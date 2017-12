Besiktas derrota Leipzig e é primeira equipe turca a vencer grupo na Champions League

A história foi escrita nessa última rodada de Uefa Champions League, Pelo último ciclo da fase de grupos, o Besiktas, apesar de contar com muitos reservas, viajou até a Alemanha para derrotar, por 2 a 1, o RB Leipzig na Red Bull Arena e se consagrou como a primeira equipe da Turquia a terminar em primeiro em sua chave na história da competição europeia. Os gols da partida foram marcados por Álvaro Negredo e Anderson Talisca, com Naby Keita descontando para os mandantes.

Com esse resultado, o Besiktas chegou aos 14 pontos, sendo a maior pontuação de um time turco na história da Champions, e terminou essa fase na primeira colocação. O Leipzig, por sua vez, ficou estacionado na terceira posição, com 7 pontos, garantindo uma vaga na próxima fase da Uefa Europa League.

A equipe alemã voltará a campo no próximo sábado (9), para enfrentar o Mainz 05 no próprio Red Bull Stadium, em partida válida pela 15ª rodada da Bundesliga. O Besiktas, por sua vez, enfrentará, um dia depois, o Kayserispor, fora de casa, em um confronto direto no Campeonato Turco, já que envolve as equipes que estão na quarta e quinta posição na tabela.

Apesar de jogar fora de casa, o Besiktas foi a primeira equipe que teve uma chance real de gol. Logo nos primeiros minutos, Lens fez uma grande jogada individual pela parte direita do campo, costurando, com muita velocidade, da parte central até dentro da área, quando foi derrubado por Orban. Na cobrança, Álvaro Negredo bateu com muita categoria, sem dar chances a Gulacsi, para abrir o placar.

A partida, no primeiro tempo, ainda permaneceria equilibrada, mas com as duas equipes tendo seus objetivos formados: o Leipzig, precisando do resultado, atacava mais, batendo de frente com um Besiktas cauteloso, que esperava a chance perfeita para armar um contra-ataque. As principais chances dos alemães foram com Orban, que acertou a trave e Werner, que chegou a marcar, mas estava em posição ilegal – o que revoltou o treinador Ralph Hasenhüttl e os torcedores.

O segundo tempo foi um verdadeiro bombardeio por parte da equipe da casa. Com o relógio passando, a pressão e o nervosismo iam aumentando para o Leipzig, que voltou com uma postura ainda mais ofensiva para a segunda etapa, mas que foi bloqueada por uma grande atuação do goleiro Tolga Zengin.

Após muitas tentativas, o Leipzig conseguiu o empate apenas aos 42 minutos, quando Naby Keita arrancou desde o meio-campo e, contando com um escorregão do zagueiro Mitrovic, ficou livre dentro da área para marcar. De nada adiantou já que, três minutos depois, Caner Erkin e Orkan Çinar fariam uma boa jogada pelo lado esquerdo e jogador de 21 anos cruzaria para o brasileiro Anderson Talisca marcar o seu quarto gol nessa Champions League.