Disparado na liderança, Bayern tenta ampliar vantagem diante do Borussia Mönchengladbach

Em bons momentos, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique medem forças na tarde deste sábado (25), a partir das 15h30, no Borussia-Park, pela 13ª rodada da Bundesliga 2017-18. As equipes vêm de vitórias na última rodada do Campeonato Alemão e querem manter a boa fase para permanecerem na parte de cima da tabela de classificação.

Os Potros venceram o Hertha Berlin por 4 a 2 no Estádio Olímpico e contou com o tropeço dos principais concorrentes para subir ao quarto lugar, com 21 pontos ganhos, e entrar pela primeira vez na zona de classificação à Uefa Champions League da próxima temporada.

Por outro lado, o Bayern de Munique segue em boa fase sob o comando de Jupp Heynckes. A equipe bávara aumentou a vantagem na liderança da Bundesliga, e soma 29 pontos, seis à frente do vice-líder Schalke 04. No meio da semana, jogou mal, mas venceu o Anderlecht por 2 a 1 pela Champions League e segue com boa sequência de vitórias.

Repetir formação ofensiva para continuar a vencer

A vitória por 4 a 2 no último fim de semana animou o Borussia Mönchengladbach, principalmente pelo bom início no duelo contra o Hertha Berlin, com três gols nos primeiros 30 minutos de jogo. Manter a postura ofensiva nos primeiros momentos da partida, empurrado com o apoio do torcedor para surpreender o adversário e acabar com a excelente fase do oponente. Essa é a motivação dos Potros para o confronto contra o Bayern de Munique.

Para o jogo, o técnico Dieter Hecking não vai contar com os meio-campistas Strobl, Bénes e Jonas Hofmann, além do veterano atacante Raúl Bobadilla; todos estão lesionados. A tendência é que o quarteto formado pelos dois meias mais avançados e os dois jogadores de ataque sejam mantidos para que continuem a eficiência nos gols marcados.

Em entrevista coletiva depois da última atividade em preparação para o confronto, o comandante dos Potros elogiou os seus comandados pelo bom momento e afirmou que é necessário manter ou aumentar o rendimento para terminar em uma melhor colocação até chegar a pausa de inverno. De qualquer modo, Hecking elogiou o desempenho de seus atletas.

“Estamos em um bom caminho depois de ganharmos 21 pontos e ocuparmos o quarto lugar. Não foi bom, mas isso vai nos ajudar no longo prazo como uma experiência com a qual podemos recorrer. Esta temporada acabou por ser muito parecida com a forma como prevemos que seja – muito equilibrado. Para alcançar nosso potencial, precisamos manter as equipes que estão no máximo desempenho na Europa. É importante que obtenhamos tantos pontos quanto possível nas próximas semanas, de modo que estejamos na melhor posição possível quando voltarmos das férias de inverno. Analisamos os erros que fizemos em equipe e trabalhamos em uma solução. Tivemos algumas ondulações, mas isso acontece com todas as equipes ao longo do caminho. Eu acho que estamos cada vez melhor”, disse Hecking.

Continuar com máximo desempenho apesar das lesões

O Bayern de Munique é outro clube desde a chegada de Jupp Heynckes. O time apresentava muita oscilação, mas depois do retorno do treinador, os números são completamente expressivos. Os bávaros venceram os últimos cinco jogos válidos pela Bundesliga, assumiram a liderança e dispararam no topo. Foram 14 gols marcados e apenas um sofrido. Jupp Heynckes está invicto há 30 jogos pelo Campeonato Alemão e igualou seu recorde pessoal anterior. Apesar disso, a cautela é mantida, uma vez que o adversário é indigesto recentemente. Contra o Borussia Mönchengladbach, são seis vitórias bávaras, cinco empates e quatro triunfos dos Potros.

O retorno de uma lenda: Jupp Heynckes volta ao Borussia-Park para encarar o Borussia Mönchengladbach

São esses excelentes números que o Bayern quer manter para continuar tranquilo na primeira posição do Campeonato Alemão e se aproximar do inédito hexacampeonato nacional. Porém, a enorme quantidade de jogadores no departamento médico preocupa a comissão técnica. O goleiro Manuel Neuer, os meias Ribéry, Thiago Alcántara e Robben estão contundidos e certamente não entram em campo neste sábado (25). Além deles, os laterais Alaba e Rafinha, além do atacante Thomas Müller, correm contra o tempo para poderem jogar neste fim de semana, mas dificilmente algum deles joga. A expectativa é que o atacante Coman volte a ser relacionado depois de quatro rodadas, mas deve ficar no banco de reservas, caso reúna condições de jogo.

Nome histórico no Borussia Mönchengladbach quando jogador, presente nos momentos mais gloriosos do clube, Jupp Heynckes comentou sobre seu retorno ao Borussia-Park e espera uma boa receptividade e respeito por parte dos torcedores do Borussen. Dentro das quatro linhas, o treinador do Bayern de Munique espera um desempenho melhor de seus comandados para não perder o bom momento.

“Foi um momento muito emocionante na última vez que estive aqui porque minha carreira tinha chegado ao fim. Mas certamente será diferente desta vez. Eu sempre gosto de ir a Gladbach, o ambiente está carregado de nostalgia. Mas sou profissional quanto a isso. Não espero uma partida fácil contra o time que está em quarto colocado na tabela, mas viajamos para o Borussia-Park com confiança e claro que queremos ganhar a partida”, disse Heynckes.