Real Madrid encara Athletic Bilbao na busca da regularidade

A 14ª rodada da La Liga terá um interessante confronto entre o Athletic Bilbao e o Real Madrid, nesse sábado (2) no estádio San Mamés às 17h45, horário de Brasília. Enquanto os bascos somam apenas 13 pontos em 13 rodadas, ocupando apenas a 16ª colocação, os merengues estão na terceira colocação com 30 pontos e buscam se aproximar do vice líder Valencia, que tem 31 pontos. Enquanto o Real Madrid vem de vitória em casa diante do Málaga na última rodada, o Athletic somou apenas um ponto diante do Deportivo La Coruña, jogando fora na Galícia.

No último confronto realizado em Bilbao, vitória do Real Madrid pelo placar de 2 a 1. A última vitória dos donos da casa jogando em seus domínios diante dos Blancos foi na temporada 2014/15, pela diferença mínima.

Ziganda: "Sem bons resultados, não há alegrias"

Na coletiva de imprensa do Athletic Bilbao, o treinador Cuco Ziganda falou a eliminação do clube na Copa do Rei, diante do modesto SD Formentera, das Ilhas Baleares. Com um gol aos 96 minutos de jogo, o time da Segund División B, equivalente a terceira divisão na pirâmide do futebol espanhol, eliminou os bascos na fase de dezesseis avos de final, que ficou marcada pelas zebras.

"A derrota de quarta feira foi um grande golpe para nós e que nem tão cedo iremos esquecer. Não há nenhuma explicação ou desculpa para a derrota, mas nada que uma partida diante de um grande rival como o Real Madrid, que vem fazendo bons jogos fora de casa, para nos recolocar nos eixos. Os jogadores estão muito motivados para o jogo."

Quanto aos possíveis desfalques para o jogo, a única ausência certa será a de Laporte. Kepa e Oscar de Marcos foram reavaliados, podendo ou não entrar em campo diante do Real Madrid.

"Laporte está lesionado e não jogará. Kepa e Óscar de Marcos serão reavaliados. Espero que o time faça um bom jogo e mostre que temos um bom futuro para essa equipe. Sem bons resultados, não há alegrias. Precisamos de continuidade ao que estamos desenvolvendo."

Zidane: "Dezembro é o mês mais importante para nós, pois queremos mostrar nosso potencial"

Zinedine Zidane apareceu na sala de imprensa de Ciudad Real de Madri, no dia anterior à partida contra Athletic. O treinador analisou o exigente mês de dezembro que enfrentará sua equipe, tendo jogos pela Uefa Champions League, La Liga, além do Mundial de Clubes da Fifa.

"Temos muito bons jogos à frente e queremos bons resultados. Dezembro é um mês importante e enfrentamos isso com muito entusiasmo. Queremos mostraro potencial da nossa equipe".

Sobre o duelo diante do Athletic, o treinador falou sobre a dificuldade em jogar no San Mamés, além da lesão de Gareth Bale e da recuperação de Sergio Ramos, que estava lesionado.

"Sérgio já treinou e estará disponível para o jogo. Gareth sentiu um incômodo e por precaução será poupado, mas não é nada de grave. Sabemos que será um jogo difícil porque conhecemos o estádio e o público, mas estamos preparados para fazer uma boa partida."

Outra pergunta feita ao treinador francês foi em relação a Kepa, goleiro do Athletic e que vem tendo seu nome especulado a uma possível transferência a custo zero na próxima temporada, quando o contrato do jovem arqueiro será encerrado com o clube basco: "Ainda não pedi nenhuma contratação, mas atualmente estou satisfeito com Keylor e Kiko. Kepa é um bom goleiro. Não é meu problema no momento pensar em possíveis reforços e sim em trabalhar com os jogadores que tenho, para aí sim, quando o mercado abrir, buscar reforços pontuais."