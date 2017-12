Resultado de Al-Jazira x Real Madrid no Mundial de Clubes 2017 (1-2)

INCIDENCIAS: Semifinal do Mundial de Clubes 2017, partida realizada no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi.

Real Madrid e Grêmio decidem o Mundial de Clubes da Fifa 2017 no próximo sábado (6), às 15h (de Brasília), no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi.

Foi difícil, mas o Real Madrid venceu o Al Jazira de virada e garantiu a vaga na final do Mundial de Clubes 2017 contra o Grêmio.

48' FIM DE JOGO!

48' Al Senani espalma a cobrança de Asensio e a defesa afasta.

47' Falta na entrada da área para o Real Madrid. Grande chance de tentar o terceiro gol no último lance do jogo.

46' Real Madrid trabalha a bola e faz o tempo correr desde o gol da virada. Al Jazira parece não ter mais forças para reagir.

45' Mais três minutos de acréscimo.

42' QUE DEFESA DE AL SENANI! Asensio cruzou da esquerda e Bale acertou belo voleio, mas Al Senani fez grande defesa.

39' Lucas Vazquez recebe pelo meio e arrisca o chute de longe, mas o goleiro Al Senani defende.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! BALE! Marcelo lança Lucas Vazquez na área e o atacante toca para Bale no meio da área. O galês, no primeiro toque da bola, marca o gol da virada do Real Madrid.

35' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: sai Benzema, entra Bale.

34' Achraf cruza na primeira trave e Asensio não alcança, mas a defesa afasta pelo fundo.

30' Modric abre espaço e arrisca a finalização de longe, mas manda para fora.

28' Al Jazira leva perigo em contra-ataque mais uma vez. Varane falhou na marcação e o cruzamento para a pequena área era em busca de Mabkhout, mas Nacho afastou antes da bola chegar no atacante.

27' SUBSTITUIÇÃO NO AL JAZIRA: sai Al Hosani, entra Ahmed Rabia.

26' Asensio tenta o chute de longe e manda por cima. Real pressiona em busca da virada.

25' PRESSÃO DO REAL! Marcelo vai ao fundo e tenta o passe para pequena área aonde tinha três jogadores do Real, mas a defesa afastou para escanteio.

24' NA TRAVE DE NOVO! Benzema recebe na entrada da área e bate colocado, mas acerta outra vez na trave.

23' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: sai Kovacic, entra Asensio.

23' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: sai Isco, entra Lucas Vazquez.

23' CARTÃO AMARELO PARA ALI AYED! Jogador está suspenso do próximo jogo.

21' QUASE ROMARINHO! O atacante brasileiro foi lançado pela esquerda, abriu para o meio e finalizou, mas acertou a rede do lado de fora.

20' NA TRAVE! Benzema recebe na área e chuta cruzado, mas acerta a trave.

19' Mabkhout recebe de Romarinho na esquerda, demora demais a definir a jogada e perde a bola. Era outro contra-ataque perigoso do Al Jazira.

16' SALVA AL SENANI! Benzema recebe em posição legal na área e tinha Cristiano Ronaldo livre do lado, mas preferiu soltar a bomba. O goleiro Al Senani fez grande defesa e evitou a virada.

15' SUBSTITUIÇÃO NO AL JAZIRA: sai Alhammadi, entra Eissa Mohamed.

14' Marcelo recebe pela esquerda, invade a área e cruza, mas Benzema não alcançou.

13' Real troca passes na entrada da área e Casemiro deixa com Benzema. O francês bate colocado e Al Senani faz a defesa.

8' Na história do Mundial de Clubes desde 1960, Cristiano Ronaldo só está atrás de Pelé que fez sete gols. Desde o novo formato criado em 2005, é o maior goleador com seis.

8' RECORDE! Cristiano Ronaldo marcou o sexto gol dele em Mundial de Clubes desde 2005 e superou Messi como o maior goleador da história do torneio.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CRISTIANO RONALDO! Modric acha Cristiano Ronaldo na área, que dominou e bateu cruzado para empatar a partida.

4' Sentindo dor muscular na coxa desde o primeiro tempo, o goleiro Ali Khaseif, que fez 8 defesas, não aguentou mais e foi substituído.

4' SUBSTITUIÇÃO NO AL JAZIRA: sai Ali Khaseif, entra Al Senani.

2' GOL DO AL JAZIRA... MAS NÃO VALEU! Mabkhout e Boussoufa avançam sozinhos desde o meio de campo e só tinham o goleiro Keylor Navas pela frente. O atacante tocou para Boussoufa que balançou as redes, mas ele estava na frente da linha da bola e o gol foi anulado.

1' Benzema e Modric tabelam na entrada da área e a bola sobra com Cristiano Ronaldo que soltou a bomba, mas a bola desviou na zaga e saiu pelo fundo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

O Real Madrid teve 68% de posse de bola e finalizou 17 vezes no primeiro tempo. O goleiro Ali Khaseif fez sete defesas difíceis. O Al Jazira teve apenas três finalizações e vence por 1 a 0.

Com 2 gols e 1 assistência, o atacante Romarinho é um dos destaques do Mundial de Clubes e marcou o gol que vai dando a vitória parcial do Al Jazira contra o Real Madrid.





O Real Madrid foi muito superior no primeiro tempo, mas o goleiro Ali Khaseif fechou a porta e foi o grande destaque do primeiro tempo, fazendo defesas difíceis em finalizações de Cristiano Ronaldo, Benzema e Modric.

49' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' Benzema tenta o passe para Cristiano Ronaldo, mas a bola é muito longa e sai pela linha de fundo.

45' Mais quatro minutos de acréscimo em Abu Dhabi.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AL JAZIRA! ROMARINHO! Boussoufa recebeu pelo meio, se livrou da marcação e abriu com Romarinho. O atacante brasileiro cortou Varane e bateu no canto de Keylor Navas.

39' Modric toca para Achraf nas costas da marcação e o lateral cruza, mas a bola passa por toda a área e sai pela lateral do outro lado do campo.

36' Real Madrid continua com a bola no campo de ataque e o Al Jazira se defende, mas não consegue sair em contra-ataque. Ritmo da partida diminui.

31' NÃO VALEU! Segundo a avaliação do VAR, Benzema estava impedido na jogada e o gol do Real Madrid foi anulado.

30' VAR EM AÇÃO! Sandro Meira Ricci consulta o árbitro de vídeo para saber se Casemiro fez falta em Salim Rashid na jogada.

30' VALEU OU NÃO O GOL DO REAL? Isco recebe pela esquerda, se livra da marcação e cruza. Casemiro cabeceia, a bola desvia em Salim Rashid e entra. Muita reclamação e o árbitro Sandro Meira Ricci vai consultar o vídeo.

27' Boa troca de passes do Real Madrid pela esquerda. Marcelo tabela com Isco, mas devolve mal para o meia espanhol e a bola se perde pela linha de fundo.

26' Real Madrid ataca mais uma vez pela esquerda. Kovacic recebe na entrada da área e toca para Casemiro que chegou por trás. O brasileiro soltou a bomba e mandou muito longe.

24' Al Jazira tem muito espaço para o contra-ataque, quase sempre ficando em situação de um contra um, mas o Real Madrid consegue se defender.

23' NÃO VALEU! Isco faz jogada individual pela esquerda, se livra da marcação e cruza. Benzema cabeceia na segunda trave e, enfim, balança as redes, mas o árbitro Sandro Meira Ricci marcou falta de Cristiano Ronaldo na jogada.

20' QUASE AL JAZIRA! No contra-ataque, Boussoufa faz lançamento longo para Mabkhout que finalizou rápido da entrada da área e por pouco não surpreendeu o Real Madrid.

19' PAREDÃO! Benzema toca para Modric que soltou a bomba da entrada da área, mas o goleiro Al Khaseif fez outra grande defesa.

18' Boussoufa cobra falta na área, Keylor Navas sai mal do gol, mas a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo.

17' Na tentativa de cruzamento pela esquerda, a bola bateu no braço de Casemiro e o árbitro Sandro Meira Ricci marcou falta do brasileiro. Boa oportunidade para o Al Jazira.

15' SALVA ALI KHASEIF DE NOVO! Benzema recebe cruzamento pela direita e acerta bela cabeçada no canto, mas Ali Khaseif vai buscar e salva o Al Jazira. Na sequência, o francês recebeu outro cruzamento e cabeceou por cima.

14' O goleiro Ali Khaseif, destaque nesse começo de partida, sentiu algum problema muscular e o jogo parou para atendimento médico.

11' OLHA O CR7 DE NOVO! Benzema tentou o domínio dentro da área, mas a bola sobrou com Cristiano Ronaldo. O camisa 7 tentou o cruzamento, mas Ali Khaseif abafou e evitou a sequência da jogada.

9' QUASE CR7! Benzema recebe passe de Modric, invade a área e toca para Cristiano Ronaldo no meio, mas na hora da finalização o português foi travado e o goleiro Ali Khaseif fez a defesa.

7' PRESSÃO DO REAL! Modric recebe na entrada da área e solta a bomba, mas o goleiro Ali Khaseif espalmou e ainda contou com a ajuda da trave. Escanteio para o Real.

6' ALI KHASEIF DE NOVO! Após cobrança de escanteio, Cristiano Ronaldo cabeceou livre na área e o goleiro do Al Jazira mostrou muito reflexo e salvou. No rebote, Casemiro e Benzema tentaram, mas a defesa colocou pela linha de fundo.

5' SALVA ALI KHASEIF! Isco cruza e Cristiano Ronaldo cabeceia no canto, mas o goleiro do Al Jazira faz grande defesa.

4' Boussoufa tenta o lançamento para Romarinho, mas Keylor Navas saiu do gol e ficou com a bola.

4' Al Jazira consegue trocar passes e avançar ao ataque. Boussoufa é lançado na linha de fundo pela esquerda e tenta o cruzamento, mas Casemiro desvia pela lateral.

3' OLHA O CR7! Kovacic toca de letra para Cristiano Ronaldo na entrada da área. O camisa 7 dominou e finalizou por cima do gol do Al Jazira.

1' Modric recebe lançamento livre dentro da área e domina no peito, mas o árbitro parou a jogada e marcou toque de mão do camisa 10 do Real Madrid.

0' COMEÇOU O JOGO!

Al Jazira e Real Madrid sobem para o campo do estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi. A bola vai rolar daqui a pouco, às 15h, pela semifinal do Mundial de Clubes.

AL JAZIRA CONFIRMADO: Ali Khaseif; Fayez, Ali Ayed, Alhammadi, Fares Juma e Salim Rashid; Al Hosani, Al Attas e Boussoufa; Ali Mabkhout e Romarinho.

REAL MADRID CONFIRMADO: Keylor Navas; Achraf, Nacho, Varane e Marcelo; Casemiro, Kovacic, Modric e Isco; Cristiano Ronaldo e Benzema.

FIQUE DE OLHO: Depois de ser eleito o melhor do mundo e conquistar a Bola de Ouro pela quinta vez na carreira, Cristiano Ronaldo busca o quarto título do Mundial de Clubes na carreira. O astro português conquistou o torneio em 2008, 2014 e 2016. No ano passado, marcou quatro gols (sendo três na final) e foi o melhor jogador do torneio.





FIQUE DE OLHO: Um dos destaques do Al Jazira é um jogador conhecido do futebol brasileiro. O atacante Romarinho, ex-Corinthians, já marcou gol no Mundial de Clubes 2017, na vitória contra o Auckland City na primeira fase.





ARBITRAGEM BRASILEIRA: O árbitro Sandro Meira Ricci apita, auxiliado por Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse.

A equipe do Al-Jazira possui dois grandes destaques. O primeiro é o marroquino Mbark Boussoufa, grande pilar técnico do time, com passagens pelo futebol europeu, principalmente por Bélgica, com atuações marcantes no Anderlecht e Rússia. O jogador que completa a lista é o brasileiro Romarinho, conhecido do público do país tupiniquim por conta de uma marcante passagem pelo Corinthians, que já marcou um gol na competição, na última fase.

Para tentar surpreender o Real Madrid, o treinador holandês manterá a base das últimas duas partidas, que acabou dando muito certo. O Al-Jazira é uma equipe com um contra-ataque muito rápido e essa é uma das cartas na manga do time dos Emirados Árabes Unidos. “O Real Madrid é o favorito e tem um elenco galáctico. Mas temos muita vontade de aproveitarmos essa oportunidade e fazermos um grande jogo. Espero uma partida empolgante e equilibrada”, disse o comandante.

O treinador Zinedine Zidane deu a sua declaração de como ele pensa que será a partida, afirmando que não há caminho fácil para essa conquista. “Sabemos que não existe partida fácil. Temos uma semifinal contra um adversário que as pessoas dizem que será fácil para nós. Pensamos o contrário porque já disputamos o título no ano passado, e todo mundo quer jogar bem contra o Real Madrid, pode acontecer qualquer coisa", afirmou.

Pelo Real Madrid, apesar de contar com o elenco completo, incluindo o retorno de Gareth Bale, Zinédine Zidane deverá poupar alguns jogadores para essa partida, visando uma eventual final contra o Grêmio, que derrotou o Pachuca nesta terça-feira (12). A única preocupação fica por conta do zagueiro e capitão Sergio Ramos, que teve um problema no último treino realizado pela equipe e pode ficar no banco para essa estreia.

Para chegar até a semifinal, o Al-Jazira passou do Auckland City na primeira fase e do Urawa Red Diamonds nas quartas, vencendo ambos os jogos por 1 a 0, com destaque para Romarinho, ex-Corinthians, que fez o gol da vitória no primeiro jogo e deu o passe para o tento contra os japoneses.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Al Jazira x Real Madrid, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa 2017. A bola rola às 15h (de Brasília). O vencedor enfrenta o Grêmio na grande decisão.