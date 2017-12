Incerteza contra regularidade: Real Madrid e Barcelona fazem El Clásico no Bernabéu

É natural acompanharmos o famoso El Clásico onde Barcelona e Real Madrid disputam ponto a ponto a liderança da Liga, mas desta vez será diferente. Em partida válida pela 17ª rodada da competição nacional, os rivais se enfrentam na manhã deste sábado (23) no Santiago Bernabéu com uma vantagem de nada menos que 11 pontos da equipe catalã.

+Benzema x Bale: quem Zidane utilizará no El Clásico?

Máquina de títulos na temporada passada, o Real Madrid conquistou mais uma taça nesta última semana. Pelo Mundial de Clubes, após ter passado sufoco em sua primeira partida, Cristiano Ronaldo marcou o gol solitário da vitória e da conquista merengue sobre o Grêmio, se tornando o maior artilheiro da competição. Momento ideal para o gajo se destacar no clássico? Nem tanto.

Na final diante dos gaúchos o português sofreu uma entrada forte do defensor Geromel, e por isso, treinou separadamente do restante do elenco nos dias que antecedem o confronto no Bernabéu, sendo a principal dúvida de Zinedine Zidane. Caso Ronaldo atue, o comandante francês deve escolher entre Gareth Bale ou Karim Benzema para completar o ataque.

Real e Barça se enfrentaram nesta temporada pela Supercopa da Espanha: no agregado, deu Real por 5 a 1

Além de ser um dos dois únicos invictos da Liga, e ter seis pontos de vantagem em relação ao vice-líder Atlético de Madrid. o Barcelona se motiva pelas suas duas últimas visitas ao Bernabéu em duelos válidos pela competição nacional. Na temporada retrasada, Suárez comandou o passeio catalão por 4 a 0 diante do rival, e no ano passado, o duelo histórico vencido com um gol no último minuto de Lionel Messi, marcado pela comemoração do argentino, que estendeu sua camisa em frente à torcida rival. Antes dúvida, Jordi Alba deve ser titular.

Sergio Ramos cita 'obrigação' madridista em vencer o clássico

Ramos sabe da importância do triunfo | Foto: Etsuo Hara/Getty Images

Um dos maiores personagens do Real Madrid, e principalmente do El Clásico nas últimas temporadas, o zagueiro Sergio Ramos participou de um evento promocional de um patrocinador na última terça-feira (19), onde projetou a partida diante do Barça: "Será um grandíssimo duelo. Sobram palavras para descrever o que é um Clásico. É um confronto diferente de todos, e o mais importante do mundo. Estamos obrigados a vencer mais do que nunca devido a situação que nos encontramos, para seguirmos vivos e sonhando com esta Liga", afirmou o espanhol.



"Estamos muito empolgados para encarar esta partida, e trabalhando duro durante esta semana para que possamos somar esses três pontos que irá permitir que nossa equipe siga adiante nessa competição", ressaltou.

'Recorde ruim': das 22 expulsões de Ramos, quatro aconteceram no Clásico

Ramos ainda comentou da importância de ir para o clássico com o título do Mundial: "Chegamos em um bom momento, em forma, após ter vencido o Mundial de Clubes, que é uma competição que sempre vamos bem", concluiu.

+Cristiano Ronaldo desdenha de comparação com Renato Gaúcho: "Melhor resposta é rir"

Em grande fase, Paulinho desabafa: "Diziam que minha carreira havia acabado"

Paulinho tem sido essencial para o Barça | Foto: Power Sports Images/Getty Images

Sem dúvida alguma uma das maiores surpresas desta temporada tem sido o desempenho altíssimo de Paulinho com a camisa do Barcelona. O jogador que foi destaque no futebol brasileiro não repetiu o mesmo desempenho atuando pelo Tottenham, e acabou jogando suas últimas temporadas no apagado futebol da China.

Contudo, um velho conhecido mudou sua vida por mais uma vez: Tite. O ex-companheiro de Corinthians recuperou Paulinho quando assumiu a Seleção Brasileira, e foi atuando com a amarelinha que o meio-campista chamou a atenção dos diretores catalães.

+Fifa ameaça excluir Espanha da Copa do Mundo por interferência do governo

"Meu representante me chamou. Minha resposta foi: 'Quando tiver algo concreto sentamos e decidimos o que for melhor, não quero nada louco na minha carreira. Me deram um contrato de três ou quatro anos. Estava claro: eu iria para o Barcelona, ou nada mais. Estávamos em uma fase decisiva de competições na China e Felipão sabia que era uma oportunidade única para mim. Tenho 29 anos, e era o Barcelona. Segui falando para ele: 'É o Barcelona. Estamos falando do Barcelona", brincou.

Em 21 jogos disputados nesta temporada, Paulinho foi as redes em seis oportunidades

Paulinho ainda falou sobre o nível alcançado vestindo a camisa azul-grená: "Já ouvi dizer muitas vezes que estou calando os críticos, mas não é isso: não tenho que demonstrar nada. Não jogo para os críticos, jogo para os meus companheiros de equipe. Os críticos sempre terão algo a falar. 'Está bem agora só porque está no Barça; só estava bem porque estava na China. Quando joguei pelo Bragantino e pelo Corinthians foi a mesma coisa; sempre será assim. Diziam também que minha carreira havia acabado, agora estou no Barcelona", concluiu.