Adebayor marca três, Basaksehir goleia Galatasaray e encosta na liderança

No jogo das duas primeiras equipes do Campeonato Turco, se deu melhor aquela que estava pior colocada: jogando no Fatih Terim Stadium, o Basaksehir não tomou conhecimento da boa fase vivida pelo Galatasaray, e goleou por 5 a 1, colocando fogo na Süper Lig. Os gols foram marcados por Emmanuel Adebayor, três vezes, Joseph Attamah e Kerim Frei; Bafétimbi Gomis descontou para os visitantes.

Com esse resultado, o Basaksehir chegou aos mesmos 26 pontos do Galatasaray, que continua na primeira posição por conta de um número maior no saldo de gols - +13 contra +9 –, principal critério de desempate do campeonato. Na próxima rodada, a equipe de Abdullah Avci, na vice-liderança, terá o Kayserispor, fora de casa, pela frente. O Gala, por sua vez, receberá o Alanyaspor dentro de seus domínios.

O jogo começou muito equilibrado e, apesar da fama do futebol turco, com poucos momentos de confusão entre os jogadores, o Basaksehir possuía mais a posse da bola, o que resultou na abertura do placar: o bósnio Edin Visca cobrou um escanteio com perfeição na cabeça do zagueiro Attanah, que subiu com liberdade e cabeceou a bola no fundo das redes do goleiro Muslera.

O gol fez com que a equipe da casa passasse a ser superior na partida, controlando a maioria das ações de ataque. Confirmando um grande primeiro tempo, Edin Visca recebeu no lado direito, colocou Latovlevici para dançar e cruzou, de perna esquerda, para Adebayor aparecer como um elemento surpreso na área, cabeceando no contra pé do goleiro adversário.

Mesmo com a vantagem de dois gols e com a euforia vindo das arquibancas, o Galatasaray parecia que ia colocar fogo no jogo. Logo no começo do segundo tempo, aos 10 minutos, quando a equipe visitante criou uma grande trama ofensiva até a bola chegar em Latovlevici, que, com liberdade, encontrou o artilheiro Gomis, que fez um belo gol de cabeça, sem chances para Volkan.

Atletas comemoram a grande vitória (Foto: Anadolu Agency)

Quando parecia que tudo ficaria aberto, a equipe de Abdullah Avci provou, mais uma vez, que é uma das melhores da Turquia. Logo após o tento de Gomis, o Basaksehir voltou a aumentar a vantagem, quando a equipe saiu em um rápido contra-ataque e a bola sobrou para Márcio Mossoró, que recebeu com liberdade na entrada da área, e rolou para Adebayor, que deixou Denayer no chão, para marcar.

O Galatasaray ficou sem reação e sucumbiu ao Basaksehir, que era letal no ataque. Em outro rápido contra-ataque, Maicon, ex-São Paulo, não conseguiu para Elia e foi obrigado a derrubá-lo dentro da área. Na cobrança na marca da cal, Adebayor chutou com perfeição para completar o seu hat-trick. A cereja no bolo viria já no final da partida, quando Kerim Frei, que acabara de entrar, driblaria, em uma bonita jogada individual, três defensores e marcaria um bonito gol, decretando a goleada de 5 a 1.