Ganso marca, Sevilla empata com Maribor e garante vaga nas oitavas da Champions League

O Sevilla visitou o Maribor pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Após sofrer o primeiro gol do jogo, coube ao brasileiro Paulo Henrique Ganso sair do banco para empatar para os visitantes, que chegaram aos nove pontos no grupo, se qualificando na segunda colocação, enquanto o Liverpool, que goleou o Spartak Moscou foi o líder com 10 pontos. A equipe eslovena foi a lanterna do grupo E, com apenas três pontos.

O primeiro tempo foi morno e foram os visitantes que abriram o placar, com um gol também brasileiro: Marcos Tavares, após receber passe de Milec, o centroavante revelado pelo Grêmio e que está na equipe eslovena desde 2008 abriu o placar. Mesmo que chegasse aos mesmos seis pontos do Spartak, o Maribor perderia nos critérios de confronto direto e número de derrotas, afastando assim qualquer possibilidade de chegar a Uefa Europa League.

Mesmo com a derrota, o Sevilla ainda se classificaria, por conta da derrota do Spartak para o Liverpool. Ernesto Marcucci, que substiutí Eduardo Berrizo, que se recupera de cirurgia após ser diagnosticado com câncer de próstata, precisava mudar sua equipe em busca do resultado e logo nos primeiros minutos do segundo tempo, colocou Paulo Henrique Ganso na vaga do apagado dinamarquês Krohn-Deli. A mudança surgiu efeito e o Sevilla melhorou no domínio do meio campo, trocando mais passes e tendo o jogador brasileiro como principal fonte de distribuição de jogadas ofensivas.

O gol veio aos 30 minutos, após receber passe de Correa, Ganso chutou e contou com a contribuição do experiente arqueiro Jasmin Handanovic, primo mais velho de Samir, goleiro da Inter de Milão, entregando o empate para os visitantes, que com o ponto conquistado, garantiram a classificação para a próxima fase. Ao Sevilla, resta aguardar o adversário no sorteio de segunda feira (11), podendo ser Manchester United, PSG, Tottenham Hotspurs, Roma, Manchester City e Besiktas.