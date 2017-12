Diego Alonso elogia empenho do Pachuca após jogo com Grêmio: ''90 minutos espetaculares''

Google Plus

Diego Alonso comandando o Pachuca no Mundial de Clubes. Foto: (Getty Images)

Pode-se afirmar que apesar da derrota para o Grêmio na semifinal do Mundial de Clubes, o técnico Diego Alonso soube ver a partida de um modo diferente do habitual. Antes da partida, o técnico do Pachuca afirmou que o time brasileiro tinha vantagem, mas que isso não iria mudar a postura de sua equipe.

O jogo foi truncado e marcado por diversas faltas, mas era visível o cansaço da equipe após vir de uma prorrogação contra o Wydad CasaBlanca do Marrocos e até mesmo o fuso horário, que também atrapalhou os jogadores. Porém, o técnico uruguaio ficou impressionado com a dedicação da equipe e afirmou que os jogadores são verdadeiros animais de competição.

''Eu disse isso antes, estes são animais de competição, eles competiram incrivelmente, e fizeram 90 minutos espetaculares dando o máximo dentro de campo. A equipe estava realmente cansada, mas elogiei demais meus jogadores pela partida de hoje'', concluiu o técnico uruguaio.

Além de elogiar a equipe, Diego Alonso rasgou elogios para dois jogadores que tiveram oportunidade de marcar para o time mexicano, principalmente nos 90 minutos. "Tivemos uma mudança de Honda e, em seguida, outra de Erick Sanchez, a verdade é que a equipe lutou durante os 120 minutos de jogo, eu realmente gostei da atitude da equipe hoje, foi incrível". disse em entrevista.

O time mexicano ainda não tem adversário definido para brigar pelo terceiro lugar, pois Real Madrid e Al-Jazira se enfrentam nessa quarta (13) às 15h00 (horário de Brasília). O perdedor enfrentará o time mexicano no sábado (16), às 13h00 (horário de Brasília), em busca do terceiro lugar.