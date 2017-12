Atletico de Madrid recebe o Alavés buscando se aproximar dos líderes

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Atletico de Madrid e Alavés no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid

Neste sábado (16) o Atlético de Madrid enfrenta o Alavés diante de sua torcida no estádio Wanda Metropolitano às 17h45 pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol e quer incomodar os líderes. Já para o time basco a vitória é fundamental para continuar na briga contra o rebaixamento.

Com 33 pontos na terceira posição, após aproveitar o tropeço do rival Real Madrid, o Atleti vai em busca da segunda posição ocupada pelo Valencia, na última rodada conseguiu derrotar o Real Bétis fora de casa pelo placar mínimo, embalando de vez na competição.

Enquanto isso os Babazorros estão com 12 pontos na 18ª posição, mas também estão em um bom momento vindos de duas vitórias em sequência, a última por 2 a 0 sobre o Las Palmas, e querem surpreender fora de casa.

"Temos mais um jogo importante", diz Simeone

O treinador Diego Simeone concedeu entrevista na Cidade Desportiva Wanda e exaltou o adversário deste sábado. Mesmo estando na zona de rebaixamento, El Cholo acredita no potencial do Alavés: "Temos um jogo importante onde o adversário crescendo desde a chegada do novo treinador. Eles têm de ataque que se movimentam bastante, nenhum deles é um atacante fixo. Todos têm boa finalização e boa chegada vindos de trás e vêm em um momento com dificuldade e comfiança", comentou.

Entrevista de Diego Simeone | Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Como não poderia ser diferente, o argentino também foi questionado sobre a saída de Griezmann, que se torna cada vez mais iminente: "Digo o mesmo para qualquer jogador se se dedicou aqui. Tenho a cabeça aberta para este tipo de situação. Aconteceu com Diego Costa, com Filipe Luís, com Arda Turan... A qualquer um que deu a sua vida aqui e um dia chega dizendo que quer sair eu entendo. Mas sim, é claro que Griezmann ainda pode crescer aqui". O atacante francês, inclusive, se recuperou de lesão na coxa que o tirou do duelo contra o Bétis e está novamente liberado para jogar.

Pra finalizar, Diego falou sobre a invencibilidade do time na La Liga, sendo junto com o Barcelona os únicos dois que não perderam: "Tem que ter um equilíbrio emocional para sustentar os momentos difíceis e se ajustar aos bons. Não convivo nem com a depressão nem com a alegria absoluta. Isto é futebol, quanto melhor estiver, quanto melhor jogar, melhor os times te enfrentarão".

Já são 15 jogos sem perder na competição, apesar disso o time empatou metade dos jogos que disputou em casa, tendo um retrospecto melhor quando joga fora de seus domínios.

Abelardo confiante para o jogo: "Vamos para vencer"

A situação em que o Alavés se encontra não é cômoda, mas o momento é bom e o técnico Abelardo têm confiança na sua equipe para fazer um bom jogo. Diante da imprensa na entrevista coletiva pré-jogo, o comandante basco disse que "não vamos descer do ônibus com o jogo perdido, vamos para vencer".

Apesar da confiança, o treinador exaltou o time colchonero: "É o time mais competitivo da Liga, tem poucos defeitos, para não dizer nenhum, mas somos o Alavés e tentaremos fazer um bom jogo, utilizar nossas armas e jogar pela vitória", afirmou.

Abelardo em viagem para Madrid | Foto: Divulgação/Alavés

Com as duas vitórias consecutivas, o time ganhou confiança mas Abelardo não quer deixar que o time se empolgue: "Estamos vindo de duas vitórias seguidas e a confiança é grande, mas a euforia nós deixamos para os torcedores. Peço aos meus jogadores que estejam muito intensos e se esqueçam do que passou para enfrentar este desafio tão difícil", finalizou.

Atletico e Alavés se enfrentaram 19 vezes até aqui e o time basco leva vantagem. Foram 6 vitórias rojiblancas, 4 empates e 9 vitórias do El Glorioso.