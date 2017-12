Análise Grupo H: Polônia e Colômbia são favoritas para avançar de fase

Foto: Getty Images

Uma das cabeças de chave da Copa do Mundo de 2018, a Polônia caiu no Grupo H e deu sorte no sorteio realizado nesta sexta-feira (1), em Moscou, na Rússia. O grande desafio da seleção polonesa será enfrentar a Colômbia, de jogadores como Falcao e James Rodríguez. Porém, os poloneses contam com o artilheiro Lewandowski e não terão dificuldades contra Senegal e Japão.

A Polônia estreará no dia 19 de junho, em Spartak, contra Senegal. No mesmo dia se enfrentam Colômbia e Japão, em Saransk. Na segunda rodada, no dia 24, poloneses e colombianos se enfrentam na partida que define o líder do Grupo H. A equipe de Lewandowski fecha a primeira fase no dia 28 contra o Japão, em Volgogrado, e a seleção de James Rodríguez encerra contra Senegal, em Samara.

Com artilheiro Lewandowski, Polônia tem o favoritismo do Grupo H

A Polônia teve grande campanha nas Eliminatórias da Europa e acabou tendo o privilégio de ser um dos cabeças de chave da Copa do Mundo de 2018. A seleção polonesa teve o quinto melhor ataque com 28 gols marcados, mas a defesa sofreu com irregularidade e sofreu 14 gols.

O grande destaque da seleção é o atacante Lewandowski, que foi o artilheiro das Eliminatórias com 16 gols, superando Cristiano Ronaldo, de Portugal, por apenas um gol.

Na Copa do Mundo, o grande desafio será contra a Colômbia, que conta com o companheiro de time do Lewandowski, o meia James Rodríguez. Porém, os poloneses ainda levam favoritismo no duelo.

Lewandowski foi o artilheiro das Eliminatórias da Europa com 16 gols (Foto: Getty Images)

Apesar de irregular nas Eliminatórias, Colômbia não deve ter dificuldades para avançar na Copa

A Colômbia começou muito bem nas Eliminatórias da América do Sul, mas sofreu na reta final e por pouco não acabou indo parar na repescagem. A campanha que teve bom início acabou decepcionando no final.

A seleção colombiana conta com o meia James Rodríguez como grande destaque e o atacante Falcao García como o artilheiro. O camisa 10 sofreu com irregularidade no Real Madrid durante a temporada 2016/17 e se transferiu para o Bayern de Munique. Já o camisa 9, se destacou no ataque do Monaco.

Na Copa do Mundo de 2018, a grande dificuldade será enfrentar a seleção da Polônia. Fora isso, a Colômbia só não avança para as oitavas de final caso se complique contra Senegal ou Japão.