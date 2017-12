Análise Grupo F: Alemanha mantém favoritismo apesar de adversários complicados

Foto: Divulgação/Fifa

O tão esperado sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 aconteceu na tarde desta sexta-feira (1º), no Kremlin. Atuais tetracampeões mundiais, a Alemanha foi sorteada no grupo F, ao lado do México, da Suécia e da Coreia do Sul. O que esperar dos comandados de Joachim Löw na primeira fase do Mundial?

México

O trabalho de Juan Carlos Osorio à frente do México é cercado de críticas, mas de uma evolução conhecida do treinador. Seus comandados fazem bons jogos, garantiram a classificação de maneira tranquila nas Eliminatórias da Concacaf, mas não foram bem na Copa América Centenário nem na Copa das Confederações. Ainda assim, a expectativa é que a seleção consiga a classificação e, mais importante, não ficar nas oitavas de final.

Suécia

O bom trabalho feito nas Eliminatórias Europeias deu tranquilidade aos suecos para manterem acesas as esperanças de retornarem ao Mundial. Apesar de um grupo concorrido, ao lado de França e Holanda, conseguiu se classificar em segundo e desbancar a Itália na repescagem. Por superar fortes e tradicionais adversários, além de ter bons talentos em seu elenco, o time espera dar trabalho para conseguir chegar aos duelos eliminatórios. Além disso, o suspense sobre o retorno de Ibrahimovic para disputar o Mundial pode fortalecer o time.

Coreia do Sul

O representante do continente asiático na chave está mais uma vez em situação complicada. Depois de um trabalho com críticas, o terceiro lugar na Copa do Mundo em 2002 foi um ponto completamente fora da curva. Os desempenhos nas edições posteriores não foram convincentes. Pelo contrário, apesar de ter jogadores importantes no futebol europeu, a chave não colabora e a classificação às oitavas de final será uma tremenda surpresa.

Tabela do Grupo F

Primeira rodada

17/6, 12h - Alemanha x México - Moscou

18/6, 9h - Suécia x Coreia do Sul - Nizhny

Segunda rodada

23/6, 12h - Alemanha x Suécia - Sochi

23/6, 15h - Coreia do Sul x México - Rostov

Terceira rodada

27/6, 11h - México x Suécia - Ekaterimburgo

27/6, 11h - Coreia do Sul x Alemanha - Kazan