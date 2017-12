Resultado Barcelona x Sporting pela Uefa Champions League 2017/18 (2-0)

Esperamos na próxima partida. Grande abraço e até lá.

Barça faz o mínimo para vencer mais uma e carimba a vaga. Sporting na próxima fase.

93' Acabou.

92'LEI DO EX? Messi enfia para Denis Suarez, que cruza rasteiro da canhota e Mathieu deu um carrinho e marcou contra.

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MATHIEU CONTRA, DO BARÇA!

90' Mais três de jogo.

89' Levantamento na área e Cillessen sai firme do gol.

88' André Gomes cruza da esquerda e Mathieu afasta de cabeça.

87' Ritmo novamente cai. Sporting não consegue atacar.

86' Rakitic foi enfiar pelo meio e o juizão entrou no meio do caminho. Que fase.

85' Reta final de jogo.

84' Gelson Martins arranca pela direita, se perde com a bola e sai com ela e tudo.

83' Torcida catalã sobe o som.

82' Bas Dost teve boa chance de primeira, mas bateu mal demais em linha de fundo.

81' RUUUUI PATRÍCIIIIIO! Giro e tapa de canhota do melhor do mundo. A bola ia no cantinho, mas o goleiro fez enorme defesa.

80' Sporting sobe a marcação e dificulta vida catalã.

79' Busquets lança Messi, que não domina e perde a chance.

78' Paulinho tentou levar sozinho pelo meio e perdeu a bola.

77' Coentrão cruza e Digne afasta de cabeça.

76' Saída errada de André Gomes e Sporting teve a chance de empatar.

75' Outro tapa de bilhar de Messi, mas Digne não entendeu a jogada e perdeu boa chance.

74' MUDA O BARÇA: Suarez sai e entra Paulinho.

73' FOOOORA! André Gomes domina mal, a bola sobra e Messi manda uma patada de canhota. A bola passou perto.

72' Digne recebe na canhota, atropela a marcação e perde bom ataque.

71' Barça segue na pressão em busca do segundo gol.

70' Digne recebe de Messi, cruza por baixo e Mathieu afasta.

69' Tolisso marca seu segundo gol e faz 3 a 1 do Bayern pra cima do PSG.

68' Messi dá uma dinâmica muito maior ao ataque catalão.

67' SAAALVA! Messi enfia, Suarez cruza rasteiro e Rui Patrício tira com o pé na hora do gol de Rakitic.

66' Outra vez Coates. Agora tomando a frente de Suarez.

65' Messi deixaria Suarez livre, mas Coates salvou no momento certo.

64' MUDA O BARÇA: Pique sai e entra Busquets.

63' MUDA O SPORTING: Bruno Cesar sai e entra Coentrão.

62' CILLEEEESSEEEEEN, MEU DEUS! Cruzamento da direita, Bas Dost aparece na pequena área, dá o tapa de canhota rasteiro e Cillessen defende nem ele sabe como!

61' Lionel Messi entra e dá um tempero diferente nesse fraco jogo.

60' MUDA O BARÇA: Vidal sai e entra Messi.

59' FINALMENTE! Escanteio de Denis Suarez, Alcácer sobe antes da zaga, desvia e manda no fundo do gol.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ALCÁCER, DO BARCELONA!

57' Gelson Martins dando muita intensidade no lado direito.

56' Luis Suarez manda na barreira e perde boa chance.

55' Alcácer manda de fora, a zaga desvia com a mão e o juiz deu falta. É perto da meia-lua.

54' Jogo segue fraco, mas menos pior.

53' Messi segue no processo de aquecimento. Argentino é banco.

52' Gelson Martins escapa de dois, arrisca na diagonal e manda sem perigo em linha de fundo.

51' Suarez cruza e Rui Patrício sai firme do gol.

50' Coates lança Bruno Cesar, mas nem motorizado conseguiria dominar a bola.

49' FOMINHA! Vidal recebe de frente, Suarez estava livre por baixo, mas Aleix mandou de direita e carimbou a zaga. Uruguaio reclamou.

48' Barcelona recorrendo a chutões pra frente.

47' Sporting sobe a marcação.

46' Messi foi ao aquecimento. Torcida animada.

45' Bola volta a rolar.

MUDA O SPORTING: Bas Dost e Gelson Martins entram e saem Allan Ruiz e Ristovski.

Esperemos que a segunda etapa seja melhor.

Sporting precisa vencer pra sonhar pela vaga. Barça já classificado como líder do grupo.

Intervalo no Camp Nou. Jogo bem fraco, sem grandes chances e dois times lentos.

45' Acabou.

44' Minuto final.

43' Barça aumenta a pressão nesse momento.

42' Alcácer cruza rasteiro e a zaga portuguesa afasta de carrinho.

41' Bayern vai vencendo o PSG. 2-0.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Bom jogo de Bruno Cesar.

38' Lançamento para Allan Ruiz, mas novamente na mão de Cillessen.

37' Lindo lance de Denis Suarez, mas mandou um tijolo para Vidal, que não dominou a bola.

36' Primeiro triste até aqui na Catalunha.

35' Bruno Cesar arrisca de fora e Cillessen pega.

34' E Semedo está fora da primeira partida das oitavas.

33' AMARELO, SEMEDO. Atropelou Bruno Cesar.

32' Escanteio na área, Pique afasta e sofre falta ofensiva.

31' Bruno Cesar se vira bem na canhota e ganha escanteio.

30' Jogo bem fraco no Camp Nou.

29' AMARELO, ALLAN RUIZ. Pegada sem bola em Pique.

28' Enfiada para Suarez, mas uruguaio não dominou e perdeu enorme chance.

27' Bruno Cesar arranca em contra-ataque, mas erra no último passe.

26' Lembrando que o Sporting precisa vencer e torcer por derrota da Juve.

25' Por enquanto, poucos lances e poucos gols.

24' Pressão ofensiva do Barça começa a dar resultado.

23' Rakitic muito acionado no meio-campo catalão.

22' RUI PATRÍCIO!!!! Suarez finta a marcação, fica de frente ao gol, dá um biquinho e para no goleirão, que travou na bola por baixo.

21' Time misto do Barça com dificuldades para criar jogadas.

20' Rakitic lança Suarez, mas o camisa 9 apareceu impedido.

19' QUASE! André Gomes manda uma sapatada de fora e assusta Rui Patrício.

18' Suarez tenta da meia-esquerda e a zaga do Sporting trava.

17' Todas as câmeras voltadas a Lionel Messi, hoje no banco.

16' Vidal arrisca da meia-lua e mandou quase em Madri.

15' Barça com mistão nessa rodda.

14' Bruno Cesar quase como ala nesse começo.

13' Semedo, ex-Benfia, encara um ex-rival.

12' Cruzamento na área portuguesa e Mathieu afasta.

11' Começo de jogo lento e sem lances interessantes.

10' Carvalho tenta enfiada de bola e manda na mão do goleiro.

9' Cuadrado marca para a Juve no outro jogo. Sporting sendo eliminado.

8' Bruno César tenta chute de fora, mas é bloqueado por Semedo.

7' Camp Nou sem seu público máximo nessa rodada.

6' Laterais do Barça sobem demais.

5' Sporting sobe marcação, dificultando vida catalã.

4' Luisito tentou de fora da área, mas foi travado pela zaga.

3' Jogo começa com Barça trocando passes sem tanta ofensividade.

2' Equipe portuguesa precisa vencer e torcer por derrota da Juve lá na Grécia.

1' Começou também para Olympiakos x Juventus, também na chave de Barcelona.

0' Começou!

Barça com camisa listrada em azul e grená, calção e meias azuis.

O Sporting com camisa listrada em verde e branco, calção branco e meias brancas.

O juizão da partida será Craig Thompson, da Escócia.

Novamente o hino da Champions é muito vaiado no Camp Nou.

Sobe o Hino do Barça. Equipes sobem ao gramado para a preparação final antes do começo do jogo.

Em instantes, a bola vai rolar pela última rodada.

As equipes finalizam o processo de aquecimento. Barça com equipe bem alternativa e a torcida comparecendo em número bom, mas longe de sua lotação.

Sporting escalado com Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu e Bruno César; William Carvalho e Battaglia; Ristovski, Bruno Fernandes e Acuña; Alan Ruiz.

O Barça terá Cillessen, Semedo, Piqué, Vermaelen e Digne; André Gomes, Rakitic e Denis Suárez; Aleix Vidal, Suárez e Alcácer.

Os times estão definidos no Camp Nou.

A rodada ainda terá grandes jogos fechando a fase de grupos: Bayern de Munique recebe o estelar PSG, enquanto o Atlético de Madrid faz jogo extremamente duro contra o Chelsea. A equipe da capital espanhola está por um fio da eliminação.

O Sporting terá a dura missão de vencer o rival em plena Catalunha e ainda torcer no jogo entre Olympiacos x Juventus caso queira se classificar para o mata-mata.

Já o Barcelona está tranquilo em sua chave. Classificado de forma antecipada, os culés podem até dar o luxo de escalar um time alternativo.

Na ida, um gol contra selou a vitória catalã. A partida foi muito truncada, mas com o time catalão dominando as principais ações ofensivas.

O Sporting conta com nomes conhecidos e até com passagem pelo Barça. É o caso do zagueiro francês Mathieu, campeão da Champions em 2015 e que agora defende as cores do clube português.

É a oportunidade de ver mais um show de Lionel Messi. O melhor jogador do mundo novamente entrará em campo para seguir sua melhor média e melhor começo de temporada de sua carreira.

Nesta terça-feira, a bola rola no principal torneio europeu de futebol. É dia de um dos maiores clubes do mundo. É o Barcelona em campo, recebendo o Sporting Lisboa pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League.

