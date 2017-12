Resultado Juventus x Roma pelo Campeonato Italiano 2017/18 (1-0)

Confira nosso pós-jogo: Em jogo truncado, Juventus supera Roma com direito a 'lei do ex'

Fim de partida.

93' SZCZEEEEEEEEEEEEESNY! Schick desce sem marcação e fica em frente ao goleiro e Szczesny tira o perigo com os pés.

91' NA TRAAAAAAAAAAVE! Pjanic puxa o contra-ataque e manda a bola na trave.

89' Bernardeschi arrisca de longe, mas a bola sai sem ângulo.

86' AMARELO! Para Pellegrini por falta em Higuaín.

85' Lateral para os visitantes.

82' Falta perigosíssima para a Roma.

79' NA TRAAAAAAAAAVE! Bola é cruzada na área da Juventus, Chiellini e Alex Sandro deixaram passar e Florenzi mandou na trave. Na sequência, chute de Schick é travado.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Matuidi e entra Marchisio.

76' UUUUUUUUUUUUH! Mandzukic toca para Matuidi, que chuta por cima do gol. Na sequência, ele sente a perna e pede para sair.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Cuadrado e entra Bernardeschi.

70' UUUUUUUUUH! Chiellini corta a primeira, a bola sobra para Nainggolan, que toca para Dzeko e o atacante manda por cima do gol.

SUBSTITUIÇÃO! Sai Strootman e entra Pellegrini.

67' PERDEEEEEEEU! Mandzukic toca para Higuaín na entrada da área e o argentino manda a bomba para fora.

SUBSTITUIÇÃO! Sai El Sharaawy e entra Schick.

65' Blitz da Juventus no ataque, é lateral para a equipe da casa.

62' Impedimento assinalado. Bola da roma.

61' Jogo recomeça. Juventus segue no ataque.

60' Jogo paralisado. Atendimento médico em campo para atender Mandzukic.

57' UUUUUUUH! Bola passa quicando na área bianconera e Chiellini afasta o perigo.

55' Lateral para a Roma.

54' UUUUUUUUUUH! Mandzukic manda para a área, Higuaín recebe sozinho e manda por cima do gol.

52' AMARELO! Para Cuadrado por reclamação. É lateral para a Roma.

51' Jogo retorna após atendimento médico ao alemão. É bola para a Roma.

49' Khedira caído na entrada da área. Jogo paralisado.

48' Strootman pisa no pé de Pjanic e é falta a favor da Juventus.

47' Recomeça a partida no Allianz Stadium.

45' Fim de primeiro tempo.

44' Lateral para a Juventus.

POSSE DE BOLA!

Juventus: 48%

Roma: 52%

42' Lateral para a Roma.

39' Falta em Kolarov. Bola é da Roma.

36' Escanteio para a Juventus.

34' Falta de ataque do Dzeko em Chiellini.

32' Cuadrado faz falta em Kolarov. Bola na área da Juventus.

30' Escanteio para os visitantes.

28' Falta perigosa para a Roma.

26' SZCZEEEEEEEEEESNY! Perotti arranca no contra-ataque nas costas de Barzagli e cruza rasteiro para Dzeko, que chuta e o goleiro ex-Roma faz bela defesa.

24' Manolas empurra Higuaín e é falta para a Juventus.

23' AMARELO! Para De Rossi por falta em Barzagli.

22' Lateral para a Roma.

20' Falta perigosa para a Roma.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! BENATIA!

17' Escanteio para a Juventus.

16' Alex Sandro cruza para Cuadrado, que resvala de leve na bola.

12' Dzeko cruza para Florenzi, mas o jogador isola a bola.

11' QUE ENTROSAMENTO! Khedira toca para Higuaín, que devolve de calcanhar e o alemão desce em contra-ataque rápido, mas é desarmado na entrada da área.

9' Alex Sandro puxa Nainggolan para parar contra-ataque dos giallorrossi.

7' UUUUUUUUUUH! Matuidi cruza para Mandzukic e o croata cabeceia para fora.

6' UUUUUUUH! Em contra-ataque puxado por Higuaín, o argentino toca para Cuadrado, que é desarmado dentro da pequena área, mas a bola sobra para Khedira, que chuta para fora.

5' Lateral para a Roma.

4' Falta de Kolarov em Cuadrado no meio-campo.

3' Tiro de meta para Szczesny bater.

1' Roma troca passes em seu campo de defesa. Juventus sobe a marcação.

0' COMEÇA O JOGO!

ESCALAÇÃO DA ROMA! Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Perotti, El Shaawawy, Dzeko.

ESCALAÇÃO DA JUVENTUS! Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuaín e Mandzukic.

Bom dia torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! A partida entre Juventus x Roma terá transmissão ao vivo a partir das 17h45 (horário de Brasília). Fiquem ligados!

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JUVENTUS!

Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Higuaín.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA!

Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Perotti, El Shaawawy, Dzeko.

ÚLTIMA PARTIDA!

A última partida oficial terminou com vitória da Roma, dentro do Stadio Olimpico. O placar final terminou por 3 a 1 para os donos da casa. Na pré-temporada, as equipes se enfrentaram nos Estados Unidos e empataram por 1 a 1. A partida foi para os pênaltis e a Juventus ganhou por 5 a 4.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

São 168 encontros em partidas válidas pela Serie A, com 39 vitórias da Roma, 49 empates e 80 triunfos bianconeri. Jogando em Turim são 55 vitórias da Juve, com 21 empates e apenas 8 triunfus dos giallorossi em 84 partidas realizadas no total.

DESFALQUES DA JUVE!

Buffon ainda se recupera de lesão na coxa e dará lugar a Szczesny, ex-Roma. Além de Buffon, o zagueiro Howedes e o lateral-direito Mattia De Sciglio também estão fora da partida. Cuadrado e Mandzukic estão de volta ao time para a disposição de Allegri.

DESFALQUES DA ROMA!

Karsdorp e Defrel estão fora do confronto contra a Juventus, mas Nainggolan e Kolarov voltaram a ser relacionados.

A partida entre Juventus x Roma é válida pela 18ª rodada da Serie A TIM, a ser disputada no Allianz Stadium, em Turim.