Resultado Athletic Bilbao x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2017/18 (0-0)

INCIDENCIAS: 14ª rodada do Campeonato Espanhol, partida realizada no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha.

Na próxima rodada o Real Madrid recebe o Sevilla, no sábado (9), às 13h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Athletic Bilbao visita o Levante, no estádio Ciutat de Valencia, no domingo (10), às 15h30.

O empate não foi bom resultado para nenhuma das equipes. O Real Madrid perdeu a oportunidade de diminuir a vantagem do Barcelona para apenas seis pontos, mas agora se vê encostado em quarto lugar com 28 pontos, oito atrás do rival. Já o Athletic Bilbao, continua em 15º com 14 pontos, sem saber o que é vencer há seis jogos.

50' FIM DE JOGO!

49' Bilbao tenta pressionar o Real Madrid na base do abafa, mas sem sucesso. Raul Garcia ainda reclamou de um pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

47' CARTÃO AMARELO PARA CRISTIANO RONALDO! Por falta em Balenziaga.

46' Athletic Bilbao cobra a falta na direção da área, mas a defesa do Real Madrid afasta.

45' CARTÃO AMARELO PARA CARVAJAL! Por falta em Córdoba.

45' Mais quatro minutos de acréscimos no San Mamés.

41' CARTÃO VERMELHO PARA SERGIO RAMOS! O zagueiro fez falta em Aduriz, recebeu o segundo amarelo e consequentemente o vermelho na sequência.

40' Mais uma tentativa de bola aérea buscando Cristiano Ronaldo na área, mas o camisa 7 mandou de cabeça por cima do gol.

39' KEPA! Marcelo tabela com Kroos, cruza para a área e Cristiano Ronaldo cabeceia no canto, mas Kepa defendeu.

36' SUBSTITUIÇÃO NO ATHLETIC BILBAO: sai Iñaki Williams, entra Cordoba.

36' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: sai Isco, entra Kovacic.

36' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: sai Benzema, entra Mayoral.

34' Carvajal lança a bola na área, mas Kepa afasta de soco. No rebote, Marcelo finaliza de primeira e manda para fora.

32' Modric recebe próximo a área e toca para Casemiro que chegava de trás, mas o brasileiro finalizou muito longe do gol de Kepa.

31' PRESSÃO DO REAL! Modric avança pela esquerda e tenta o cruzamento buscando Cristiano Ronaldo, mas o goleiro Kepa ficou com a bola antes do português conseguir o desvio.

31' DEFENDE KEPA! Benzema tabela com Isco, mas a bola ficou longa e o atacante, sem ângulo, tocou para Marcelo. O lateral brasileiro tentou surpreender e soltou a bomba de canhota, mas Kepa salvou.

30' Casemiro estava pendurado e desfalca o Real Madrid no jogo contra o Sevilla na próxima rodada.

30' CARTÃO AMARELO PARA CASEMIRO!

28' Marcelo lança Cristiano Ronaldo e o camisa 7 tenta o passe para Benzema que chegava por trás, mas a defesa afastou.

26' SUBSTITUIÇÃO NO ATHLETIC BILBAO: sai Oscar de Marcos, entra Lekue.

26' NA TRAVE! Cristiano Ronaldo recebe de Isco, domina no peito, gira e finaliza da entrada da área, mas acertou a trave do gol do goleiro Kepa.

18' Cristiano Ronaldo recebe pela esquerda e passa por Nuñez e De Marcos. O português cruzou para Isco, mas a finalização do meia desviou em Mikel Rico que se jogou de carrinho no lance. A bola desviou no braço do jogador, mas o árbitro não deu pênalti.

16' KEPA! Marcelo tentou cruzamento, mas a zaga cortou. Na sequência, Carvajal aproveitou a sobra e cruzou para Cristiano Ronaldo, mas o cabeceio do camisa 7 parou no goleiro Kepa.

12' CARTÃO AMARELO PARA ETXEITA! Por falta em Modric.

12' O QUE FOI ISSO, SEU JUIZ? Modric lançou Cristiano Ronaldo e sofreu falta no meio-campo. O camisa 7 tinha a vantagem do lance e sairia de frente para o goleiro Kepa, mas o árbitro parou a jogada e marcou a falta. Jogadores do Real reclamam.

11' PRESSÃO DO BILBAO! Iñaki Williams pega torto na bola e ela sobra com Susaeta. O meia dribla Navas e tenta o chute, mas a zaga do Real Madrid corta para escanteio.

8' Real Madrid tenta investir na bola aérea, mas a zaga do Bilbao afasta. A bola sobrou com Kroos, mas a finalização do meia alemão explodiu na defesa.

3' PÊNALTI? Balenziaga levanta na área e Raul Garcia cai após receber toque de Sergio Ramos. O árbitro mandou seguir.

2' KEYLOR NAVAS! Balenziaga recebe pela esquerda e serve Aduriz que chegava por trás. O atacante chegou finalizando e obrigou o goleiro Navas a fazer grande defesa.

1' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Após a cobrança de escanteio, a defesa do Bilbao conseguiu afastar o perigo, mas o árbitro já tinha visto irregularidade no lance.

45' Jogada ensaiada do Real Madrid. Kroos toca para Modric na entrada da área e o camisa 2 abre com Carvajal na direita. O lateral cruza e Varane cabeceia, mas a zaga afasta para escanteio.

44' Boa triangulação entre Modric, Isco e Marcelo pela esquerda. O brasileiro tentou ir ao fundo e foi derrubado próximo a área.

38' SUBSTITUIÇÃO NO ATHLETIC BILBAO: sai Iturraspe, entra San José.

37' Iturraspe cai no chão e pede substituição.

36' PERDEU CR7! Marcelo cruza de direita pela esquerda, Isco não consegue dominar e a bola sobre com Cristiano Ronaldo. O camisa 7 puxou da perna direita para a canhota e finalizou, mas mandou para fora.

31' Kroos cobra escanteio para a área, a zaga afasta e Marcelo tenta aproveitar a sobra finalizando de primeira com a perna direita, mas pegou mal e mandou longe.

30' QUAAAASE! OLHA A RESPOSTA DO REAL! Modric recebeu de Isco na entrada da área e tocou para Carvajal no fundo pela direita. O lateral-direito cruzou para o meio, a bola foi desviada e sobrou com Kroos na entrada da área, mas o chute o alemão saiu pelo canto.

29' QUAAAAASE! Susaeta cobrou falta na segunda trave, Raul Garcia tocou para o meio, mas Aduriz não alcançou a bola. Que perigo levou o Athletic Bilbao.

27' KEYLOR NAVAS! Boa triangulação do Athletic Bilbao pela esquerda. Raul Garcia tocou para Iñaki Williams que entrou em velocidade na área e chutou cruzado para grande defesa de Keylor Navas.

21' Benzema deu bobeira e perdeu a bola na entrada da área. Mikel Rico tentou aproveitar finalizando, mas a bola desviou em Varane e ficou com Keylor Navas.

20' KEPA! Bela troca de passes do Real Madrid pela direita. Modric achou Benzema na entrada da área e o camisa 9 tocou para Kroos que chegava de trás. O alemão finalizou de primeira buscando o canto, mas o goleiro Kepa segurou firme.

18' QUE SUSTO! Susaeta tenta duas vezes até acertar o cruzamento pela direita. A bola achou Iñaki Williams dentro da área, mas o jogador do Athletic Bilbao não levou muita fé e pegou torto na bola.

16' Marcelo recupera a bola e puxa contra-ataque. O lateral-esquerdo foi derrubado, mas Cristiano Ronaldo deu sequência ao lance. O craque português driblou a marcação, puxou para o meio e soltou a bomba, mas o goleiro Kepa Arrizabalaga defendeu sem dar rebote.

14' PRA FORA! Na cobrança de falta, Cristiano Ronaldo soltou a bomba e ela saiu por cima do gol.

13' Real Madrid responde em contra-ataque. Isco abre com Cristiano Ronaldo na esquerda e o craque é derrubado próximo a entrada da área quando driblava a marcação.

12' KEYLOR NAVAS! Aduriz aproveita cruzamento da direita e cabeceia no canto, mas o goleiro do Real Madrid fez grande defesa.

10' CARTÃO AMARELO PARA SERGIO RAMOS! Por falta em Raul Garcia.

8' Athletic Bilbao responde em contra-ataque. Iñaki Williams recebe cruzamento de Aduriz e se estica todo para conseguir a finalização, mas Navas defende.

8' NA TRAAAAVE! Cristiano Ronaldo recupera a bola no meio, avança até a entrada da área e toca para Isco que entrava em velocidade pela esquerda. O meia espanhol cruzou para a área, Benzema dominou no peito e finalizou de esquerda na trave.

5' Benzema recebe passe em profundidade de Marcelo e cruza rasteiro para a área na direção de Isco, mas a zaga afasta.

4' Balenziaga é lançado na esquerda, cruza para a área e Aduriz cai em disputa com Marcelo. Jogadores do Athletic Bilbao reclamaram de pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

1' Real começa tentando buscar o ataque. Varane lançou Marcelo pela esquerda e o lateral brasileiro tentou cruzar para Benzema, mas a zaga do Athletic Bilbao afastou.

0' COMEÇA A PARTIDA!

Athletic Bilbao e Real Madrid já estão no campo do estádio San Mamés. Tudo pronto para começar a partida.

REAL MADRID ESCALADO: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric e Isco; Benzema e Cristiano Ronaldo.





ATHLETIC BILBAO ESCALADO: Kepa Arrizabalaga; Oscar de Marcos, Etxeita, Unai Nuñez e Balenziaga; Iturraspe, Rico, Iñaki Williams, Susaeta e Raúl Garcia; Aduriz.





Apesar de ser o artilheiro da Champions League, Cristiano Ronaldo só tem dois gols no Campeonato Espanhol. É o pior início do astro merengue desde que chegou ao clube em 2009.

O trio BBC não entra em campo há 222 dias. As lesões, principalmente as sofridas por Bale, são fatores fundamentais para essa grande quantidade de tempo em que o trio não atua junto.

DE SAÍDA? Uma das atrações da partida é o goleiro Kepa Arrizabalaga. O Real Madrid está interessado no jogador e estaria disposto a investir mais de 20 milhões de euros.

No último confronto realizado em Bilbao, vitória do Real Madrid pelo placar de 2 a 1. A última vitória dos donos da casa jogando em seus domínios diante dos Blancos foi na temporada 2014/15, pela diferença mínima.

Enquanto os bascos somam apenas 13 pontos em 13 rodadas, ocupando apenas a 16ª colocação, os merengues estão na terceira colocação com 30 pontos e buscam se aproximar do vice líder Valencia, que tem 31 pontos. Enquanto o Real Madrid vem de vitória em casa diante do Málaga na última rodada, o Athletic somou apenas um ponto diante do Deportivo La Coruña, jogando fora na Galícia.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Athletic Bilbao x Real Madrid ao vivo no estádio San Mamés, valendo pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A transmissão começará às 17h45 (de Brasília), aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!