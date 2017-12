Com Pogba, Manchester United encara CSKA para garantir a ponta do Grupo A na UCL

INCIDENCIAS: 6ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Jogo a ser disputado no Old Trafford Stadium, em Manchester (ING).

O Manchester United recebe o CSKA Moscou, em Old Trafford, nesta terça-feira (05), em busca de garantir a liderança do Grupo A da UEFA Champions League. O jogo é válido pela 6ª e última rodada da fase de grupos da competição continental.

Do lado dos mandantes, a situação no grupo é tranquila. Os Red Devils lideram com 12 pontos, três a frente do Basel, segundo colocado, e do adversário da rodada - CSKA, terceiro. O United só será eliminado se for goleado por sete gols de diferença, e só perde a liderança da chave se for goleado por cinco gols. O CSKA tem nove pontos e estaria indo à Uefa Europa League na configuração atual da classificação do Grupo A. Torce para um tropeço do Basel diante do Benfica para garantir vaga nos mata-matas.

O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 27 de setembro, pela 2ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, em Moscou. O Manchester United venceu o CSKA por 4 a 1, com gols de Romelu Lukaku, duas vezes, Anthony Martial e Henrikh Mkhitaryan. O gol russo foi de Konstantin Kuchaev.

Em Old Trafford, o último embate aconteceu em 3 de novembro de 2015, e teve vitória do Manchester United, por 1 a 0, gol de Wayne Rooney. O jogo foi válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Champions League de 2015/16.

José Mourinho irá poupar o goleiro David de Gea, após sua exibição de melhor homem em campo contra o Arsenal no sábado. O técnico do United confirmou que Sergio Romero iniciará o jogo, sendo Joel Pereira nomeado para o banco de reservas.

O lateral-esquerdo Luke Shaw está em condições para a sua primeira aparição no United desde 24 de outubro, enquanto Paul Pogba, que está suspenso para o dérbi da Premier League no domingo contra o Manchester City, jogará nesta terça-feira. Com isso, Nemanja Matic pode receber descanso, já visando o clássico diante do City.

É bem improvável que Eric Bailly, Michael Carrick e Marouane Fellaini estejam em campo no lado mandante, pois ainda estão tratam lesões, enquanto Zlatan Ibrahimovic sofreu um ligeiro problema e será preservado. O zagueiro Phil Jones voltou a treinar na véspera da partida e pode aparecer.

Do lado russo, Pontus Wernbloom e Bibras Natcho desfalcam o CSKA Moscou por suspensão. Aleksei Berezutski, Georgi Milanov e Georgy Schennikov estão todos lesionados e também são baixas.

Para Mourinho, jogo com CSKA é à vera

O técnico dos Red Devils, José Mourinho, prometeu levar a partida diante do CSKA Moscou a sério, apesar de ter um grande confronto contra o Manchester City, no domingo. O português ressaltou que a vaga para os mata-matas ainda não está garantida e por isso decidiu não descaracterizar o time para o jogo.

"Eu vou fazer algumas [mudanças], mas não muitas mudanças. Não nos classificamos ainda. Ainda não terminamos em primeiro no grupo. Existem outros clubes também envolvidos na disputa e eu preciso para manter um certo equilíbrio na equipe", disse Mourinho.

CSKA está de olho vivo em Pogba

Dentre todos os grandes nomes que vestem atualmente a camisa do Manchester United, o nome que o técnico do CSKA, Viktor Goncharenko, visa é o de Paul Pogba. O bielorrusso reconhece o talento do meio-campista do United, mas quer que seus comandados parem o francês em campo.

"Claro que Pogba é um jogador capaz de fazer qualquer coisa no campo - vai facilitar as coisas para o Manchester City e não para nós", disse Goncharenko. "Nossos jovens jogadores terão algo a aprender com ele no jogo, mas ao mesmo tempo não podemos permitir que ele jogue no seu melhor e mostre tudo do que ele é capaz", completou.