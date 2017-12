'Gabighost'? Atacante fracassa na Europa e entra na mira de grandes clubes brasileiros

Foto: Getty Images

Há um ano na Europa, Gabigol não conseguiu repetir no Velho Continente o que fez no Santos. Emprestado pela Internazionale ao Benfica até junho de 2018, o atacante de 21 anos deve ser emprestado outra vez, segundo o diretor de futebol do clube italiano, Piero Ausilio. O Flamengo surgiu recentemente com interesse, mas o São Paulo já tem negociações avançadas.

Dorival Junior, que foi técnico de Gabigol no Santos e atualmente está no São Paulo, convidou o jogador para jogar no Morumbi. As conversas avançaram nos últimos dias e o Tricolor Paulista está próximo de acertar a contratação por empréstimo de um ano, com metade dos salários pagos pela Inter.

Atualmente, Gabigol tem recebido poucas oportunidades no Benfica, e os portugueses não dificultariam a negociação. O atacante se envolveu em algumas polêmicas no clube português, como ter discutido com o zagueiro Jardel e ter sido flagrado numa boate na véspera de uma partida. Além disso, o jogador já tinha cometido atitudes de indisciplina na Inter.

Em uma publicação, o jornal Gazzetta dello Sport, de Milão, chegou adaptar o apelido de Gabigol para "Gabighost". Traduzindo do inglês para o português, ghost significa "fantasma"

O técnico do Benfica, Rui Vitória, já criticou o jogador, assim como os jornais de Portugal. Na clube italiano, o então técnico interino, Stefano Vecchi, tinha repreendido a atitude do brasileiro ao deixar o banco de reservas em um jogo da Serie A e ir direto para o vestiário, antes do jogo acabar. Na ocasião, Gabigol ficou frustrado por não entrado em campo mais uma vez.

Em um ano de Europa, Gabigol teve poucas oportunidades em suas passagens pela Inter e Benfica. Marcou apenas um gol, quando ainda defendia o clube italiano (tento da vitória por 1 a 0 sobre o Bologna, fora de casa, pela Serie A), mas ficou marcado pela insatisfação e indisciplina fora de campo, que o atrapalharam.

Por sua vez, o atacante tem interesse num possível retorno ao Brasil, para tentar recuperar o destaque que teve no Santos. O retorno à Vila Belmiro também é visto com bons olhos, mas as negociações com o Peixe não avançaram porque a oferta salarial não foi considerada satisfatória.