Lazio, equipe que abre o G-4 da liga.

Atualmente um dos melhores times da Itália, o Napoli entra em campo em busca de defender a liderança do campeonato. Os napolitanos têm 31 pontos, um a mais que a Juventus, vice-líder.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, as principais informações sobre Napoli x Milan, que se enfrentam neste sábado (18), às 17h45, no San Paolo, em Nápoles, pela 13ª rodada da Serie A. Fique conosco!