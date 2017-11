Resultado Valencia x Barcelona no Campeonato Espanhol 2017/18 (1-1)

Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo conosco! Um abraço e até a próxima!

O Barça segue na liderança, agora com 35 pontos, e ainda com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Valencia, que tem 31

Em jogo com arbitragem muito polêmica, líder e vice-líder ficam no empate em 1 a 1. Rodrigo Moreno marcou para os donos da casa e Alba empatou para os visitantes.

90+4' Incrível! Em mais um contra-ataque, Zaza é acionado na área, pega de primeira, mas manda por cima. Fim de jogo no Mestalla!

90+3' UUUUHHH!! Andreas Pereira desce bem pela direita e arrisca, mas manda na rede pelo lado de fora

90+2' Santi Mina faz boa jogada pela direita, cruza para Zaza, mas Umtiti corta. Na sequência, o próprio Umtiti quase se complica, mas consegue afastar

90' + 4 minutos de acréscimo

90' Após escanteio, Busquets desvia na primeira trave e Paulinho tenta, mas manda por cima do gol

89' Em jogada ensaiada na falta, Deulofeu recebe na direita, invade a área, tenta cruzamento, mas é travado por Zaza

89' Substituição no Valencia: sai Soler, entra Santi Mina

88' Cartão amarelo para Andreas Pereira por falta em Busquets

88' Suárez é lançado na direita, mas é muito bem marcado por Ruben Vezo e Gayà

85' Substituição no Valencia: sai Garay, entra Ruben Vezo

84' Andreas Pereira tenta lançamento longo para Zaza, mas Ter Stegen chega bem para abafar

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BARCELONAAA!!!! ALBA! Messi observa muito bem a passagem de Jordi Alba na área, lança na área e o lateral se joga para finalizar de primeira e fazer um lindo gol! Valencia 1-1 Barcelona

81' Substituição no Valencia: sai Rodrigo Moreno, entra Andreas Pereira

80' Umtiti! Rodrigo Moreno puxa contra-ataque, passa para Gonçalo Guedes, que domina mal e acaba de enrolando

79' Barcelona pressiona bastante em busca do gol, enquanto o Valencia se fecha totalmente e tenta sair nos contra-ataques

79' Substituição no Barcelona: sai Semedo, entra Aleix Vidal

75' Neto! Suárez arrisca na entrada da área e o brasileiro faz ótima defesa

74' Cartão amarelo para Rodrigo Moreno por falta em Paulinho

72' Substituição no Barcelona: sai Iniesta, entra Denis Suárez

70' Que beleza, Guedes! Kondogbia dá ótimo lançamento para Gonçalo Guedes, que domina, corta para o meio mas chuta muito mau e a bola sia pela lateral

69' Gonçalo Guedes manda lançamento para Zaza, mas a zaga corta

68' Messi tenta jogada na entrada da área, mas é bem marcado e perde a bola

67' Substituição no Barcelona: sai Rakitic, entra Deulofeu

66' Montoya tenta tabela com Zaza, mas Umtiti corta bem

62' Lá vem o Valencia! Em mais um contra-ataque, Gonçalo Guedes recebe na área, tenta drible, mas Umtiti chega bem. Na sequência do lance, Gayà perde a bola. Mestalla pulsando!

61' Valencia voltou com outra cara para a segunda etapa e abre o placar para delírio da torcida no Mestalla

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO VALENCIAAAAA!!!! RODRIGO MORENO! Gonçalo Guedes recebe na esquerda, passa para Gayà, que invade a área pela esquerda, cruza e Rodrigo Moreno completa na pequena área! Valencia 1-0 Barcelona!

57' Ter Stegen! Em contra-ataque, Gonçalo Guedes recebe na esquerda, corta Semedo na área, adianta muito, toca na saída do goleiro alemão, mas Stegen estava ligado e fechou bem o ângulo

56' Semedo recua mal, Rodrigo aproveita, mas erra na hora de passar para Kondogbia

54' Lá vem o Barça! Messi tabela bem com Paulinho, recebe na área, chuta cruzado, mas a bola bate em Montoya e vai pela linha de fundo

52' Rakitic cobra escanteio, Vermaelen sobe bem, mas cabeceia por cima do gol

51' Messi abre na direita para Semedo, que tenta cruzamento, mas a zaga afasta

50' UHHHHH! Zaza recebe de Gonçalo Guedes na entrada da área, arrisca chute cruzado e a bola passa perto da trave de Ter Stegen

50' Kondogbia passa para Gayà na esquerda, que cruza, mas a defesa do Barça afasta

47' Curioso! Ignacio Villanueva pede para Garay se retirar do campo para trocar seu meião, que está rasgado

45' Começa o segundo tempo!

Primeiro tempo completamente dominado pelos visitantes, que estariam na frente se não fosse o erro de Ignacio Villanueva.

45' Fim do primeiro tempo! Valencia 0 x 0 Barcelona

44' Cartão amarelo para Gabriel Paulista por falta em Messi

43' Messi leva pontapé no meio do campo e sofre a falta

41' NETO! Messi lança Suárez, que ganha da marcação no corpo, na área, chuta com pouco ângulo e o brasileiro defende. Na sequência do lance, Messi domina na área, tenta chute, mas é travado

39' Iniesta recebe na área, cruza, mas a zaga afasta; na sequência do lance, o próprio Iniesta tabela com Messi e arrisca, mas Neto defende

36' Alba recebe na esquerda, tenta cruzamento, mas a bola bate em Garay

34' Jogo está muito aberto neste momento

32' Messi cobra falta da entrada da área e Neto cai para fazer boa defesa

29' INCRÍVEL!!!! Messi chuta de primeira, Neto franga, tira a bola de dentro do gol, mas o árbitro deixa o lance seguir! No contra-ataque, Zaza recebe na entrada da área, arrisca e a bola passa perto da meta de Ter Stegen



28' Vermaelen fica com a sobra após escanteio, tenta cruzamento, mas a bola bate em Garay

27' Messi tenta passe de trivela na área, mas Gabriel Paulista afasta

24' Em contra-ataque, Parejo tenta lançamento na área, mas Umtiti, com muita frieza, domina e sai jogando

23' Paulinho recebe de Semedo na área, toca para trás, mas Gabriel Paulista manda para escanteio

22' Messi passa para Suárez, que tenta devolver para Messi, mas Garay corta

21' Messi dá lindo passe na área para Alba, mas Gabriel Paulista chega bem na cobertura e ainda sofre a falta

20' Rodrigo tenta passe no meio para Zaza, mas muito forte e Ter Stegen fica com a bola

18' Messi tabela com Paulinho, a bola sobra para Suárez na área, mas o uruguaio estava impedido

16' Zaza é lançado no ataque, mas impedido

15' Iniesta dá passe de chaleira para Alba, que cruza de primeira, mas Gabriel Paulista afasta

14' Barcelona não tem pressa e continua trocando vários passes, tentando achar espaços

12' Suárez tenta passe na esquerda para Alba, mas muito forte, e o lateral culé não alcança

10' Gayà evita saída pela linha de fundo, mas a zaga do Barcelona estava bem na cobertura

9' Rakitic recebe na intermediária, arrisca, mas Neto faz defesa segura

7' Parejo cobra escanteio curto, recebe de volta, mas não consegue dominar

6' Umtiti! Barcelona sai jogando errado, Zaza aproveita, passa para Rodrigo Moreno, que arrisca, mas o zagueiro francês trava

5' Dono do Valencia, Peter Lim está no Mestalla acompanhando a partida

4' Iniesta tenta cruzamento da direita, mas é bem travado. Escanteio

3' OLHA O PERIGO! Após boa troca de passes, Paulinho recebe na entrada da área, arrisca e Neto desvia pela linha de fundo

1' Barcelona troca muitos passes neste início

0' Rola a bola! Começa o grande jogo da rodada!

Os times sobem ao gramado do Mestalla. Vai rolar a bola!

As duas equipes aquecem, neste momento, no gramado do estádio Mestalla, que está "ganhando forma" para o jogão. Em 25 minutos a bola rola!

Valencia escalado! Neto; Montoya, Gabriel Paulista, Garay e Gayà; Parejo, Kondogbia, Soler e Gonçalo Guedes; Zaza e Rodrigo Moreno



Barcelona escalado! Ter Stegen; Semedo, Vermaelen, Umtiti e Alba; Busquets, Paulinho, Rakitic e Iniesta; Suárez e Messi



Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Valencia x Barcelona ao vivo no estádio Mestalla, valendo pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A transmissão começará às 17h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Este será o confronto de número 210 entre as equipes, com um retrospecto favorável ao clube catalão, que venceu 102 vezes, empatou 51 e perdeu 56. Em jogo estará a invencibilidade e, ainda que o Valencia não ultrapasse o Barça na tabela se vencer o jogo, fica a apenas um ponto e pode mudar a história da competição.

O Valencia vem de oito vitórias consecutivas, tem 30 pontos e na última rodada venceu o Espanyol por 2 a 0 fora de casa. Com nove vitórias e três empates, faz uma campanha muito além do esperado, depois de ano de 2016 com muitos problemas.

A trajetória do Barcelona até aqui é quase perfeita, o time empatou somente o clássico com o Atlético de Madrid e venceu as outras 11 partidas, chegando a 34 pontos. Na rodada passada despachou o Leganés por 3 a 0, chegando a 18 jogos de invencibilidade.

Marcelino García Toral compareceu à entrevista coletiva pré-jogo para falar sobre o duelo deste domingo. O treinador, que não comandará a sua equipe do banco de reservas pois foi expulso no último jogo, está confiante na vitória e empolgado para o jogo. Questionado sobre o que estaria em disputa no confronto, disse que "para nós são os três pontos, mas quero nos ver competindo com um grande adversário com a ilusão de vencê-lo".

Com Lionel Messi fazendo um grande campeonato, Toral foi perguntado sobre a chave pra conseguir parar o argentino: "Não creio que eu saiba como pará-lo porque não sou melhor que ninguém nem jogo. É fácil dar opinião sobre como neutralizá-lo, tentaremos fazer com que tenha menos participações e com pouco espaço, mas pará-lo... ninguém conseguiu ultimamente", disse.

Fim da novela: Messi renova com Barcelona até 2021 e terá cláusula de € 700 milhões

Jeison Murillo e Maksimovic estão de fora do jogo por lesão, o restante do elenco está todo à disposição, inclusive com os retornos de Ruben Vezo e Nacho Vidal. O atacante Simone Zaza, que pode precisar operar o joelho, foi selecionado para o jogo e será titular, de acordo com Marcelino.

Ao falar à imprensa sobre o importante jogo deste domingo, Ernesto Valverde não poupou elogios ao adversário: "Eles têm um bom treinador, bons jogadores e trabalham duro. Além de ser um grande time, não têm competições no meio da semana para deixá-los cansados. Seus contra-ataques são os melhores da liga".

Mesmo sendo líder, Valverde não se deixa iludir pela vantagem de pontos e nem por uma possível vitória, que aumentaria ainda mais a diferença: "Não importa o que aconteça, ainda tem muito por acontecer. Independente da situação que esteja o Valencia, são sempre jogos interessantes. Se vencermos, matematicamente será enorme, mas insisto que ainda está apenas no começo e realmente acho que o Real Madrid ainda é candidato ao título".

Além dos citados acima, Dembélé, André Gomes, Arda Turan (que pode deixar o clube em janeiro), Rafinha e Sergi Roberto também estão vetados para o jogo por causa de lesão. David Costas, do Barcelona B, foi o único zagueiro relacionado para o banco de reservas.