Resultado Barcelona x La Coruña pelo Campeonato Espanhol 2017 (4-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Barcelona e La Coruña no estádio Camp Nou, em Barcelona

Encerrado - Uma posição acima da zona de rebaixamento, o La Coruña segue sua luta na parte de baixo da tabela, também no próximo sábado recebe o Celta de Vigo para tentar se reabilitar

Encerrado - O Barcelona segue invicto no campeonato, agora com 42 pontos, 6 a mais que o segundo colocado Atletico de Madrid. Na próxima rodada o desafio é contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, no sábado (23)

92' Termina o jogo no Camp Nou!

91' Valle bate forte da entrada da área e Ter Stegen defende de soco

90' Escanteio para o La Coruña e Suárez corta na primeira trave, no contra-ataque André Gomes é desarmado na hora da finalização

88' Messi cobra escanteio e tenta fazer um gol olímpico, mas a bola bate na rede pelo lado de fora

87' O La Coruña toca, tenta chegar, mas não consegue vencer a marcação do Barça

85' Suárez arranca livre, invade a área e bate forte de canhota e a bola vai de novo na trave

84' SUBSTITUIÇÃO NO LA CORUÑA! Sai: Carles Gil Entra: Valle

81' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Jordi Alba Entra: Digne

80' Não é o dia dele! Aleix Vidal deixa Messi livre na área, mas a finalização sai sem direção, direto pra fora

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! PAULINHO! Suárez rolou para Jordi Alba que chutou e acertou a trave, no rebote Paulinho estava livre na pequena área e entrou com bola e tudo. É o segundo do brasileiro!

73' Messi recebe na área e tenta o giro sobre a marcação mas perde a bola, tá difícil de sair o gol dele

69' Messi vai para a cobrança e Rúben voa nela para espalmar de mão trocada, mais uma linda defesa do goleiro do La Coruña

69' PÊNALTI PARA O BARCELONA!

68' PERDEEEEUUU! Suárez recebeu livre de frente com Rúben e tentou driblar o goleiro mas foi desarmado. Ótima participação do goleiro!

67' NA TRAAAAAVE DE NOVO! Lionel Messi cobra falta com perfeição mas a bola vai na trave, é a terceira do camisa 10 no jogo. Na jogada seguinte, Paulinho ajeitou e Messi novamente bateu colocado mas pra fora

63' SUBSTITUIÇÕES NO LA CORUÑA! Saem: Guilherme e Çolak Entram: Valverde e Bakkali

61' Mais um contra-ataque desperdiçado pelo La Coruña, que não aproveita boa chegada pela esquerda

58' Suárez tenta a jogada pela direita mas é desarmado e a bola fica com o goleiro

56' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Iniesta Entra: André Gomes

55' Carles Gil bate com perigo de canhota, a bola bate na rede pelo lado de fora

53' Juanfran cruza da direita e cruza, Piqué faz o corte de cabeça, na sobra Pérez cruza mas a bola passa por todo mundo

51' Çolak finaliza, a bola desvia na zaga e ia sobrando para Lucas Pérez, mas Vermaelen apareceu antes para fazer a proteção

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! SUÁREZ! Iniesta fez linda jogada na saída de bola, deixou com Paulinho que tocou para Aleix Vidal abrir para Sergi Roberto na direita, o meia cruzou rasteiro e a bola cruzou toda área até chegar a Suárez que bateu de canhota dentro da pequena área. Um belíssimo gol em conjunto!

46' Começa no ataque o time do La Coruña

46' Começa o segundo tempo!

INTERVALO - Antes da bola rolar, Lionel Messi ofereceu à torcida a sua Chuteira de Ouro pelos 37 gols na La Liga da temporada 2016-17

Messi oferece aos torcedores no Camp Nou sua Chuteira de Ouro | Foto: AFP/Javier Soriano/Getty Images

46' Final do primeiro tempo

45' BRINCOU! Messi cruzou da esquerda, Suárez bate e o goleiro espalma, no rebote o próprio Suárez finaliza de letra e Rúben novamente espalma. Ficou a dúvida se a bola entrou ou não

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! PAULINHO! Messi corta a marcação e bate cruzado, a bola bate na trave e no rebote Paulinho toca para o gol vazio, ampliando o placar!

38' Momento plástico no Camp Nou, Borges chapelou dois jogadores do Barça no mesmo lance

37' NO TRAVESSÃO! Contra-ataque em altíssima velociade puxado por Messi, que tabela com Suárez e bate colocado acertando o travessão!

36' Carles Gil bate pro gol e Ter Stegen faz a defesa sem problemas

35' Tenta sair um pouco mais o La Coruña após o gol, enquanto o Barça valoriza a posse de bola

31' CARTÃO AMARELO PARA SCHAR! Por falta dura em Suárez

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! SUÁREZ! Iniesta pegou rebote da zaga e foi magistral lançando Messi dentro da área, de frente para o goleiro o argentino rolou para Suárez só tocar para o fundo da rede. Um lindo gol no Camp Nou!

28' DE NOVO RÚBEN! Messi toca para Messi que toca para Suárez na esquerda, o uruguaio cruza e Aleix Vidal aparece livre para finalizar mas o goleiro bem posicionado espalma pra escanteio

27' DEFENDE RÚBEN! Messi recebe de Suárez e sai do meio pra esquerda e bate forte cruzado, Rúben faz boa defesa espalmando pra frente

22' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Paco Alcácer Entra: Aleix Vidal

20' Paco Alcácer está caído no gramado pedindo atendimento, André Gomes, Aleix Vidal e Denis Suárez já estão no aquecimento

18' Adrián cruza e Alba faz o corte antes da bola chegar a Borges, que estava livre na pequena área

16' Alcácer tenta o passe pra Alba mas coloca força demais na bola que termina nas mãos do goleiro

15' Pela segunda vez Lucas Pérez deixa a linha de impedimento do Barça perdida, na primeira ele não alcançou a bola, agora chegou bem pela esquerda e cruzou, mas a zaga afastou

14' Alba faz jogada em velocidade pela esquerda e cruza rasteiro pra entrada da área, Messi bate de primeira mas com o desvio na zaga o chute sai fraco

11' Adrián cruza, a bola desvia em Piqué e sai pra escanteio, na cobrança Paulinho sobe e corta de cabeça

10' Após bola rebatida pela zaga, Borges pega o rebote mas chuta fraco, nas mãos de Ter Stegen

9' Guilherme tenta surpreender Ter Stegen do meio de campo mas chuta pra longe do gol

8' Adrián tenta o cruzamento da esquerda mas Piqué aparece para fazer o corte e sair jogando

6' ANULADO! Messi toca para Alcácer que rola para o meio, Suárez bate para o gol vazio mas o bandeirinha marca impedimento

5' Tentativa de enfiada de bola para Messi e Sidnei se antecipa e ganha o lance, mas o Barça rapidamente recupera

3' UUUUUUUHHHHHHH! Na primeira chegada ao ataque, Suárez abriu na direita para Iniesta que rolou para o meio, Messi chegou livre mas bateu por cima do gol

2' Começa tocando bola no campo de defesa a equipe da casa

1' Começa o jogo!

17:37. As equipes se aquecem no gramado do Camp Nou

16:48. A escalação prévia também se confirmou para o La Coruña: Rubén; Juanfran, Schär, Sidnei, Navarro; Guilherme, Borges, Carles Gil, Çolak, Adrián; Lucas Pérez

16:47. Como já era esperado, esse é o time titular do Barcelona para o jogo de hoje: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Paulinho, Rakitic, Iniesta; Messi, Alcácer, Suárez

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em mais uma rodada do Campeonato Espanhol, o líder Barcelona recebe o La Coruña e precisa fazer o dever de casa para manter a vantagem na ponta. Você acompanha este grande jogo aqui conosco, fique ligado!

O técnico Cristóbal Parralo acredita no seu trio de meias formado por Carles Gil, Çolak e Adrián para evitar que o Barça mantenha com facilidade a posse de bola e também deixarem o centroavante Lucas Pérez em condições de marcar

Umtiti e Deulofeu são desfalques do Barça para a partida por conta de lesão, assim com o Rafinha e Dembélé, que estão machucados há mais tempo. Pelo La Coruña não jogam Bruno Gama, Cartabia e Andone, todos vetados pelo departamento médico

Lionel Messi já marcou 17 gols em 15 jogos disputados contra o adversário deste domingo, é o nono time contra quem o argentino foi às redes mais vezes

Foto: Noelia Déniz/VAVEL

Além de vencer a partida para manter a vantagem na ponta da tabela, o Barça quer chegar bem no El Clásico contra o Real Madrid no próximo sábado (23). A equipe merengue está na quarta posição, oito pontos atrás e uma derrota significaria praticamente dar adeus à disputa de título

Conquistar os 3 pontos seria para o La Coruña realizar um feito que não se repete desde 2003: vencer o Barça no Camp Nou. Apesar de estar tento tempo sem vencer na Catalunha, dos últimos cinco jogos três terminaram empatados, o que já seria um ótimo resultado, dadas as devidas circunstâncias

Na parte de baixo da tabela o único que já jogou foi o Levante, que ficou no 0 a 0 com o Sevilla e pode ser ultrapassado pelo Depor, que tem 15 pontos, 2 a menos que o rival de Valencia

O Valencia foi derrotado na rodada, mas o Atlético de Madrid venceu, assumindo a vice-liderança e pressionando os catalães, que querem voltar a vencer em casa depois do empate com o Celta