Atlético de Madrid recebe Real Sociedad em duelo pela parte de cima da tabela

Foto: Getty Images Sport/Getty Images

Em partida válida pela 14ª rodada da La Liga o Atlético de Madrid receberá, neste sábado (2), a Real Sociedad no Wanda Metropolitano em duelo válido pela parte de cima da tabela e de extrema importância para a ambição das duas equipes na competição.

O Atlético chega para a partida motivado por uma boa sequência de resultados enquanto a Real Sociedad não vive um grande momento e foi eliminada na Copa do Rey em um episódio vexatório, segundo os torcedores.

Simeone: "Griezmann se sente mais cômodo com Gameiro"

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, concedeu entrevista pré-jogo nesta sexta-feira nas dependências do clube. Cholo comentou assuntos que cercaram o clube como o time que entrará em campo neste sábado e comentou qual a dupla que melhor funciona no comando de ataque de sua equipe.

Foto: Ángel Gutiérrez/Atlético de Madrid

Antes de mais nada, Diego fez questão de analisar a Real Sociedad. "É uma equipe com muitas virtudes, com jogadores de ataque diversos, por dentro, por fora, bons no jogo aéreo. Tiveram a bola em quase todas as partidas e isso diz muito sobre o estilo de jogo do time. É o que seu treinador busca. Tentaremos levar a partida para o nosso lugar de conforto e causar dano", afirmou Simeone.

Já falando sobre sua dupla de ataque preferida, Simeone utilizou os números para dar a resposta: "Os números falam por si mesmo. A parceria entre Gameiro e Griezmann pode ser vista nos números. Facilmente Griezmann se sente mais cômodo com Gameiro. Não sou eu que digo, os números que mostram e eles não mentem", exclamou o treinador.

Para a partida de amanhã Cholo deve levar à campo: Oblak; Thomas, Giménez, Godín, Filipe; Gabi, Saúl, Koke, Correa; Griezmann e Gameiro. Quando o assunto é ausência a equipe madrilenha não tem tantos problemas e o único que não está disponível é o lateral Juanfran, lesionado.

Sacristán espera uma resposta após a eliminação na Copa

O treinador da Real Sociedad, Eusebio Sacristán, confia em uma vitória no duelo deste sábado contra o Atlético de Madrid. Para o treinador um resultado positivo em pleno Wanda Metropolitano pode servir para virar a página da equipe após frustrante eliminação na Copa do Rey.

Foto: Divulgação/Real Sociedad

"Temos que contornar o que aconteceu e focar no que vai vir, temos coisas importantes para fazer durante a temporada e, de alguma maneira, compensar a nossa torcida depois da decepção que demos a eles. Temos que trabalhar com a mentalidade de dar alegrias a torcida nas competições que nos restam. Ganhar no Wanda seria começar a fazer isso", declarou.

Quando o assunto foi o rival Atlético Sacristán afirmou: "É uma grande equipe que está em um momento muito bom na temporada. Possuem muita qualidade nas diferentes fases do jogo, sabem estar juntos perto da própria área, com intensidade nas disputas, sabem controlar e sair com rapidez no contra-ataque e também conseguem ter o controle da bola", complementou.

Para a partida o treinador não contará com Januzaj. A promessa belga está entregue ao departamento médico com uma faringite. Sendo assim, o time que deverá entrar amanhã é composto por: Rulli; Odriozola, Aritz, Iñigo, Kevin; Ilarramendi, Zubeldia, Zurutuza; Prieto, Oyarzabal; William José.