Melhor jogador do Shakhtar por dois meses seguidos, Marlos almeja 2018 tão bom quanto 2017

(Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk)

O meia Marlos não se cansa de ganhar prêmios individuais pelo Shakhtar Donetsk. Desta vez, o camisa 11 superou os compatriotas Bernard e Ismaily e foi eleito pelo segundo mês consecutivo o melhor jogador do clube ucraniano. Nesse período, ele entrou em campo como titular nos três jogos do time, marcou um gol e deu duas assistências, ambas na vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City, que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de final da Champions League.

Na última semana, Marlos também foi eleito pela Federação Ucraniana de Futebol como o melhor futebolista do país, superando Yarmolenko, do Borussia Dortmund, e seu colega de equipe Fred, em votação que contou com a opinião de todos os jogadores e treinadores do campeonato nacional. Além disso, o belíssimo gol marcado na decisão da Copa da Ucrânia, contra o arquirrival Dínamo de Kiev, no dia 17 de maio, foi eleito o mais bonito de 2017.

Feliz por estar vivendo o melhor momento da sua carreira, Marlos falou sobre as conquistas individuais. “É o que venho falando sempre. Esses prêmios me enchem de orgulho porque é sinal de que as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho, mas nada disso seria possível sem a ajuda dos meus companheiros. Também agradeço a confiança de todos os torcedores e funcionários do clube".

Agora, Marlos e seus companheiros ganharão um tempo de descanso por conta do rigoroso inverno na Ucrânia. A equipe só volta a treinar no início de 2018, visando a reta final das competições nacionais e os confrontos das oitavas de final da Champions League, contra a Roma, a partir do meio de fevereiro.

De férias no Brasil, o jogador falou a respeito do período de descanso. “Este ano está sendo maravilhoso e só quero poder descansar. Também estou aproveitando para fugir do frio da Ucrânia, né? Nada melhor do que curtir um pouco o verão do Brasil com a família e os amigos para voltar com tudo em busca dos nossos objetivos em 2018”, afirmou.

Em 2017, Marlos entrou em campo 42 vezes pelo Shakhtar, marcou 12 gols e deu nove assistências. Além disso, o brasileiro, que conquistou neste ano três dos seis títulos que já comemorou no clube (Campeonato Ucraniano, Copa da Ucrânia e Supercopa da Ucrânia), ainda teve seu trabalho reconhecido no país e aceitou se naturalizar para defender a seleção comandada por Shevchenko.

Desde que chegou ao Shakhtar na temporada 2014/15, Marlos já realizou 153 partidas, deixou a sua marca 35 vezes e deu 35 assistências.