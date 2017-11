Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 AO VIVO

Nesta sexta-feira, a partir das 13h (horário de Brasília), o Brasil e as outras 31 seleções classificadas conhecerão seus adversários na Copa do Mundo de 2018. Saberão também os dias, locais e horários de seus jogos. O sorteio, em Moscou, vai definir o caminho do sonho de cada equipe, o de erguer o mais cobiçado troféu do futebol mundial.

Quantos grupos serão? As 32 seleções vão se dividir em oito grupos, com quatro equipes em cada.

Como as seleções foram divididas para o sorteio? Elas estão alocadas em quatro potes. As oito mais bem colocadas no ranking da Fifa de outubro são as cabeças-de-chave, no Pote 1. As oito seguintes no Pote 2, e assim por diante, nos Potes 3 e 4.

O Brasil está em que pote? Atual 3º colocado do ranking da Fifa, é um dos cabeças-de-chave, e está, portanto, no Pote 1.

Como ficou a divisão dos potes? Pote 1: Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França

Pote 2: Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia

Pote 3: Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irã

Pote 4: Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita

Alguma seleção já tem sua posição pré-determinada? A Rússia, por ser país-sede, será A1. Ou seja, cabeça-de-chave do Grupo A. As demais seleções terão suas posições definidas no sorteio.

Como será o sorteio? O primeiro ato será sortear a Rússia, única bolinha vermelha entre as azuis, na posição A1. Depois, os outros cabeças-de-chave serão sorteados nos demais grupos: B1, C1, D1, até H1. Em seguida, as seleções dos Potes 2, 3 e 4, nessa ordem. A posição de cada uma delas também será sorteada. Por exemplo, a seleção do Pote 2 que cair no Grupo A poderá ser A2, A3 ou A4. Isso interfere em sua sequência de jogos.

Países da mesma confederação podem se enfrentar na primeira fase? Não, com exceção dos europeus, da Uefa. Isso significa que Peru, Colômbia e Uruguai não poderão cair nos grupos de Brasil ou Argentina.