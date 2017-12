Análise Grupo G: Bélgica e Inglaterra partem como amplas favoritas

(Foto: Divulgação / FIFA)

Classificado para a Copa do Mundo 2018 e mais uma vez sendo cabeça-de-chave, a Bélgica conheceu hoje, através de sorteio realizado na Rússia, seus adversários na Copa. Situados no Grupo G, os belgas terão pela frente Panamá, Inglaterra e Tunísia como adversários na primeira fase.

O primeiro adversário da Bélgica será o Panamá, às 12h, no Estádio Olímpico de Sochi. Na segunda partida, pegará a Tunísia na Arena Otkrytie, em Moscou. Finalizando a primeira fase, os Diabos Vermelhos vão até Kaliningrado, jogar contra a Inglaterra, na Arena Baltika.

Bélgica

Eden Hazard é uma das esperanças da Bélgica (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Capitaneada por Eden Hazard, a Bélgica pegou um grupo fácil nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2018 e não teve nenhuma dificuldade para se classificar. Na classificatória, o time teve nove vitórias e um empate, empatada com a Alemanha como melhor ataque, levando apenas seis gols.

Nessa Copa do Mundo, a expectativa é ir além da última campanha, quando foi eliminada pela Argentina, nas quartas-de-final por um a zero. Para isso, conta com uma seleção jovem, que tem como principal ponto forte, um meio de campo muito talentoso, com peças como Nainggolan, Hazard e Kevin De Bruyne

Técnico: Roberto Martínez

Principal jogador: Eden Hazard

Time-base: Courtois; Alderweireld, Vertonghen e Kompany; Meunier, Fellaini, De Bruyne e Carrasco; Mertens, Hazard e Lukaku.



Previsão: Líder do grupo, vencendo todas as partidas.

Inglaterra

English Team tem feito amistosos contra grandes seleções (Foto: Shaun Brooks/Action Plus via Getty Images)

Se caracterizando como uma equipe de poucos gols e muita objetividade, a Inglaterra conseguiu ficar em primeiro no seu grupo nas Eliminatórias, terminando de forma invicta, com apenas dois empates em dez partidas, finalizando a campanha com 26 pontos conquistados.

Apesar disso, o English Team ainda gera uma certa desconfiança em seu torcedor, visto que nas últimas copas, a seleção tem desapontado. O alento é a renovação de jogadores que está sendo feita, com títulos nas seleções de base. Talvez essa nem seja a Copa do Mundo onde realmente os ingleses pensam em algo maior.

Técnico: Gareth Southgate.

Principal jogador: Harry Kane.

Time-base: Hart; Walker, Stones, Cahill, Rose; Dier, Henderson, Sterling, Alli, Lallana (Rashford); Harry Kane.

Previsão: Se classifica em segundo.

Panamá

Jogo da classificação panamenha foi emocionante (Foto: RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)

Sem tradição alguma no futebol, o Panamá chega a sua primeira Copa depois de passar por uma verdadeira loucura nas Eliminatórias. No último jogo da classificatória, com os Estados Unidos enfrentando a eliminada Trinidad e Tobago e a equipe tendo que pegar a Costa Rica, uma das mais fortes seleções do continente, não haviam tantas esperanças.

Mas como no futebol existe o improvável, o time venceu, mesmo que com um gol irregular e viu a seleção americana perder de forma vergonhosa para Trinidad. Foi assim que o sonho se realizou, o Panamá está na Copa do Mundo. Independente do que lá aconteça, esses jogadores já estão na história.

Técnico: Hernán Darío Gómez

Principal jogador: Gabriel Torres.

Time-base: Penedo; Adolfo Machado, Román Torres, Escobar e Ovalle; Godoy, Gabriel Gómez, Quintero e Bárcenas; Gabriel Torres e Blás Pérez.

Previsão: Disputará a terceira colocação com a Tunísia.

Tunísia

Seleção africana chega com moral depois das eliminatórias. (Foto: FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

De volta a Copa do Mundo depois de 12 anos, a Tunísia participou das Eliminatórias Africanas de forma impecável. Num grupo com República Democrática do Congo, Líbia e Guiné, os tunisianos se classificaram de forma invicta ao empatar na última rodada contra a Líbia.

A principal meta, depois do sorteio, se tornou brigar pela terceira colocação com o Panamá, já que as favoritas Inglaterra e Bélgica devem passar à próxima fase.

Técnico: Nabil Maâloul

Principal jogador: Khazri

Time-base: Mathlouthi; Nagguez, Ben Youssef, Meriah e Maâloul; Ben Amor, Badri e Chalali; Khazri, Msakini e Khenissi.

Previsão: Disputará a terceira colocação com o Panamá.