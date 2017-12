Resultado Real Madrid 0x3 Barcelona pelo Campeonato Espanhol 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol disputada entre Real Madrid e Barcelona no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Encerrado - O Barcelona vai a 45 pontos, 9 à frente do Atlético de Madrid que é o vice-líder, aumenta a vantagem na ponta e a tranquilidade para o restante da competição

Encerrado - O Real Madrid continua com 31 pontos, agora 14 atrás do rival mas tem um jogo a menos, na quarta posição já começa a correr risco de sair da zona de classificação para a UCL

Encerrado - Um belíssimo clássico no Santiago Bernabéu com domínio merengue na primeira etapa e superioridade catalã depois do intervalo, venceu quem soube aproveitar as chances que teve

93' Termina o jogo!

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Aleix Vidal! Messi recebe na direita, passa por Marcelo e cruza, Suárez faz o corta-luz e Aleix Vidal aparece livre pra chutar forte, Navas ainda toca nela mas a bola entra

91' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Sergi Roberto Entra: Aleix Vidal

91' André Gomes recebe livre na área mas bate por cima do gol

89' Kroos levanta pra área, Varane desvia e o impedimento é marcado

88' CARTÃO AMARELO PARA BUSQUETS! Por falta dura em Marcelo

87' Messi recebe no meio, vai carregando pra esquerda e cruza comd esvio pra escanteio, na cobrança Ronaldo corta, Messi pega o rebote de primeira mas o chute sai fraco

85' André Gomes finaliza, a bola desvia e vai pra escanteio, na cobrança o Real recupera a bola

84' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Paulinho Entra: André Gomes

84' Ronaldo cruza pra área, Sergio Ramos por muito pouco não consegue o desvio para o gol, mas o impedimento do zagueiro havia sido marcado

83' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO! Por reclamação

82' Após desvio na zaga, Sergio Ramos gira e bate forte, Ter Stegen defende à queima-roupa

80' UUUUUUUHHHHH! Semedo recebe de Messi e bate rasteiro, Navas desvia com o pé mandando pra escanteio

79' Bale arrisca chute cruzado, Ter Stegen dá rebote mas finaliza a defesa em seguida

78' Modric cruza rasteiro, Bale meio desequilibrado chuta de direita e Ter Stegen faz ótima defesa

77' Asensio recebe livre na área e cruza mas Vermaelen de carrinho e corta pra escanteio

76' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Iniesta Entra: Semedo

74' Asensio cruza, a bola bate em Sergi Roberto e os jogadores ficam pedindo pênalti, mas o árbitro manda seguir

72' SUBSTITUIÇÕES NO REAL MADRID! Saem: Casemiro e Kovacic Entram: Bale e Asensio

71' Marcelo enfia bola para Ronaldo que cruza mas a zaga faz o corte

69' Messi bate rasteiro cruzado e Navas vai muito bem para defender sem dar rebote

68' Paulinho recebe e tenta o chute mas Navas se antecipa e fica com ela

65' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema Entra: Nacho

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI! Suárez recebeu linda bola de Messi mas Navas defendeu o chute do uruguaio, na volta Messi de novo rolou para Suárez que acertou a trave, em outro rebote Rakitic tentou de cabeça e Carvajal tirou com a mão em cima da linha. Pênalti e expulsão para o lateral merengue. Na cobrança Messi bateu forte sem chances para Navas.

63' CARTÃO VERMELHO PARA CARVAJAL! Por impedir o gol com a mão

62' Varane erra, Suárez ganha a bola e toca pro meio, Paulinho domina e bate colocado para fácil defesa de Navas

59' CARTÃO AMARELO PARA SERGIO RAMOS! Por falta mais dura em Suárez

58' Messi arranca em velocidade e toca pra Suárez que chuta meio sem ângulo na rede pelo lado de fora

56' Suárez e Casemiro se enroscam na alteral do campo e se estranham mas o árbitro marca apenas o lateral

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! SUÁREZ! Saída em contra-ataque, Rakitic avança com ela e rola para Sergi Roberto cruzar de primeira pra Suárez livre na área bater pro gol. Está aberto o placar!

53' Alba recebe enfiada de bola e cruza pra Suárez que finaliza de primeira, Navas cai no canto pra fazer a defesa

52' Momento feio agora no meio-campo, um perde e ganha de ambos os lados que terminou com falta de Busquets em Casemiro

50' Rakitic faz boa jogada e toca pra Suárez na direita, o uruguaio cruza e a zaga afasta o perigo

48' Kroos deixou Navas na fogueira com um recuo perigoso, mas o goleiro conseguiu dominar e chutar pra frente

47' Cristiano Ronaldo passa por Piqué e chuta cruzado direto pra fora

46' Começa o segundo tempo!

46' Final de primeiro tempo!

45' Falta mais dura de Marcelo em Messi. É na entrada da área e pode levar perigo. Na cobrança, Messi acerta a barreira

42' NA TRAAAAAVEEEE! Marcelo cruza, Benzema se antecipa à marcação e cabeceia mas a bola toca na trave e vai pra fora

41' Ataque trabalhado do Real Madrid que termina na finalização de Modric direto pra fora

39' Linda jogada trabalhada pela esquerda, Messi fica com ela, passa por dois marcadores e cruza para Paulinho cabecear no cantinho e Navas espalmar pra escanteio

38' Apesar da marcação forte por ambas as equipes tivemos muitos lances bonitos até aqui, passes de letra, dribles, fintas, o jogo é muito bom

36' Marcelo recebe bom passe por elevação mas a zaga corta o passe que seria para Ronaldo

35' Casemiro perde bola no meio, Suárez tenta a arrancada no contra-ataque mas adianta demais a bola e Navas fica com ela

34' Ronaldo recebe lançamento de Modric na direita e cruza para Benzema, mas a marcação chega forte no francês e atrapalha na hora da finalização

31' É LÁ E CÁ! Ronaldo recebe em velocidade, pedala pra cima de Sergi Roberto e bate forte, Ter Stegen com um reflexo impressionante defende com o pé esquerdo

30' QUAAAAAASE! Messi faz lindo lançamento para Paulinho que finaliza de primeira para linda defesa de Navas

27' Sergio Ramos recua com perigo para Navas e Suárez quase chega na bola

25' Kovacic cruza da direita e Vermaelen corta pra escanteio, na cobrança mais uma falta de ataque

23' Escantei opro Barça após erro de Sergio Ramos na saída de bola, na cobrança Ronaldo sobe e faz o corte

21' Linda arrancada de Modric, o croata rola para Ronaldo na esquerda, em vez de tocar pro meio da área Ronaldo tentou a finalização e foi travado

19' CARTÃO AMARELO PARA VERMAELEN! Por falta em Modric parando o contra-ataque

18' Enfim chega o Barça! Suárez toca para Paulinho que chega na linha de fundo e cruza mas Varane faz o corte, no contra-ataque Piqué aparece bem para cortar a tabela entre Benzema e Ronaldo

16' Iniesta levanta pra área, mas nem Messi nem Paulinho conseguem chegar na bola que sai pela linha de fundo

15' Boa trama pela esquerda do ataque merengue, Benzema tentou tocar para Carvajal mas Alba apareceu bem para interceptar o passe

12' Carvajal cruza pra área e o árbitro marca falta de Ronaldo em Sergi Roberto

11' Iniesta sentiu na disputa de bola com Carvajal e está fora de campo sendo atendido

10' FUROOOOOU! Tabela de Marcelo com Kroos que rola para Ronaldo mas o português fura na hora da finalização! Que feio!

9' Agora é a vez dos catalães tocarem bola no meio-campo, tentando sair para o ataque

7' Primeira chegada do Barcelona com passe de Messi para Suárez na ponta esquerda, mas o árbitro marca impedimento

6' Marcação forte dos merengues não deixa o Barça sair jogando, Ronaldo já saiu em velocidade duas vezes pela esquerda, mas as arrancadas não terminaram em finalização

5' Carvajal arrisca de longe mas o chute sai fraco, fácil pra defesa de Ter Stegen

4' Ronaldo cruza rasteiro e Piqué faz o corte para lateral

3' Domínio de posse de bola do Real Madrid nesse começo de jogo, o Barça marca forte no campo de ataque

2' ANULADO! Após escanteio, Varane desvia de cabeça e Cristiano Ronaldo escora pro gol, mas o gajo estava em posição irregular

2' A primeira chegada é do Real Madrid com Carvajal pela direita, o cruzamento desvia na zaga e vai pra escanteio

1' Começa o jogo!

9:59. Agora Sergio Ramos apresenta à torcida o troféu de campeão do Mundial de Clubes da Fifa

9:58. Jogadores em campo para a cerimônia de início do jogo

9:55. As equipes já se preparam para voltar à campo após o aquecimento. A bola rola em poucos minutos

9:15. Já o Barcelona vem com o time que já era esperado: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Paulinho, Iniesta; Messi, Suárez

9:13. O Real Madrid tem uma modificação, Zidane coloca Kovacic na vaga de Isco: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Kovacic; Benzema, Cristiano Ronaldo

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nas vésperas das festas de final de ano o mundo para pra assistir à este que é considerado o maior duelo da atualidade. Real Madrid e Barcelona se enfrentam no Santiago Bernabéu e você acompanha o minuto a minuto deste jogo aqui conosco. Fique ligado!

Quem levará a melhor desta vez?

Enquanto o Barcelona mantém a série invicta na competição, vindo de vitória sobre o Villarreal e goleada contra o Deportivo La Coruña

Mesmo deixando a desejar até aqui no Espanhol, o Real Madrid vem em bom momento, venceu o Sevilla por 5 a 0 e foi campeão do Mundial de Clubes vencendo o Al Jazira e o Grêmio, o que pode motivar ainda mais a equipe

Um duelo à parte fica por conta de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O argentino é o maior artilheiro da história do confronto com 24 gols em 36 jogos, deixando para trás o português, que marcou 17 vezes em 31 partidas

Para o time catalão é uma oportunidade de diminuir a vergonha pelos dois jogos perdidos na Supercopa e abrir uma vantagem ainda mais na tabela

Apesar da vitória pela Supercopa da Espanha no começo da temporada, o Madrid não vence o clássico diante de sua torcida pela La Liga desde 2014, quando venceu por 3 a 1

Muito está em jogo no clássico, principalmente para o Real Madrid. A equipe comandada por Zidane está 11 pontos atrás do rival e precisa diminuir essa diferença no confronto direto se quiser continuar na briga pelo título

Para o Barcelona as notícias não são tão boas, Umtiti e Deulofeu são os lesionados mais recentes enquanto Dembélé, Rafinha e Arda Turan continuam de fora

Os donos da casa chegam com o seu elenco completo para o jogo, inclusive com Gareth Bale - assíduo frequentador do departamento médico - tendo grandes chances de jogar

Não poderia ser mais equilibrado! Real e Barça já disputaram 236 partidas na história, com 95 vitórias merengues e 92 vitórias blaugranas e mais uma vez ambos chegam para o jogo sem que haja um favorito