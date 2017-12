Milan e Inter buscam classificação à semifinal da Copa Itália para afastar má fase

Quanto vale uma vitória no Derby della Madonnina, alcunha ao clássico entre Milan e Internazionale, num jogo de quartas de final de Copa Itália? Há alguns anos, quando ambas as equipes viviam grande fase, talvez pouco. Mas, no momento atual, pode valer muito mais. O triunfo para os milanistas pode ser considerado a reviravolta numa temporada para lá de irregular, enquanto os interistas buscam a validação do bom trabalho neste primeiro semestre de 2017/18. O jogo ocorre nesta quarta-feira (27), às 17h45, no San Siro, em Milão.

O Diavolo chegou até a essa fase depois de eliminar o Hellas Verona, vencendo por 3 a 0. Entretanto, a equipe vem de derrota na Serie A, onde perdeu por 2 a 0 para a Atalanta, em casa, no último sábado (23), aumentando a crise no clube.

Já os nerazzurri eliminaram o modesto Pordenone na fase anterior nos pênaltis, depois de empatar por 0 a 0. Assim como o rival, eles também perderam na última partida da liga italiana: sucumbiram diante do Sassuolo, fora de casa, por 1 a 0.

As equipes já se enfrentaram uma vez nesfa temporada, terminando com vitória da Inter sobre o Milan, por 3 a 2, com três gols do argentino Mauro Icardi. Suso e Handanovic, contra, descontaram para o Diavolo.

Durante a história, essas equipes mediram forças 23 vezes pela Copa Itália. O Milan soma nove vitórias, a Inter venceu sete vezes e houve sete empates.

Gattuso muda time novamente em busca de reação

Quando o time do Milan parecia estar começando a reagir na temporada, vieram duas derrotas feias que fizeram a crise se instalar de vez em Milanello. Por isso, o técnico Gennaro Gattuso deve promover novas mudanças na equipe titular, mas mantendo o esquema tático, 4-3-3.

+ Gattuso exime jogadores de culpa após nova derrota do Milan: "Eu que mereço tomar no **"

Na defesa, Romagnoli volta ao time titular no lugar de Musacchio. No meio de campo, Biglia entra no posto de Montolivo, e Locatelli ganha uma vaga na equipe, deslocando Bonaventura para a ponta esquerda. Com isso, Borini perde lugar no time titular, já que Suso também retorna à titularidade após cumprir suspensão na última partida pela Serie A.

Na referência do ataque, Cutrone, André Silva e Kalinic lutam por uma vaga, com pequena vantagem para o croata, mesmo o jogador sendo muito criticado pela torcida.

Em entrevista à Milan TV, Gattuso projetou o jogo e afirmou que o time precisa reagir na temporada com muita garra e vontade. “É uma partida diferente das outras. O jogo bonito não serve para nada. Precisamos ter garra, vontade e organização. Todos deverão dar algo a mais, senão fica difícil vencer. Devemos jogar pelos nossos torcedores. É uma vitória que devemos a eles”, destacou.

Inter visa recuperação após duas derrotas

A temporada da Inter vinha sendo praticamente perfeita até poucas semanas atrás, mas, depois da goleada por 5 a 0 sobre o Chievo, o time nerazzurro não consegue um triunfo desde então. Agora, a equipe está a quatro partidas sem vencer (dois empates e duas derrotas) e terá um importante dérbi para disputar. E com alguns desfalques.

Na defesa, o lesionado Miranda fica de fora; será substituído por Ranocchia. Outro desfalque no setor é o lateral-direito D’Ambrosio, que provavelmente será substituído pelo português João Cancelo.

Além disso, o técnico Luciano Spaletti tem duas dúvidas no setor ofensivo: João Mário e Borja Valero disputam uma vaga, com vantagem para o português, e Éder e Perisic lutam por um lugar no time, com ligeira vantagem para o italiano. No mais, será o mesmo time que vem atuando na Serie A, com o goleiro Padelli no gol, no rodízio que o treinador faz.

Em entrevista coletiva, o treinador da Inter adotou mais ou menos o mesmo discurso de Gattuso, salientando a importância da partida em si, independente da fase das duas equipes, e afirmou que o seu time também precisa dar mais em campo para conseguir a classificação para a semifinal.

“É uma partida muito importante, não existe uma condição que faça com que o dérbi seja um resultado qualquer. Nos sentimos prontos para jogar essa partida que dá acesso á uma semifinal e é claro que devemos dar um pouco mais para atingir esse objetivo”, disse Spalletti.