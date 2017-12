Resultado Manchester City x Tottenham pela Premier League (4-1)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 18ª RODADA DA PREMIER LEAGUE, A SER DISPUTADA NO ETIHAD STADIUM, EM MANCHESTER.

93' FIM DE JOGO: Manchester City 4x1 Tottenham.

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TOTTENHAM!!! ERIKSEN!!!

O meia dinamarquês conduz a bola em diagonal, a defesa do City não consegue pará-lo e ele fuzila de canhota, no canto esquerdo de Ederson.

90' CARTÃO AMARELO

Para Sissoko, que pisou no pé de Delph.

90' Três minutos de acréscimos.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!! STERLING!!!

Dier falha, Sterling fica cara a cara com Lloris e transforma a vitória em goleada.

88' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM

Sai: Danny Rose

Entra: Llorente

87' DEFESAÇA!!!

Sterling finaliza de três dedos, da entrada da área, mas Lloris, com os dedos da mão esquerda, põe para escanteio.

85' NA TRAVE!!!

Bernardo Silva chuta no cantinho, Lloris se estica todo, faz a defesa, e a bola ainda toca no poste.

84' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Sané

Entra: Bernardo Silva

83' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM

Sai: Dele Alli

Entra: Sissoko

82' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Gündogan

Entra: Phil Foden

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!! STERLING!!!

De Bruyne escapa da falta, toca para Gündogan, que acha Sané às costas de Trippier. O alemã rola para Sterling, na pequena área, fazer o 3 a 0.

78' Lamenta comete falta em Fernandinho.

76' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM

Sai: Son

Entra: Lamela

74' PERDEU!!!

Gabriel Jesus manda a cobrança no poste direito; Sterling pega o rebote, mas manda a bola por cima da meta do Tottenham.

74' PÊNALTI PARA O CITY!!!

Vertonghen derruba De Bruyne, e o juiz aponta para a marca da cal.

72' Gabriel Jesus toca errado para Sané, que reclama com o brasileiro.

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!! DE BRUYNE!!!

O meio-campista belga recebe de Gündogan, leva para a canhota e solta um petardo, que Lloris não conseguiu segurar: 2 a 0.

69' O jogo recomeça, e De Bruyne também está de volta.

69' Após recebe atendimento médico no gramado, De Bruyne deixa o campo de jogo.

67' CARTÃO AMARELO

Dele Alli vai com as travas da chuteira no pé direito de De Bruyne e recebe o amarelo.

66' QUASE!!!

Sané invade a área, chuta de perna direita, e Lloris faz grande defesa. No rebote, Sterling, em posição legal, mandou por cima.

63' Son abre espaço, leva para a perna canhota e finaliza, mas a bola por muito.

62' De Bruyne finaliza rasteiro à direita do gol.

61' CARTÃO AMARELO

Dembélé pega Fernandinho por trás e passa a ficar pendurado no jogo.

60' Sterling é flagrado em posição de impedimento.

58' SUBIU!!!

Rose arrisca de fora da área, mas a coloca muita força no chute; a bola saiu por cima da meta.

56' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Agüero

Entra: Gabriel Jesus

54' EDERSON!!!

Kane acerta belo chute de fora da área, mas o goleiro brasileiro evita o gol de empate do Tottenham.

54' Tottenham troca muitos passes no último terço do campo.

51' CARTÃO AMARELO

Kane faz falta pesada no ataque, em Sterling, e recebe o amarelinho.

50' CARTÃO AMARELO

Delph comete falta dura em Trippier e não escapa da advertência.

48' Walker cruza forte para a área, e Lloris dá um soco na cara da redonda, afastando o perigo.

47' Dele Alli tenta lançamento, Fernandinho trava, e a bola sai pela linha lateral.

46' Agüero ganha escanteio para o time da casa.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Jogadores estão de volta ao campo de jogo. O segundo tempo já vai começar.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Com gol de Gündogan, City vai vencendo o Tottenham por 1 a 0, no Etihad Stadium, em jogo válido pela 18ª rodada da Premier League.

46' Fernandinho derruba Dele Alli. Falta para o Tottenham.

45' Gündogan abre espaço e busca o canto esquerdo do gol, mas Lloris, seguro, realiza a defesa.

45' Juiz dá dois minutos de acréscimos.

43' Agüero chuta de canhota, a bola explode na mão esquerda de Rose, e os jogadores do City ficam pedindo pênalti. Árbitro mando o jogo seguir.

42' Infração de Dembélé em Walker.

41' Após linda jogada coletiva do City, Fernandinho encontra Agüero às costas da marcação dentro da área. O atacante, porém, estava em posição irregular.

39' Dele Alli pisa no pé de Gündogan, e o árbitro assinala falta.

36' CARTÃO AMARELO

Otamendi leva demais o pé e acerta a cara de Kane. Amarelo para o zagueiro do City.

35' Toque de mão de Dembélé. Falta a favor do City.

34' TIROU TINTA DA TRAVE!!!

Kane recebe de Eriksen, o atacante ajeita e bate colocado. A bola passa rente à trave esquerda da meta de Ederson.

32' Agüero arremata da intermediária, de canhota, e a bola sai pela esquerda do gol.

30' Trippier recebe atendimento médico no gramado do Etihad Stadium.

30' Fernandinho faz falta em Trippier, e o lateral-direito do Tottenham fica no chão.

30' Son invade a área, porém é desarmado pela defesa dos Citizens.

28' UHHH!!!

Sané encontra Agüero dentro da área, o atacante argentino solta uma pancada, mas Rose trava o chute.

26' SALVA O GOLEIRO!!!

City aumenta pressão, Gündogan arremata, e Lloris espalma.

26' Eriksen alça bola à área do City, mas ninguém consegue tocar na redonda.

24' De Bruyne finaliza de fora da área, a bola desvia no meio do caminho, e Lloris defende sem dificuldade.

23' LLORIS!!!

Agüero solta um tiro de canhota, mas o goleiro faz grande defesa. Sterling isola o rebote.

22' Rose pega errado na bola e erra o cruzamento. Tiro de meta para Ederson.

21' Jogadores do Tottenham giram a bola em busca de gerar espaços na defesa do City.

18' Trippier põe muita força no cruzamento, e a bola sai do outro lado do campo.

18' De Bruyne comete falta em Danny Rose.

17' Tottenham tenta propor jogo, mas City encurta marcação e dificulta a vida dos Spurs.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!! GÜNDOGAN!

Sané cobra escanteio, e Gündogan, livre dentro da área, cabeceia para marcar 1 a 0 a favor dos Citizens.

12' Son é flagrado em posição irregular. Impedimento.

10' Sterling invade a área e chuta cruzado, mas Dier tira.

9' De Bruyne cobra falta, Agüero toca de cabeça, e a bola vai para fora.

8' City ronda a área do Tottenham, mas não encontra espaço para infiltrar.

6' Tottenham avança suas linhas e dificulta a transição defesa-ataque do Manchester City.

4' Dembélé pega a perna esquerda de De Bruyne, e o juiz marca a infração no meio-campo.

2' Fernandinho comete falta por trás em Dembélé.

1' De Bruyne avança pela direita e tenta passe a Agüero, mas o atacante faz movimento inverso, e a bola sai pela linha de fundo.

0' COMEÇA O JOGO!

Manchester City vai dar a saída de bola.

Jogadores estão subindo para o gramado do Etihad Stadium!

Faltam 15 minutos para o início de jogo, torcedor!

REENCONTRO

O lateral-direito Kyle Walker enfrenta o Tottenham pela primeira vez desde que deixou o clube. Na última janela de transferências, o jogador inglês trocou os Spurs pelo Manchester City, que desembolsou £ 50 milhões (cerca de R$ 208 milhões) para contar com o atleta.

Por questões pessoais, o meia David Silva fica de fora do jogo. Em seu lugar entra o alemão Gündogan. No ataque, Agüero assume a vaga de titular, e Gabriel Jesus vai para o banco.

Banco do Tottenham: Vorm, Foyth, Aurier, Davies, Sissoko, Lamela e Llorente.

Banco do City: Claudio Bravo, Danilo, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Zinchenko, Yaya Touré e Phil Foden.

Tottenham: (4-2-3-1) Lloris; Trippier, Dier, Vertonghen, Danny Rose; Dembélé, Winks; Eriksen, Dele Alli, Son; Harry Kané.

Manchester City: (4-3-3) Ederson; Walker, Otamendi, Mangala, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Gündogan; Sterling, Agüero, Sané.

Olá, torcedor! Ambos os times já estão escalados! Vamos lá!

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Manchester City x Tottenham, valendo pela 18ª rodada da Premier League 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 15h30, aqui. Fique conosco!

O palco da partida será o Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. O estádio tem capacidade para cerca de 55 mil torcedores.

Foto: Divulgação / Manchester City



Confira a tabela!

1° - Manchester City, 49 pts

2° - Manchester United, 38 pts

3° - Chelsea, 35 pts

4° - Tottenham, 31 pts

O comandante do Tottenham, Mauricio Pochettino, também conversou com a imprensa e também elogiou os adversários, falando sobre o sucesso da equipe nesta época.



"Até agora, ninguém pôde parar o Manchester City, é a verdade. Estão tendo uma temporada fantástica e merecem isso. (...) Vai ser um jogo difícil, mas, ao mesmo tempo, bem emocionante, É uma partida em que não se precisa motivar os jogadores nem falar muito".

Foto: Divulgação / Tottenham

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, concedeu entrevista coletiva e falou sobre como enxerga a equipe londrina, tecendo muitos elogios ao futebol praticado.



"Os Spurs são um time forte. Não importa em qual posição da tabela estejam, ainda são fortes. Resultados são resultados, mas eu vejo o que eles fazem em campo. Tenho muito respeito por eles e por suas ações. É um jogo importante, porque os adversários são complicados".

Foto: Victoria Haydn/Man City via Getty Images

Retrospecto: o confronto entre os dois times é antigo, e suas origens remontam à primeira década do século XX. Desde então, são 58 vitórias dos Citizens, 35 empates e 60 vitórias dos Spurs.

Clássico ao vivo tempo real

Manchester City x Tottenham tempo real

Último confronto? As duas equipes se enfrentaram no dia 29 de julho deste ano, em confronto de pré-temporada. Na ocasião, o City venceu por 3 a 0, com tentos de Stones, Sterling e Díaz. Veja os gols a seguir:

Já os Spurs vêm de uma vitória contra o Brighton em casa, também pela Premier League, por 2 a 0. Tal resultado levou a equipe até a zona de classificação para a Champions League.

Os Citizens vêm de uma sequência de 15 vitórias consecutivas na competição. A última partida foi contra o Swansea, com direito a uma goleada por 4 a 0. Leia mais sobre o jogo aqui.

Atualmente, o Manchester City ocupa a primeira colocação da Premier League, com incríveis 49 pontos conquistados em 51 possíveis até o momento. Já o Tottenham está na quarta posição, com 31 pontos ganhos na Premier League.