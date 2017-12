Real Madrid é campeão do Mundial de Clubes 2017 diante do Grêmio (1-0)

Estatísticas da partida Real Madrid 1x0 Grêmio - Posse de bola: 62%38; Finalizações: 20x1; Faltas cometidas: 14x12; Escanteios: 9x1; Defesas do goleiro: 0x6

Autor do gol, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da final

FIM DE JOGO! O REAL MADRID É BICAMPEÃO SEGUIDO DO MUNDIAL DE CLUBES! Real Madrid 1-0 Grêmio, com gol de Cristiano Ronaldo. Este é o sexto título do Madrid na história da competição

90'+2 Grêmio troca passes na intermediária, mas não consegue avançar no campo e desperdiça a jogada, com passe forte de cima de Jael saindo pela linha de fundo

90' Bale puxa contra-ataque pela direita, chega perto da área e rola para trás para Modric bater de primeira, mas o croata manda longe

90' A arbitragem aponta três minutos de acréscimo

86' Apesar da desvantagem, Grêmio pouco tem posse de bola e o Real Madrid gasta tempo para garantir mais o bicampeonato mundial

83' Última alteração do Grêmio: sai Michel, entra Maicon

83' Kroos faz jogada pela direita, limpa para dentro e bate de pé esquerdo, mas manda longe

82' GROHE DE NOVO! Bale faz jogada individual pela esquerda, deixa Michel para trás e finaliza de três dedos, mas o goleiro se estica e coloca para escanteio

81' MARCELO GROHE! Cristiano recebe dentro da área, chuta cruzado e para em grande intervenção do goleiro do Grêmio

80' Estatística: 16 finalizações do Real Madrid na partida (cinco na direção do gol), contra apenas uma do Grêmio

79' Segunda alteração do Real Madrid: sai Benzema, entra Bale

78' Benzema avança com a bola pelo meio, dá assistência para Vázquez, que antecipa a defesa, mas não acha espaço na finalização e se joga tentando cavar pênalti, mas a arbitragem aponta tiro de meta

75' Público divulgado no Zayed Sports City, em Abu Dhabi: 41.064 pessoas

75' PEGOU MAL! Kroos faz jogada pela esquerda e cruza rasteiro para Benzema, mas o francês pega mal e Grohe segura firme

72' Primeira alteração do Real Madrid: sai Isco, entra Lucas Vázquez

70' Segunda alteração do Grêmio: sai Ramiro, entra Éverton

66' Estatística: Real Madrid tem 66% de posse de bola, contra 34% do Grêmio

65' Cortez recebe na esquerda, cruza rasteiro buscando Jael, mas Navas sai no chão e segura

64' NA TRAVE! Modric arrisca de fora da área, a bola quica, Grohe desvia e explode na trave. Real Madrid muito superior na segunda etapa

62' Primeira alteração do Grêmio: sai Lucas Barrios, entra Jael

60' Casemiro acha espaço, avança pela direita e arrisca de fora da área, mas Grohe defende de soco

59' Após jogada de Modric, Benzema recebe, é travado Kannemann e a bola sobra para Cristiano, que finaliza de calcanhar, mas a zaga desvia e a bola sai pela linha de fundo

57' GOL ANULADO! Marcelo lança na área, Benzema ajeita e Cristiano fuzila Marcelo Grohe, mas a arbitragem anula corretamente o gol por impedimento do centro-avante. Segue 1-0

53' Em falta sofrida por ele próprio, Cristiano Ronaldo bateu, a bola passou pelo meio da barreira e morreu no canto esquerdo de Grohe. Real Madrid 1-0 Grêmio

52' GOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CRISTIANO RONALDO! 1-0

51' Ramiro recebeu dentro da área, foi travado por Ramos e os jogadores gremistas pediram pênalti, mas a arbitragem mandou segur

50' Cristiano Ronaldo recebeu de Casemiro, passou no meio de dois marcadores e arriscou de pé esquerdo, mas mandou longe, à esquerda

47' Kroos bate falta da esquerda e Varane sobe, mas não alcança e a bola sai em tiro de meta

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a segunda etapa da final do Mundial de Clubes 2017

Times já de volta ao gramado em Abu Dhabi

Reservas do Grêmio: Bruno Grassi, Paulo Victor; Léo Moura, Leonardo, Marcelo Oliveira, Rafael Thyere, Bressan, Bruno Rodrigo, Kaio, Maicon, Everton, Jael

Reservas do Real Madrid: Casilla, Moha Ramos; Achraf, Theo Hernández, Nacho, Llorente, Asensio, Ceballos, Kovacic, Lucas Vázquez, Bale, Mayoral

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Real Madrid 0-0 Grêmio

45' O juiz aponta um minuto de acréscimo

43' Real Madrid volta a ter posse de bola na reta final da primeira etapa, mas erros de passe vão matando os ataques do time espanhol

38' POR CIMA! Cristiano bate falta à esquerda da área e manda por cima da meta de Grohe

37' TIRA A ZAGA! Benzema faz boa jogada e tocou para Cristiano Ronaldo. O português tenta driblar a defesa gremista, mas Kannemann evita a finalização

36' Marcelo levanta da esquerda e encontrou Carvajal, que bate cruzado para o meio da área, mas a zaga do Grêmio tira

34' Após início de maior pressão do Real Madrid, o Grêmio consegue evitar mais os ataques do time espanhóis e começa a finalmente se aproximar da área rival

33' Ramiro chegou até a linha de fundo e cruzou na segunda trave para Fernandinho, mas Carvajal coloca para escanteio. A cobrança curta não deu resultado para o Grêmio

27' POR POUCO! Edílson cobra falta de longe e manda por pouco sobre o gol de Navas. Primeira finalização do Grêmio na partida

26' Cartão amarelo para Casemiro. Primeiro da partida

23' POR POUCO! Modric recebe na esquerda, tira de Jaílson e bate cruzado de pé esquerdo, à esquerda do gol

19' GEROMEL SALVA! Após jogada de Modric e cruzamento para trás, Carvajal pega de primeira, mas zagueiro do Grêmio estica a perna e tira a bola da direção do gol

16' Kroos briga pela bola no chão e entrega para Cristiano Ronaldo, que bate com perigo, à direita do gol de Grohe

13' Casemiro levantou para área após jogada pela esquerda, mas Varane não alcançou

10' Varane avançou da defesa, foi travado e a bola sobrou para Benzema finalizar, mas o chute do francês foi desviado e saiu em escanteio

4' Ramos lança Isco, mas o meia recebe em condição irregular

COMEÇA A FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES 2017. Já se enfrentam Real Madrid x Grêmio em Abu Dhabi

Com todo o elenco à sua disposição e com Carvajal, Sergio Ramos e Kroos descansados após serem poupados contra o Al-Jazira, Zidane deve escalar sua equipe "perfeita" na final: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric e Isco; Benzema e Cristiano Ronaldo.

Luan Guilherme de Jesus Vieira. O paulista de 24 anos nascido em São José do Rio Preto, no interior. Luan dispensa apresentações pelo vasto currículo atingido tão cedo no futebol brasileiro e mundial. Em 2016, ajudou a Seleção Brasileira olímpica a sair com o título inédito da Olimpíada no Rio de Janeiro. Agora, em outra competição mundial, dessa vez com o Grêmio, Luan é a principal esperança de fazer a magia de seu jogo funcionar contra o Real Madrid. Independentemente do resultado, ele não vai fugir da luta.

De entrevistas geralmente tímidas, mas atitudes em campo com a bola em jogo, Luan ganhou a confiança dos gremistas. Os seus críticos foram se calando e as vitórias e resultados aparecendo. Todos se curvando diante de um novo reinante para dominar a camisa de número 7 às costas. Luan tem 57 gols com a camisa do Grêmio, com a qual estendeu vínculo até o ano de 2020, após ser sondado por clubes europeus. 57 gols e 38 assistências em um total de 215 jogos até às vésperas da decisão do Mundial de Clubes.

Luan vivenciou a experiência de uma final mundial como organizador, fluidor do meio e ataque brasileiros contra a Alemanha na Olimpíada. Não tremeu ao Maracanã lotado quando cobrou um dos pênaltis na disputa derradeira para ver quem ficava com o título. Após a medalha de ouro no Rio de Janeiro, os resultados seguiram aparecendo com a camisa gremista. Conquistas da Copa do Brasil em 2016 e da Copa Libertadores da América em 2017. Na competição sul-americana, Luan foi eleito o melhor jogador na semifinal contra o Barcelona do Equador e o melhor atleta de todo o torneio.

Em Campeonato Brasileiro, o título ainda não veio, mas individualmente foi chamado três vezes, em três anos consecutivos para formar a seleção do torneio. Ninguém pensa que é pouco, mas se pensasse, ainda tem convocações com Tite para seleção principal, que vieram e hão de vir na sequência desse ritmo do paulista.

Coletivo em funcionamento: quem pode decidir o Mundial em favor do Grêmio?

O adversário na final do Mundial de Clubes é o Real Madrid, clube de infinito aporte financeiro em relação aos sul-americanos. Dono de uma seleção global do goleiro costa-riquenho aos atacantes português e francês. Meio campo que tem croata, alemão, brasileiro, time de espanhois, galês e assim por diante. Do Grêmio, no grupo de nascidos na América do Sul, sem ser brasileiros somente os estrangeiros Kannemann e Barrios, oriundos da Argentina, entre os titulares.

A orquestra genuinamente brasileira depende da sintonia, do preparo do maestro Luan. Ele é o cara das estatísticas, dos coelhos da cartola. É o maior assistente, finalizador, driblador e recebedor de faltas. Luan é termômetro. Luan, assim como Renato Portaluppi utilizou a camisa de número 7 para trazer o título mundial em 1983, é o mágico com essa árdua missão pela frente, da qual ele demonstrou potencial suficiente para corresponder. O Real é francamente favorito, mas Luan e a esquadra gremista chegam para tentar o topo.

O impossível não existe

Para finalizar, Zizou ainda comentou sobre uma dos assuntos mais polêmicos desta decisão, quando Renato Portaluppi falou que foi melhor jogador que Cristiano Ronaldo. O técnico merengue foi bem objetivo e sincero na sua resposta: "É um pouco "forte" ele dizer que foi o melhor, mas cada um tem sua opinião. Não compartilho da sua ideia e para mim Cristiano é melhor que ele. Respeito sua opinião".

Ele também falou diretamente do adversário deste sábado, elogiando a equipe gaúcha, destacando a habilidade técnica do tricolor: "É uma equipe técnica e física, que joga muito bem. Vamos nos preparar melhor e estar atentos. Estamos convencidos que faremos melhor neste aspecto".

"Estamos com desejo de levar outro título para casa, estamos aqui para isso. Levamos uma semana nesse país se preparando para a final e esse é nosso desejo. A final está 50%. É uma partida igual e não acho que tenha favorito. A história não significa nada em uma final. O mais importante é o dia seguinte e fazer história diante uma boa equipe. Fico feliz pelo que Renato falou de mim."

A pressão do título é, sem sombra de dúvidas, toda para o lado do Real Madrid, e Zinédine Zidane sabe disso. O francês falou sobre o confronto contra o Grêmio, afirmando que história não significa nada em uma decisão, além de garantir que a decisão está '50%' para cada lado. Além disso, ele aproveitou para agradecer Renato Portaluppi.

Zidane diz que final está '50%' para cada lado e protege Benzema

A única dúvida que o Grêmio carrega está no setor ofensivo. Em má fase, o atacante Lucas Barrios vê sua posição ameaçada por Jael, que teve boa atuação contra o Pachuca. Renato não confirmou a escalação, mas deve ir a campo com: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Jaílson, Michel, Ramiro, Luan, Fernandinho; Barrios (Jael).

"O Real é o favorito por tudo que representa no futebol mundial. Todo mundo conhece o Real Madrid, sabemos da qualidade, do potencial. Mas não viemos para passear. O Grêmio tem sua maneira de jogar. Não mudou no ano todo. Muita gente achou que ia mudar na Argentina e vocês viram o que aconteceu", afirmou Luan.

Outro que participou da coletiva foi o Luan, que reforçou as palavras do técnico sobre não mudar seu modo de jogar. O atacante comentou também sobre a importância de defender o Grêmio em uma final do Mundial de Clubes e a responsabilidade que terá dentro de campo.

Luan: a magia que o Grêmio precisa no Mundial de Clubes

"Tem que ser da maneira que foi o ano todo. Não adianta chegar agora e por ser uma final de Mundial querer mudar. Temos que fazer o que temos feito. Acho que pelo fato de jogar no Grêmio, disputando final de Mundial, sei o tamanho da responsabilidade que é. Tenho em mente isso", declarou.

O treinador aproveitou também para lembrar que a postura do Grêmio não mudará por causa da importância da partida. Assim como foi contra Lanús, pela final da Libertadores, o estilo de jogo gremista será o mesmo. No entanto, o treinador declarou que o favoritismo segue sendo do Real Madrid.

"Se o Grêmio chegou, é porque tem condições de ganhar. O Real vai fazer de tudo para ganhar, assim como o Grêmio. É o jogo mais importante da minha vida, é o dos meus jogadores, passei isso. Sabem da responsabilidade, mas chegamos com muita confiança", declarou.

Renato Portaluppi poupou seu estilo e pregou respeito ao Real Madrid na última coletiva antes da final. Mesmo campeão mundial em 1983, o treinador classificou a partida do próximo sábado como 'a mais importante de sua vida' e tratou de passar a mensagem aos jogadores.

Para chegar à decisão, Grêmio e Real Madrid tiveram dificuldades maiores que as esperadas. Os comandados de Renato Portaluppi precisaram ir à prorrogação para superar o Pachuca (MEX) por 1 a 0 nas semifinais. Enquanto a equipe de Zinedine Zidane precisou suar contra o Al Jazira (EMA), chegou a sair atrás no placar, mas conseguiu a virada no tempo regulamentar e venceu por 2 a 1.

Vitória espanhola no único confronto entre Grêmio e Real Madrid na história

No único confronto entre as equipes na história, vitória espanhola com placar de 4 a 1. O jogo foi válido por um amistoso no dia 24 de maio de 1961, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, na França. O Grêmio havia sido vencedor de 13 dos últimos 14 Campeonatos Gaúchos na época e estava em excursão pela Europa quando foi convidado para enfrentar o então bicampeão europeu Real Madrid. A partida inicial seria contra o Sedan (FRA), mas a equipe desistiu por alegar excesso de desfalques.

Para a final do Mundial de Clubes, a arbitragem fica por conta do mexicano César Ramos, auxiliado pelos assistentes Marvin Torrentera e Miguel Hernandez. O trio atuou na vitória do Al Jazira por 1 a 0 sobre o Urawa Red Diamonds. A Fifa também divulgou que a ordem dos uniformes para a final segue o clássico: Grêmio de tricolor, Real Madrid de branco. A VAVEL Brasil transmite a partida em tempo real.

Já o Real Madrid tenta um feito histórico: se tornar o primeiro clube hexacampeão à nível mundial na história, ficando à frente inclusive da própria Seleção Brasileira. Os madrilenhos conquistaram o mundo em 1960, 1998, 2002, 2014 e 2016, batendo respectivamente o Peñarol, Vasco, Olimpia, San Lorenzo e Kashima Antlers. Em 1966, o único vice-campeonato - também diante dos uruguaios do Penãrol.

O Grêmio tem a missão de conquistar mundo novamente, repetindo o feito de 1983 quando bateu o Hamburgo e faturou a Copa Intercontinental, antigo formato do Mundial de Clubes. Renato Portaluppi teve atuação memorável e foi decisivo no primeiro e único título gremista até então. Em 1995, o bi esteve perto, mas os gaúchos acabaram com o vice-campeonato diante do Ajax.

Dia de final. Em campo, o duelo entre os campeões da Copa Libertadores e da Champions League. Fora dele, espanhóis tentando manter o domínio mundial, enquanto os gaúchos querem que o lema se torne realidade: "No Brasil ou nos Emirados Árabes, é dia de acabar o planeta". Grêmio e Real Madrid se enfrentam neste sábado, às 15h, no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, para decidir quem fica com o título do Mundial de Clubes 2018.

Grêmio foi campeão mundial diante do Hamburgo em 1983