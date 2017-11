Torcedores do Dortmund promovem encontro para assistir ao clássico contra Schalke 04

(FOTO: Divulgação/Der Anpfiff)

Neste sábado (25), o Borussia Dortmund recebe o atual vice-líder da Bundesliga, o Schalke 04. E para assistir ao grande clássico, o maior clássico da Alemanha, torcedores do Borussia Dortmund no Rio de Janeiro marcaram um encontro para o tão esperado Revierderby.

De fato, é a primeira vez em anos que o Schalke 04 vem mais preparado que os auri-negros, mas com sangue nos olhos, o Borussia Dortmund busca uma recuperação na tabela diante o seu maior rival.

É a quinta vez que o torcedores do Borussia Dortmund farão o grande encontro, o local já é um grande conhecido entre eles. A festa pelas ruas do Rio de Janeiro já tem as cores amarelo e preto, no título da Copa da Alemanha, conquistado em cima do Eintracht Frankfurt, teve até sinalizadores na comemoração auri-negra.

Informações do evento: