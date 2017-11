Anderlecht x Bayern de Munique AO VIVO online na Uefa Champions League (1-2)

ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING), auxiliado por Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING) | Cartões amarelos: Spajic (AND, min. 48), Jérôme Boateng (FCB, min. 61), Lewandowski (FCB, min. 66), Dendoncker (AND, min. 83), Ulreich (FCB, min. 88)

95' FIM DE JOGO NA BÉLGICA!

Bayern tem trabalho para conquistar suada vitória sobre o Anderlecht por 2 a 1.

90' Quatro minutos de acréscimo.

88' GOL ANULADO DO ANDERLECHT! Harbaoui chegou a empatar o jogo, mas a arbitragem anulou a jogada de ataque.

88' CARTÃO AMARELO! Ulreich, goleiro do Bayern de Munique.

87' ALTERAÇÃO BAYERN! Sai Arturo Vidal e entra Hummels.

86' Tolisso recebe cruzamento e desvia com perigo. Sels fez outra intervenção milagrosa.

85' Lewandowski recebeu passe dentro da área mas chutou fraco.

83' CARTÃO AMARELO! Dendoncker, meio-campo do Anderlecht.

82' ALTERAÇÃO ANDERLECHT! Sai Teodorczyk e entra Harbaoui.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!

Kimmich cruza na medida para Tolisso cabecear no canto direito de Sels e recolocar os bávaros na frente do marcador.

77' Arturo Vidal teve excelente chance dentro da área, mas isolou.

71' ALTERAÇÃO ANDERLECHT! Sai Hanni e entra Massimo Bruno.

68' MILAGRE DE SELS! Kimmich cruza na área e Lewandowski desvia na pequena área para defesa espetacular com o pé feita pelo goleiro do Anderlecht. Na sequência a defesa afastou.

66' CARTÃO AMARELO! Lewandowski, atacante do Bayern de Munique.

65' ALTERAÇÃO ANDERLECHT! Sai Gerkens e entra Onyekuru.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ANDERLECHT!

Teodorczyk é acionado na área, venceu disputa no alto e deixou Hanni livre para completar entre as pernas de Ulreich, no meio do gol. Jogo empatado!

61' CARTÃO AMARELO! Jérôme Boateng, zagueiro do Bayern de Munique

61' Lewandowski pede atendimento médico. Mais um atleta do Bayern, o terceiro no jogo.

58' Lewandowski foi acionado dentro da área, mas errou o alvo.

55' Gol marcado deixa Bayern completamente tranquilo e dominante neste início de segundo tempo.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!

Bayern trabalha no meio de campo e aproveita espaço deixado pelo Anderlecht. Após triangulação, James Rodríguez deixa para Tolisso e o volante rola para Lewandowski completar para o gol vazio e abrir o marcador.

50' Lewandowski é acionado em posição irregular e ataque é anulado.

48' ALTERAÇÃO NO BAYERN! Sai Robben e entra Javi Martínez.

48' Robben sente e pede substituição. Outro problema ao Bayern.

47' CARTÃO AMARELO! Spajic comete falta em Robben e foi advertido.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA BÉLGICA!

Banco de reservas do Bayern de Munique: Starke (G); Hummels, Javi Martínez, Bernat e Dorsch.

Banco de reservas do Anderlecht: Boeckx (G); Josué Sá, Onyekuru, Massimo Bruno, Beric, Sambi Lokonga e Harbaoui.

45+3' Fim de primeiro tempo! Anderlecht pressiona, desperdiça várias chances e empata sem gols contra o Bayern de Munique. Vamos ver o que o segundo tempo nos reserva.

45' Dois minutos de acréscimo

44' ALTERAÇÃO BAYERN! Sai Thiago Alcántara e entra James Rodríguez.

43' Problemas em campo. Thiago Alcántara sente lesão e dificilmente volta aos gramados neste jogo.

39' Teodorczyk tem outra oportunidade de deixar a equipe da casa na frente do placar, fica frente a frente com Ulreich e o goleiro do Bayern leva a melhor mais uma vez.

35' RESPONDEU O ANDERLECHT! Appiah recebe com liberdade e cruza. Teodorczyk desvia com perigo. Assustou.

33' CHEGOU O BAYERN! Robben fez sua jogada clássica e cruzou para Arturo Vidal. O camisa 23 tentou completar a jogada, mas Sels defendeu. No rebote, Lewandowski arriscou da entrada da área, mas a defesa belga afastou.

30' Teodorczyk é acionado em cruzamento na área e chuta com perigo. A bola passou perto.

28' Spajic desvia de cabeça dentro da área, mas errou o alvo.

24' Anderlecht se livra da marcação do Bayern, mas não se livra do impedimento. Mais uma vez ataque em posição irregular.

20' Bayern tenta chegar com perigo, mas não consegue passar pela marcação adversária.

17' Chegou o Anderlecht! Após boa troca de passes no lado esquerdo de ataque, o jogo foi invertido e Appiah emendou chute cruzado de primeira. Ulreich espalmou e fez novamente uma boa defesa.

16' Anderlecht começa a cometer duras faltas.

15' Bayern de Munique não foi vazado em cinco dos últimos oito jogos. Boa parte das boas estatísticas defensivas podem ser creditadas a Ulreich, que faz boas atuações durante a ausência de Manuel Neuer.

11' Aos poucos, o Bayern de Munique começa a entrar no jogo. Arjen Robben é acionado pelo lado direito, mas foi pego em impedimento em dois ataques consecutivos.

7' Anderlecht tenta fazer valer o mando de campo e pressiona o Bayern, cria melhores chances. Jérôme Boateng falhou na saída de bola. Teodorczyk ficou com a sobra e finalizou na entrada da área. Ulreich salvou.

3' Anderlecht tentou chegar. Sven Kums foi acionado, mas estava impedido e o lance foi anulado.

COMEÇA O JOGO NA BÉLGICA!

Jogadores em campo, hino da Champions... a bola vai rolar em instantes.

O Bayern de Munique foi escalado com Ulreich; Kimmich, Jérôme Boateng, Süle e Friedl; Rudy, Tolisso e Arturo Vidal; Robben, Thiago Alcántara e Lewandowski.

O Anderlecht entra em campo com Sels; Appiah, Spajic, Mbodji e Deschacht; Trebel, Kums e Dendoncker; Gerkens, Teodorczyk e Hanni.

EQUIPES CONFIRMADAS!

A arbitragem será inglesa. Anthony Taylor será o árbitro principal, enquanto Gary Beswick e Adam Nunn serão os assistentes.

O jogo será disputado no Constant Vanden Stock Stadium, localizado em Bruxelas, capital da Bélgica.

“Eu tenho falado muito com o time e com jogadores individuais desde o retorno. Eu quero ajuda-los a desenvolver e a ficar confiante. Nós também trabalhamos juntos para tornar a defesa mais estável. Nós permanecemos ambiciosos e ainda temos nossa intenção de vencer cada jogo que jogamos. Nunca subestimamos os nossos adversários. Talvez o Campeonato Belga não seja tão forte como a Espanha, Inglaterra ou Alemanha, mas isso não significa que o Anderlecht não seja um adversário difícil. Eu assisti ao jogo contra o Club Brugge e fiquei impressionado. Desde que o novo treinador assumiu, percebi que eles se tornaram mais fortes defensivamente”, explicou.

O técnico Jupp Heynckes afirmou que trabalha constantemente para aumentar a confiança dos atletas e descartou qualquer afirmação de que não há chances de vitória por parte do Anderlecht, principalmente depois de ter visto o principal clássico belga contra o Club Brugge.

Foto: Dean Mouhtaropoulos|AFP|Getty Images

Cinco jogadores seguem no departamento médico por conta de lesão. O goleiro Manuel Neuer, os laterais Rafinha e Alaba, o meia Franck Ribéry e o atacante Thomas Müller certamente não entram em campo. O atacante francês Coman tem condições duvidosas e ainda não sabe se vai atuar nesta noite.

Com a afirmação do bom momento na temporada, o Bayern de Munique segue completamente motivado para o jogo contra o Anderlecht, apesar de ser como visitante. Disparado na liderança da Bundesliga e firme na busca pelo inédito hexacampeonato nacional, os bávaros agora tentam a primeira colocação no Grupo B. O time não depende apenas de si, pelo menos por enquanto. Para se aproximar do líder PSG, é necessário vencer o Anderlecht e torcer por tropeço dos franceses contra o Celtic, para não ficar na vice-liderança ao fim da primeira fase por conta dos critérios de desempate.

“Nossa intenção é fazer um bom jogo, espero que com mais eficiência em relação ao jogo contra o PSG e por mais de um tempo. Podemos não ser a mais forte das equipes, mas sabemos que no futebol tudo é possível e que o lado mais forte nem sempre ganha. Nós temos que fazer o nosso melhor contra o Bayern de Munique. Não acredito que eles nos menosprezem, alemães não subestimam. Espero que eles tenham o mais forte possível de seu desempenho”, explicou.

Em entrevista coletiva, o comandante do Anderlecht deixou claro que a vitória é fundamental e vai fazer valer o mando de campo para superar um adversário que, de acordo com o treinador, não há menosprezo nem subestimação por parte do time germânico.

Foto: Virginie Lefour|AFP|Getty Images

Para o duelo desta tarde, o técnico Hein Vanhaezebrouck tem três desfalques certos e a lista pode aumentar para cinco. Não entram em campo de certeza o defensor Sowah e os meias Andy Najar e Stanciu; lesionados. A presença dos defensores Obradovic e Mbodji ainda é incerta e será oficialmente divulgada momentos antes de a bola rolar.

A campanha do Anderlecht é muito ruim. Nos quatro jogos disputados, nenhum ponto conquistado. Em algumas partidas, a equipe até assustou em algumas oportunidades, chegou a incomodar grandes adversários, mas saiu derrotada ao fim das contas. Com chances matemáticas de classificação à UEL, o time conta com o mando de campo para se manter em uma competição internacional.

Os dois times não podem sair satisfeitos após o confronto, uma vez que o duelo entre PSG x Celtic acontece simultaneamente e qualquer resultado pode prejudicar os objetivos tanto de uma equipe como de ambas, pelo menos nesta rodada.

Aparentemente, o jogo pode não ter muitas pretensões, uma vez que o Anderlecht está eliminado e o Bayern de Munique está classificado às oitavas de final. Porém, o confronto tem importantes motivações para as equipes. Os belgas buscam a primeira vitória no torneio continental e ainda sonham com vaga na Uefa Europa League. Por outro lado, os alemães miram a liderança do Grupo B.