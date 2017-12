Uefa divulga cidades-sedes da Eurocopa de 2022; veja

Foto: Justin Tallis/AFP

A Uefa, entidade que rege o futebol europeu, anunciou, nesta quinta-feira (7), as cidades-sede que farão parte da Eurocopa 2020 e em quais chaves elas estarão. Diferente do que foi visto durante todas as outras edições do torneio, a próxima contará com 12 países diferentes – dois lugares para cada grupo da competição –, sendo representados por um estádio e uma cidade.

Essa edição será especial pois comemorará o 60º aniversário da competição, que é considerada uma das mais importantes do mundo. Como haverão 12 países envolvidos nessa questão de sedes, nenhuma seleção terá classificação garantida por representar o país-sede. Dessa maneira, as 55 nações reconhecidas pela Uefa terão que passar pelas Eliminatórias, que começam após a Copa do Mundo de 2018.

Um dos mais tradicionais estádios do mundo, o Estádio Olímpico de Roma será o palco da partida de abertura da competição, prevista para o dia 12 de junho de 2020. A final ficará por conta do estádio Wembley, sendo a segunda vez que a arena ficará com a responsabilidade de ser o palco da partida final do torneio, assim como na edição de 1996.

Atual campeã da competição, a Seleção Portuguesa, que derrotou a França na final em 2016, não terá a possibilidade de jogar ‘em casa’, já que nenhum estádio presente na Terrinha está entre os selecionados. A seleção de Cristiano Ronaldo e companhia, porém, tem o objetivo de conquistar a Eurocopa duas vezes seguidas, fato que apenas a Espanha, em 2008 e 2012, conseguiu até hoje.

Confira as cidades que estarão na competição:

Grupo A: Estádio Olímpico de Roma (Itália) e Estádio Olímpico de Baku (Azerbaijão)

Grupo B: Krestovsky Stadium (São Petersburgo, Rússia) e Parken Stadium (Copenhagen, Dinamarca)

Grupo C: Johan Cruyff Arena (Amsterdã, Holanda) e Arena Nationala (Bucareste, Romênia)

Grupo D: Wembley (Londres, Inglaterra) e Hampden Park (Glasgow, Escócia)

Grupo E: San Mamés (Bilbao, Espanha) e Aviva Stadium (Dublin, Irlanda)

Grupo F: Allianz Arena (Munique, Alemanha) e Ferenc Puskás Stadium (Budapeste, Hungria)