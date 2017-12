Jogo Al-Jazira x Pachuca AO VIVO online no Mundial de Clubes

Tweets by ClubWorldCups

AL-JAZIRA-EAU: Al Senani; Fares Juma, Salim Rashid, Ayed e Musallem Fayez; Mohamad Al Attas, Yaqoub Al Hosani, Mbark Boussoufa e Al Hammadi; Romarinho e Ali Mabkhout

Técnico: Henk ten Cate

PACHUCA-MEX: Oscar Pérez; Omar González, Óscar Murillo, Martínez e Emmanuel García; Jorge Hernández; Urretaviscaya, Honda, Guzmán, Aguirre; Franco Jara

Técnico: Diego Alonso

Derrotados nas semifinais do Mundial de Clubes pelos favoritos Real Madrid e Grêmio, Al-Jazira-EAU e Pachuca-MEX se enfrentam neste sábado, às 12 horas (de Brasília), no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, na disputa pela terceira colocação da competição.

Enquanto para os mexicanos, o confronto tem mais cara de formalidade, para os donos da casa, uma vitória vai coroar a boa campanha no torneio, além de poder dar ao ex-corintiano Romarinho a artilharia do torneio. Com dois gols, ele está empatado com o também brasileiro Mauricio Antonio, do Urawa Reds-JAP, que não atua mais.

Entre os árabes, a derrota para o Real Madrid não foi muito lamentada. Eles até saíram na frente e resistiram aos ataques dos espanhóis até o fim do segundo tempo, quando sofreram a virada com gols de Cristiano Ronaldo e Bale.

Romarinho marcou para os donos da casa e destacou que os merengues devem ter ficado surpresos com a dificuldade da partida. “A nossa equipe está de parabéns. A gente sabe da força que o Real Madrid tem e conseguimos fazer um bom jogo. Acho que eles não esperavam tanta dificuldade”, disse.

Pelo lado mexicano, não foi desta vez que o Pachuca chegou à final do Mundial de Clubes. No entanto, nas últimas vezes que disputou a competição, os mexicanos decepcionaram e foram eliminados antes mesmo da semifinal. O terceiro lugar nesta edição pode servir de consolo ao time que participa do torneio pela quarta vez.