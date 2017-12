Saiba o que seu time precisa fazer para avançar de fase na Uefa Champions League

Taça da Champions League (Foto: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images)

Inicia-se nesta terça-feira (5) a última rodada da fase de grupos da principal competição de clubes da Europa, a Uefa Champions League. Das oito chaves, apenas duas já têm seus classificados conhecidos, ainda que precise ser definido quem avança em primeiro e segundo lugar: Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, no Grupo B, e Tottenham e Real Madrid, no Grupo H. Os outros conjuntos estão em abertos, com times na esperança de avançar à próxima fase.

Para ajudar o torcedor amante do futebol europeu, a VAVEL Brasil preparou este guia, visando mostrar o que cada time precisa fazer para se qualificar às oitavas de final da Champions League. Confira!

Grupo A

Os três primeiros colocados do Grupo A podem mudar de posição nesta rodada final, ainda que seja improvável uma grande combinação de resultados. Expliquemos. Com 12 pontos, o Manchester United é o líder da chave e recebe o Spartak Moscou, terceiro colocado com três pontos a menos. Uma vitória dos russos, em Manchester, os faria chegar aos mesmos 12 pontos, mas precisariam tirar uma diferença de nove gols dos Reds Devils.

O outro duelo da chave fica com Benfica e Basel, que medem forças em Lisboa. Os portugueses realizaram uma campanha decepcionante e não pontuaram. Eles não têm chances sequer de brigar pelo terceiro lugar, que dá vaga aos 16 avos de final da Uefa Europa League. Os suíços, por sua vez, querem a vitória para garantir a classificação às oitavas da UCL.

Equipes P J V E D GF GS SG Manchester United 12 5 4 0 1 10 2 +8 Basel 9 5 3 0 2 9 5 +4 CSKA Moscou 9 5 3 0 2 7 8 -1 Benfica 0 5 0 0 5 1 12 -11

P = pontos / J = jogos / V = vitórias / E = empates / D = derrotas / GF = gols a favor / GS = gols sofridos / SD = saldo de gols

Grupo B

Amplamente superiores a Celtic e Anderlecht, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique sobraram no Grupo B e garantiram classificação à próxima etapa da Champions de forma antecipada. Agora, a disputa é para saber quem termina em primeiro, posição dá a vantagem de pegar um segundo colocado de outro grupo no sorteio dos jogos das oitavas de final.

Com 100% de aproveitamento, os francês têm 15 pontos e lideram a chave. Os bávaros vêm logo em segundo, com 12. Eles se enfrentam nesta terça, em Munique. Para ser líder, o Bayern precisa golear o time parisiense por quatro gols ou mais, já que, no combate de ida, houve vitória dos franceses por 3 a 0. É importante frisar que o critério de desempate na fase de grupos da Champions é o confronto direto.

O Celtic tem três pontos e recebe, na Escócia, os belgas do Anderlecht, zerados na lanterna. Se não perder, os escoceses asseguram o terceiro lugar, colocação que os qualifica a disputar os 16 avos de final da Uefa Europa League.

Equipes P J V E D GF GS SG Paris Saint-Germain 15 5 5 0 0 24 1 +23 Bayern de Munique 12 5 4 0 1 10 5 +5 Celtic 3 5 1 0 4 5 17 -12 Anderlecht 0 5 0 0 5 1 17 -16

Grupo C

O Grupo C reuniu três equipes qualificadas suficiente para brigar por duas vagas: Atlético de Madrid, Chelsea e Roma. Uma delas, porém, não correspondeu às expectativas. O time espanhol, que empatou três de seus cinco jogos, milita na terceira posição da chave, com seis pontos, dois atrás da Roma e quatro de distância para o líder Chelsea.

Nesta terça, os comandados de Diego Simeone precisam vencer a equipe inglesa, em pleno Stamford Bridge, e torcer por um tropeço dos romanistas em casa frente ao já eliminado Qarabag para chegar à segunda colocação. A tarefa não deve ser nada fácil, uma vez que o Chelsea visa se classificar em primeiro; para isso acontecer, um triunfo sobre os madrilenhos é necessário.

Já a Roma, que tem chances de ultrapassar o Chelsea e avançar em primeiro da chave, precisa golear o Qarabag e torcer por uma vitória do Atlético de Madrid sobre o time de Antonio Conte.

Equipes P J V E D GF GS SG Chelsea 10 5 3 1 1 15 7 +8 Roma 8 5 2 2 1 8 6 +2 Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 4 3 +1 Qarabag 2 5 0 2 3 2 13 -11

Grupo D

A situação do Grupo D é bem semelhante à do C. Há três equipes que brigam por classificação nesta última rodada, além de um clube já eliminado. Times com mais qualidades técnicas do grupo, Barcelona e Juventus estão em primeiro e segundo, respectivamente. Os culés têm 11 pontos contra oito dos italianos. O empate entre as equipes na última rodada impediu a classificação antecipada do Barça.

O Barcelona enfrenta o terceiro colocado Sporting, no Camp Nou, enquanto a Juventus visita o eliminado Olympiacos, em Atenas. Se ambos os times vencerem ou empatarem, estarão qualificados ao mata-mata da Champions. Agora, caso o Sporting surpreenda o Barça na Catalunha e a Juventus empate ou perca para o Olympiacos na Grécia, os portugueses tomarão o lugar dos bianconeri, mandando-os à Europa League.

Equipes P J V E D GF GS SG Barcelona 11 5 3 2 0 7 1 +6 Juventus 8 5 2 2 1 5 5 0 Sporting 7 5 2 1 2 8 7 +1 Olympiacos 1 5 0 1 4 4 11 -7

Grupo E

Na última rodada do Grupo E, Sevilla e Liverpool protagonizaram um embate insano no Ramón Sánchez Pizjuán. Os ingleses foram para o intervalo vencendo por 3 a 0, após um primeiro tempo impecável. Porém, os espanhóis voltaram com outro ímpeto para a etapa final e, na última volta do ponteiro, conquistaram o empate.

Se tivesse vencido aquela partida, o Liverpool estaria garantido nas oitavas da Champions. Mas, como vacilou, o time da cidade dos Beatles precisa derrotar o Spartak Moscou, no Anfield Road, para assegurar o primeiro lugar da chave. Os Reds têm nove pontos e lideram o grupo, seguidos por Sevilla (8) e Spartak (6).

O Sevilla, por sua vez, encara o Maribor – lanterna com apenas dois pontos somados –, na Eslováquia. Uma vitória e um tropeço do Liverpool em casa faz os espanhóis pularem à ponta da conjunto.

Equipes P J V E D GF GS SG Liverpool 9 5 2 3 0 16 6 +10 Sevilla 8 5 2 2 1 11 11 0 Spartak Moscou 6 5 1 3 1 9 6 +3 Maribor 2 5 0 2 3 2 15 -13

Grupo F

Manchester City e Napoli eram os francos favoritos a passarem de fase na Champions League. Os Citizens fizeram jus ao favoritismo e conseguiram a classificação às oitavas de final de forma antecipada. Já os napolitanos foram tomados pela irregularidade durante a fase de grupos; por isso, vão depender do City para chegar ao mata-mata.

Além de vencer o já eliminado Feyenoord, na Holanda, os italianos precisam que o City supere o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Os ucranianos têm nove pontos, ao passo que a equipe de Nápoles soma seis. Vale lembrar que o Napoli leva vantagem sobre o Shakhtar no confronto direito: na Ucrânia, vitória dos donos da casa por 2 a 1; na Itália, 3 a 0 a favor dos napolitanos.

Equipes P J V E D GF GS SG Manchester City 15 5 5 0 0 13 3 +10 Shakhtar Donetsk 9 5 3 0 2 7 8 -1 Napoli 6 5 2 0 3 10 9 +1 Feyenoord 0 5 0 0 5 3 13 -10

Grupo G

O Grupo G talvez seja o que tenha mais resultados surpreendentes. Atual campeão da Ligue 1, o Monaco não tem chances sequer de beliscar uma vaga na Europa League. Os monegascos estão na lanterna, com dois pontos, cinco atrás de RB Leipzig (3º) e Porto (2º).

E, por mais improvável que seja – principalmente se pegar as apostas de quem era o favorito à lanterna desta chave antes de iniciar os jogos da fase de grupos –, o líder é o Besiktas, dos brasileiros Adriano (ex-Barça), Anderson Talisca e Pepe (zagueiro luso-brasileiro ex-Real Madrid). A equipe turca já está garantida na próxima etapa da UCL em primeiro do Grupo G, porque tem 11 pontos contra sete de RB Leipzig e Porto.

Assim, a única questão a ser definida é quem avança em segundo: alemães ou portugueses. Eles se enfrentam na quarta-feira, na Red Bull Arena, casa do time Leipzig.

Equipes P J V E D GF GS SG Besiktas 11 5 3 2 0 9 4 +5 RB Leipzig 7 5 2 1 2 10 8 +2 Porto 7 5 2 1 2 9 9 0 Monaco 2 5 0 2 3 4 11 -7

Grupo H

No "grupo da morte", Tottenham e Real Madrid sobraram, enquanto o Borussia Dortmund desapontou feio. Londrinos e madridistas conseguiram a qualificação à próxima fase de forma antecipada. Os aurinegros, por sua vez, não venceram um jogo sequer e alcançaram míseros dois pontos, mesma pontuação do lanterna APOEL.

As únicas posições deste grupo que podem haver mudanças são as duas últimas. É que mesmo uma vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, no Santiago Bernabéu, e um improvável revés do Tottenham diante do APOEL, no Wembley Stadium, não será suficiente para tirar os Spurs da liderança. O time inglês leva vantagem no primeiro critério de desempate: confronto direto – empate em 1 a 1 na Espanha e triunfo por 3 a 1 na Inglaterra.

Portanto, o que está em jogo na última rodada do Grupo H é o terceiro lugar, que leva à Europa League. Vale ressaltar que o Dortmund tem vantagem sobre o APOEL no saldo de gols: -5 contra -12. No confronto direto, as equipes empataram os dois jogos em 1 a 1.

Equipes P J V E D GF GS SG Tottenham 13 5 4 1 0 12 4 +8 Real Madrid 10 5 3 1 1 14 5 +9 Borussia Dortmund 2 5 0 3 3 5 10 -5 APOEL 2 5 0 3 3 2 14 -12