Em Assunção, Libertad recebe Indepediente pela ida das semifinais da Sul-Americana

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, REALIZADA NO Estádio Defensores Del Chaco, EM ASSUNÇÃO

Nesta terça (21), o Libertad recebe o Independiente no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O duelo é válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. É a primeira vez na história da competição que as duas equipes se enfrentam.

Mandante no primeiro confronto, a equipe paraguaia eliminou o Racing nas quartas, vencendo o jogo de ida por 1 a 0 e empatando a partida de volta por 0 a 0 na Argentina. O Independiente, por sua vez, goleou o Nacional por 4 a 1 em Assunção e depois venceu os paraguaios por 2 a 0 em casa.

Libertad com força máxima para partida decisiva

A novidade na lista de relacionados de Fernando Jubero é a entrada de Gustavo Cristaldo. O meio-campista foi relacionado pela primeira vez para disputar uma partida do torneio continental. O comandante do Gumarelo relacionou outros 19 jogadores para a partida.

O treinador espanhol ainda tem uma dúvida sobre a equipe titular para o duelo contra o Independiente: Jubero deve escolher entre Luis Cardozo e Alan Benítez, que disputam vaga na lateral direita. De resto, a equipe deve ser a mesma que jogou nas quartas de final.

Em entrevista coletiva, Fernando Jubero revelou que espera queo Libertad não cometa erros infantis, que podem custar a vaga na final. “Nós não podemos cometer nenhum erro infantil, pois aí vamos ter que pagar um preço muito alto”, disse o treinador.

Independiente deve repetir os onze iniciais que eliminou o Nacional

Ariel Holan, técnico do Independiente, tem uma baixa para a decisão desta terça-feira (21); o atacante Leandro Fernández rompeu o ligamento do joelho. Para ocupar o lugar deixado por ele, Lucas Albertengo foi relacionado. O clube argentino deve repetir a mesma equipe que jogou as quartas de final contra o Nacional.

O treinador espera que a equipe argentina tenha postura ofensiva e relembra da importância do gol fora de casa, um dos critérios de desempate na Sul-Americana. “Nós temos que marcar gols e levar a decisão para a Argentina. O jogo não deve ser resolvido agora”, falou o treinador.