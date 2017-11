Vindos de sequências positivas, Liverpool e Chelsea medem forças em duelo na Premier League

O clássico da rodada na Premier League ficará por conta de Chelsea e Liverpool. Dois dos grandes clubes da Inglaterra, eles estarão frente à frente nesse sábado (25), às 15h30 de Brasília, em Anfield Road, em uma partida válida 13ª rodada do torneio. Vindo de jogos pela Uefa Champions League, as equipes buscam se aproximar das primeiras posições na tabela.

A equipe de Jürgen Klopp vem de um resultado nada agradável pela competição europeia: conseguiu abrir 3 a 0 em pleno Ramon Sánchez Pizjuán contra o Sevilla com uma incrível atuação no primeiro tempo, mas falhas da defesa e um apagão fizeram com que a equipe espanhola empatasse a partida nos minutos finais, gerando um descontentamento por parte dos ingleses; O Chelsea, por sua vez, não teve muitos problemas e goleou, sem muitos problemas, o frágil Qarabag, do Azerbaijão, por 4 a 0.

Na Premier League, porém, a história é diferente para os Reds, que vem em uma sequência de três vitórias seguidas e conseguiu derrotar, sem dificuldades, o Southampton por 3 a 0 na última rodada, assumindo a quinta colocação, com 22 pontos. O Chelsea também vem de uma goleada de 4 a 0 diante do West Bromwich e de uma sequência de cinco vitórias, o que credencia a equipe de Antonio Conte a estar na terceira posição, com 25 pontos – apenas um atrás do Manchester United, vice-líder.

Os Reds tiveram uma vantagem maior no confronto entre as equipes na temporada passada. Na partida do primeiro turno, o Liverpool foi até Stamford Bridge e derrotou os Blues por 2 a 1. No encontro do returno, um empate, com direito à Diego Costa desperdiçando uma cobrança de pênalti, em 1 a 1.

Liverpool conta com ‘Lei do Ex’ para vencer

Um dos principais nomes do sistema defensivo do Liverpool, o zagueiro Joel Matip, que perdeu os últimos dois jogos por conta de uma lesão, tem chances de retornar à equipe titular. Mas, se caso não conseguir fazê-lo, seu substituto será Ragnar Klavan, que vem jogando durante esse período. Além do camaronês, Emre Can também é dúvida por conta do desgaste das últimas partidas. A boa notícia fica pela chance de Adam Lallana ser relacionado pela primeira vez na temporada, após se recuperar de uma cirurgia.

Em fase artilheira, Salah reencontrará seu antigo clube (Foto: Andrew Powell/Liverpool FC)

Além de Phillipe Coutinho, a força do Liverpool está em Mohamed Salah. Contratado junto à Roma, o egípcio teve um começo dos sonhos em Anfield, assumindo um papel nunca visto antes nele: o de artilheiro. Já são nove gols marcados nessa Premier League para o artilheiro dos Reds, que, por ironia, teve uma passagem apagada pelo Chelsea. Para os supersticiosos, a famosa ‘Lei do Ex’ tem grande chance de aparecer nessa partida.

Um dos principais ‘alvos’ da torcida do Liverpool é o espanhol Alberto Moreno que, após o resultado negativo em Sevilla, foi ‘escolhido’ pelos fãs como o principal fator negativo da defesa da equipe. Sobre esse assunto, o treinador Jürgen Klopp disse que confia em seu jogador e que a responsabilidade não é dele. "Eu tive uma conversa com o Alberto e eu estou muito feliz com sua forma recente e suas atuações. Claro, neste jogo foi tudo muito difícil e isso é responsabilidade minha, nós podíamos ter feito coisas diferentes. Então é isso, não é culpa do jogador. Eu sou 100% responsável por isso. Eu disse para ele que confio 100% em seu futebol", afirmou.

Chelsea busca manter bom retrospecto longe de Stamford Bridge

A equipe que enfrenta o Chelsea não pode, geralmente, falar aquele famoso ditado do “Lar, doce lar” – já que a equipe de Antonio Conte é uma das melhores jogando longe de seus domínios. Até aqui, os Blues conquistaram 15 de 18 pontos possíveis fora de Stamford Bridge, onde conquistaram apenas 10, tendo a derrota contra o Crystal Palace como o ponto fora da curva.

Para essa partida, Antonio Conte terá o retorno de Victor Moses, recuperado de uma lesão que havia sofrido na partida contra o Crystal Palace. Por outro lado, o italiano não terá Batshuayi, Kenedy e Musonda, com problemas de lesão. As novidades na equipe titular, mantendo o conceito de rotação do treinador, deverão ser Álvaro Morata e Andreas Christensen que entrarão, provavelmente, nos lugares ocupados por David Luiz e Willian no último jogo dos Blues.

Por outro lado, Morata é uma das esperanças do Chelsea (Foto: Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Apesar do bom momento vivido pela equipe, Antonio Conte reclamou do calendário da Premier League, já que sua equipe teve apenas dois dias para descansar por conta do compromisso na última quarta-feira (22), pela Champions League. "Ter apenas um dia para descansar e um dia para se preparar para um jogo desta grandeza não é simples, não é fácil. Eu acho que também não é certo", disse.