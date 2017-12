Resultado Barcelona x Celta de Vigo no Campeonato Espanhol 2017 (2-2)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Barcelona e Celta de Vigo no estádio Camp Nou, em Barcelona

Encerrado - O Celta conquista um grande resultado, chegando aos 18 na oitava posição

Encerrado - O Barcelona perde pontos em casa pela primeira vez no campeonato, com o empate chega a 36 pontos. Caso o Valencia vença na rodada a difrerença pode cair ara 2 pontos

95' Termina o jogo no Camp Nou!

95' Messi cobra falta, a bola desvia na barreira e vai pra fora

95' CARTÃO AMARELO PARA MALLO! Por falta dura em Busquets na entrada da área

93' PERDEEEEEEU! Sergi Roberto Cruza pra área e Alcácer livre cabeceia por cima do gol

88' CARTÃO AMARELO PARA SISTO! Por retardar a cobrança do lateral

87' CARTÃO AMARELO PARA WASS! Por fazer falta parando o contra-ataque

86' PERDEU! Aspas dá lindo passe para Sisto que fica de frente com Ter Stegen mas chuta em cima do goleiro

86' CARTÃO AMARELO PARA BLANCO! Por demorar a bater o tiro de meta

85' PRA FORA! Suárez ajeita para Denis Suárez que bate travado, a bola fica pra Messi livre na pequena área cabecear pra fora

84' SUBSTITUIÇÃO NO CELTA! Sai: Jozabed Entra: Hernández

83' CARTÃO AMARELO PARA VERMAELEN! Por falta em Maxi Gomez

81' CARTÃO AMARELO PARA JOZABED! Por fazer falta em Denis Suárez, parando o contra-ataque

80' Aspas faz boa jogada pela direita, passa por Piqué mas é desarmado por Alba na sequência

79' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Rakitic Entra: Alcácer

78' Piqué cruza para Paulinho, o goleiro Blanco tromba com Roncaglia e o zagueiro fica no chão machucado. Jogo parado para atendimento

75' Messi dá lindo passe pra Piqué, o zagueiro dribla o goleiro mas bate pra fora

74' CARTÃO AMARELO PARA RONCAGLIA! Por falta dura em Suárez

73' Paulinho bate de virada por cima do gol

72' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Umtiti Entra: Vermaelen

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CELTA! MAXI GOMEZ! Aspas arranca pela direita, Umtiti tenta o desarme mas sente uma lesão e abandona a jogada, Aspas entra na área, passa por Alba e rola para Maxi Gomez que teve tempo de ajeitar e bater forte para empatar o jogo

67' Aspas chuta de longe sem perigo nas mãos de Ter Stegen

66' Suárez puxa contra-ataque e rola pra Messi que dentro da área chuta mas é bloqueado, escanteio

64' Pressão do Barça! Rakitic recebe na área, não consegue finalizar e rola para Sergi Roberto que cruza para Messi cabecear no canto, Blanco voa nela e faz linda defesa, no rebote Denis Suárez chuta travado pela defesa

63' SUBSTITUIÇÃO NO CELTA! Sai: Mendez Entra: Roncaglia

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! SUÁREZ! Messi recebe na entrada da área e enfia para Jordi Alba que só rola para o meio e encontra Suárez livre que só toca pro gol. É a virada

58' O Celta adianta sua marcação e pressiona a saída de bola do Barcelona

54' Rakitic cruza e Blanco faz a defesa sem dificuldade

53' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Iniesta Entra: Denis Suárez

48' Que chance! Paulinho recebe na área, dribla o goleiro mas bate na rede pelo lado de fora

48' Público no Camp Nou: 63.208

47' Contra-ataque para o Celta que Aspas desperdiça com um lançamento muito forte para Wass

46' Bola rolando para o segundo tempo!

46' Final do primeiro tempo!

45' Sisto cruza mas Daniel Wass desequilibrado pega muito mal na bola e desperdiça boa chance

44' Pione Sisto arrisca de longe mas joga pra fora do gol

42' Lobotka cruza com perigo mas Piqué chega antes de Maxi Gomez para fazer o corte

40' Após o gol sofrido, Messi assumiu o comando do jogo, fez o gol de empate logo em seguida e participou de praticamente todos os lances de ataque do Barça. Faz ótima partida até aqui

37' Rakitic cruza, Paulinho sobe livre mas cabeceia em cima do goleiro Blanco que espalma pra frente

Messi voltou a marcar depois de seis jogos passando em branco, foi o seu 13º gol na La Liga e segue artilheiro isolado

Foto: Pau Barrena/Getty Images

30' Suárez recebe na área mas não consegue o chute, tenta ajeitar para Paulinho mas a zaga corta, no rebote Messi quase sem ângulo acerta a trave na saída do goleiro

27' Rakitic recebe de Messi e cruza mas a bola passa por todo mundo, na volta Messi tenta o passe para Alba mas a zaga corta

25' Gol mal anulado do Barcelona. Suárez recebeu em posição legal mas o bandeirinha assinalou o impedimento

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI! Suárez toca para Paulinho que devolve para o uruguaio, a bola passa e sobra para Messi livre bater por baixo do goleiro e empatar a partiad

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CELTA! ASPAS! Linda enfiada de bola de Wass para Aspas que fica livre no erro da linha de impedimento, o camisa 9 rola para Maxi Gómez que chuta e Ter Stegen faz linda defesa com o pé, mas no rebote Aspas bate para o gol fazio e abre o placar

18' Alba tenta pela esquerda e a bola sai pra escanteio, na cobrança a zaga faz o corte, no rebote Iniesta levanta na área e mais uma vez a defesa aparece bem

16' Sisto acerta belo lançamento para Mendez que invade a área pela direita, corta para o meio mas é travado na hora do chute

13' Cruzamento pra área e Ter Stegen faz a defesa em dois tempos

11' Toque de bola do Celta no meio-campo e o Barcelona pressiona na marcação

9' O Barça já domina o jogo mas esbarra na forte marcação do Celta

8' Suárez recebe na esquerda, corta a marcação mas bate fraco, nas mãos do goleiro

6' Três tentativas de cruzamento do Celta que a zaga do Barça corta e arma o contra-ataque, Messi arranca em velocidade e é travado na hora do chute já dentro da área

4' SUBSTITUIÇÃO NO CELTA: Sai: Gomez Sola Entra: Cabral

3' A bola volta a rolar, Gomez ainda está fora de campo e pode ser que não volte

1' CARTÃO AMARELO PARA SUÁREZ! Por puxar Gómez Sola em lance sem bola

1' Em disputa de bola com Suárez, Gómez Sola machuca o ombro e é atendido pelos médicos

1' Começa o jogo!

09:58. As equipes já se posicionam no túnel que dá acesso ao gramado, em poucos minutos a bola rola no Camp Nou

09:35. Paulinho se consolida no meio-campo do Barça e é novamente titular no jogo de hoje

09:11. Celta também escalado: Blanco; Fontás, Gomez Sola, Mallo; Wass, Lobotka, Jozabed, Mendez, Sisto; Maxi Gómez, Aspas

09:04. Barcelona definido: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Paulinho, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Barcelona e Celta de Vigo se enfrentam no Camp Nou em um duelo pra lá de disputado e aqui você acompanha o minuto a minuto deste jogo. Fique ligado!

Messi está há seis jogos sem balançar as redes adversárias e neste sábado tentará quebrar o jejum, mesmo com a falta de gols o argentino é o artilheiro da competição com 12 gols

A partida terá algo a mais de especial para Juan Carlos Unzué e Ernesto Valverde, que se reencontram no Camp Nou. Os treinadores foram companheiros de clube entre 1988 e 1990 atuando pelo Barça

Caso vença, o Barcelona completará um ano sem perder pontos pelo Campeonato Espanhol em seus domínios. Desde 13 de dezembro de 2016, quando empatou com o Real Madrid por 1 a 1 a equipe blaugrana não perde pontos em casa, a sequência já dura 18 jogos

Veja como foi o último confronto entre as equipes, que terminou com o placar de 5 a 0 para os catalães

Líderado por Iago Aspas - artilheiro da equipe na competição com sete gols - e vindo de duas vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada, o Celta quer surpreender no Camp Nou como vez há três jogos, quando venceu por 1 a 0,

Antes da partida, Lionel Messi apresentará aos torcedores a Chuteira de Ouro - prêmio concedido ao artilheiro das ligas europeias - que conquistou graças aos 34 gols marcados na última temporada da La Liga

A equipe da Galícia vem apenas na 9ª colocação, mas com frequência tem conseguido tirar pontos do Barça e proporcionado jogos bem equilibrados o esperado é que desta vez não seja diferente

Buscando manter a vantagem na liderança, Messi e companhia voltam a campo depois do empate diante do Valencia na última rodada contra um adversário que tem complicado bastantes nos últimos confrontos