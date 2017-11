Jogo CSKA Moscou x Benfica AO VIVO online pela Uefa Champions League 2017/18

Torcedor, voltaremos na hora do jogo. Até lá!

Já os anfitriões terão força máxima ao seu favor. Com a confirmação de Mário Fernandes, os russos devem ter os seus 11 principais para o confronto de hoje à tarde.

O Benfica terá o retorno de Luisão e André Almeida retornando após cumprirem suspensão. Entretanto, o goleiro Júlio César desfalca a meta da equipe para a partida

"Mário está pronto para nos ajudar amanhã. Tenho certeza que ele e os outros atletas estarão em um grau de concentração muito alto, com certeza vão corresponder em campo"; falou Gancharenko.

Dúvida na partida, o brasileiro naturalizado russo, Mário Fernandes, está confirmado entre os relacionados. O lateral era dúvida, mas o técnico Viktor Gancharenko confirmou a presença do atleta.

Apesar do retrospecto positivo contra o Benfica, o CSKA nunca venceu adversários portugueses durante a fase de grupos. A última vitória aconteceu na temporada 2016/17, nos playoffs da competição, onde venceram o Sporting por 3 a 1.

Contudo, o otimismo do português não vem se mostrando dentro de campo nos últimos confrontos. Nas três partidas entre portugueses e russos, o CSKA venceu dois confrontos e os lusitanos empataram o outros.

"Nós estamos encarando todos os nossos momentos com o mesmo sentimento. A alegria. E com essa alegria que iremos buscar nossa primeira vitória amanhã. Esse é o momento para os atletas corresponderem"; disse Rui Vitória.

Sabendo desse histórico negativo que o time vem carregando ao longo das rodadas, o técnico Rui Vitória concedeu entrevista coletiva, já em solo russo, às vésperas da partida.

Por sua vez, o Benfica se encontra em uma situação mais complicada. Os portugueses perderam todos os quatro jogos da fase de grupos e estão seis pontos atrás do terceiro lugar, que dá a vaga para Uefa Europa League.

Entretanto, na competição continental ambas as equipes precisam da vitória para seguirem vivas na disputa. O CSKA necessita vencer caso queira uma classificação para a próxima fase, como o segundo lugar, visto que o Basel, com os mesmos seis pontos da equipe russa, enfrentam o Manchester United, líder do grupo com 12 pontos.

Já os visitantes estão mais próximos do líder Porto. O time da águia está com 26, enquanto os líderes se encontram com 31.

Os donos da casa estão com 29 pontos, sete pontos atrás dos seus rivais da capital, o Lokomotiv Moscou, que lideram com certa folga, com 36 pontos.

Apesar da superioridade no último confronto, as duas equipes ocupam a terceira colocação em suas respectivas ligas.

Este será o segundo embate entre as duas equipes. No primeiro encontro, os russos venceram o Benfica por 2 a 1 em pleno Estádio da Luz.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir lance a lance, ao vivo, o jogo entre CSKA Moscou e Benfica. O confronto é válido pela quinta rodada do grupo A, da Uefa Champions League. O duelo está programado para começar às 15h00 (de Brasília) desta quarta-feira (22).