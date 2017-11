Com Lyon x Barça, Uefa define quartas de final da Women's Champions League

Foto: Divulgação/UEFA

A Uefa Women's Champions League tem definidos seus quatro confrontos das quartas de final para esta temporada, após sorteio realizado em Nyon, Suíça, nesta sexta-feira (24). O grande destaque é o duelo entre o Lyon, defensor do título, e o Barcelona, das brasileiras Andressa Alves e Fabiana, que conta também com a melhor jogadora do mundo, a holandesa Lieke Martens.

As partidas irão ocorrer em 2018, com os jogos de ida nos dias 21 e 22 de março, com a volta nos dias 28 e 29 do mesmo mês.

O primeiro confronto a ser sorteado foi entre o Montpellier e Chelsea, vice campeões da D1 Féminine e da FA WSL, respectivamente. A equipe francesa, que volta a competição após sete anos ausente, eliminou o Zvezda Perm e o Brescia nas fases anteriores. O clube inglês eliminou Bayern de Munique e Rosengard. A equipe francesa foi semifinalista na temporada 2005/06, quando perderam na ocasião para o FFC Frankfurt, enquanto o Chelsea está pela primeira vez entre as oito melhores do velho continente.

O vencedor da partida entre Montpellier e Chelsea, enfrentará quem passar de Wolfsburg e Slavia Praga. Duelo entre as bicampeãs do torneio. As alemãs eliminaram Atlético de Madrid e Fiorentina nas fases anteriores. A equipe tcheca, que eliminou FC Minsk e Stjarnan, repete o feito da temporada 2015/16 quando chegou as quartas de final, onde ficou pelo caminho após encarar o Lyon.

Do outro lado da chave, o Manchester City, semifinalista em sua primeira participação em UWCL, na última temporada, que eliminou St Pölten e Lillestrom, joga diante do atual campeão sueco, Linköpings, que eliminou Apollon Limassol e o Sparta Praga. O time inglês poderá contar com a dinamarquesa Nadia Nadim, ex-Portland Thorns, e que vestirá a camisa Sky Blue a partir do ano de 2018. Será o retorno de Kosovare Asllani, atualmente no Linkopings, e que defendeu o Manchester City.

Por fim, um dos duelos mais esperados da competição já nas quartas de final. O reforçado time do Barcelona, semifinalista na última temporada, enfrentará O Lyon, tetracampeão do torneio. As duas equipes não tiveram dificuldades ao chegar nessa fase da competição, com a equipe blaugrana eliminando Avaldsnes e Gintra Universitetas, enquanto o Lyon não encontrou dificuldades ao vencer o Medyk Konin e o BIIK Kazygurt.

A grande decisão do torneio será no dia 24 de maio de 2018, no Valeriy Lobanovskiy Dynamo Stadium, em Kiev, Ucrânia.