Em crise, Milan recebe perigosa Atalanta em confronto direto por vaga na Europa League

Neste sábado (23), Milan e Atalanta se enfrentam no estádio San Siro, em Milão, pela 18ª rodada da Serie A. Os milanistas vivem fase conturbada em buscam a vitória para se aproximar da zona de classificação à Uefa Europa League. Já os nerazzurri querem os três pontos fora de casa para confirmar a boa fase.

O Diavolo ocupa atualmente apenas a nona colocação na tabela, com 24 pontos. Na última partida, foi derrotado com facilidade pelo Hellas Verona por 3 a 0, instalando uma crise no clube.

Já a Atalanta conta com os mesmos 24 pontos e está na oitava colocação graças ao saldo de gols. Vem de empate em casa contra a Lazio em jogo movimentado, que terminou em 3 a 3.

Na história, esses times se enfrentaram em 112 oportunidades, e os rossoneri levam vantagem: 50 vitórias contra 22 da Atalanta; ocorreram 40 empates.

Gattuso tira Natal de elenco e espera reação

Após a vexatória derrota do Milan diante do Hellas Verona, Gennaro Gattuso juntamente com a diretoria do clube decidiram cancelar a festa de Natal do elenco e deixar os jogadores concentrados em Milanello até pelo menos a partida diante da Atalanta. O objetivo é fazer com que os jogadores entendam a gravidade da situação em que o clube vive.

E, para piorar a situação, o time terá dois desfalques importantíssimos que estão suspensos; Suso e Romagnoli que muito provavelmente serão substituídos por Cutrone e Musacchio, respectivamente. Outra mudança deve ser a volta do experiente Abate na lateral-direita no lugar de Calabria.

No mais, o time terá a mesma base das últimas partidas, inclusive os contestados Borini e Kalinic que estão sendo duramente criticados pela torcida rossonera.

Na entrevista coletiva, Gattuso descreveu a Atalanta como uma equipe muito forte fisicamente, espera que seu time repita os vinte minutos iniciais de Verona e explica o motivo de deixar os jogadores concentrados para a partida.

“A Atalanta marca homem a homem por todo o campo. Não podemos perder a bola na saída, senão dificultará muito. Eles têm um time muito forte fisicamente e creio que a partida será muito física. Quero que repitam os vinte primeiros minutos de Verona e devemos nos sacrificar para vencer. Concentração? Deveríamos dar uma satisfação para a torcida e para nós mesmos e nesse tempo, treinamos um pouco mais do habitual”, salientou o ex-camisa 8 do Milan.

Atalanta busca vitória e continuidade na competição

A boa campanha na Europa League apenas consolida a campanha magnífica que a Atalanta fez na temporada passada, porém, o time ainda não conseguiu a tal regularidade nessa temporada, mas vem de quatro jogos sem derrotas.

E o duelo contra o Milan chega num momento importante do campeonato, já que as duas equipes estão com a mesma pontuação, mas o Diavolo vive péssimo momento e enfrenta uma crise que parece sem fim. A Atalanta não tem nada com isso e vai tentar uma vitória que seria fundamental para as ambições da equipe de Bergamo.

Para isso, Gian Piero Gasperini terá apenas um desfalque: o zagueiro Palomino, de resto, o time será o considerado titular com o trio de ataque que tem atuado tão bem: Papu Gomez, Petagna e Ilicic. Na defesa, a segurança de Caldara que também faz seus golzinhos (sete em 2017, mais do que qualquer outro defensor no futebol italiano) e no meio de campo, Cristante, cria da base do Milan, que vive ótima fase e promete dar trabalho.

O treinador da Atalanta não se iludiu com o adversário e apesar de admitir que o Milan está em má fase, salienta que será uma partida difícil e importante para as ambições de sua equipe. “Sabemos que o Milan tem uma grande equipe, mas que vive uma fase ruim, por isso, devemos jogar uma partida importante. Esse campeonato é diferente do ano interior, está mais equilibrado. Devemos manter a mentalidade que eu vi nos últimos jogos para chegarmos ao resultado que desejamos”, disse.