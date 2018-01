Arsenal e Chelsea fazem dérbi londrino pela Premier League

Tem clássico londrino sacudindo o começo de 2018 na Premier League! Nesta quarta-feira (3), às 17h45 (de Brasília), Arsenal e Chelsea fazem suas primeiras partidas no novo ano, em um jogo que promete agitar o Emirates Stadium. Apesar de estarem entre os primeiros colocados na liga, ambos vêm em momentos diferentes e precisam muito da vitória. O dérbi vale pela 22ª rodada do certame.

Com 38 pontos e na sexta colocação, o Arsenal vem de um empate fora dos planos contra o até então lanterna West Bromwich por 1 a 1, fora de casa, com um pênalti duvidoso marcado a favor dos adversários no fim. Já o Chelsea venceu quatro dos últimos cinco jogos, aproveitou-se dos tropeços do Manchester United e terminou a última rodada como vice-líder com 45 pontos (chega ao duelo em terceiro, pois o United já jogou na rodada e venceu o Everton por 2 a 0).

No primeiro turno as equipes se enfrentaram no Stamford Bridge, em um jogo travado que terminou sem gols. Caso o Arsenal não perca, será a primeira vez em que os Gunners terminarão uma temporada sem derrotas nos dois turnos para o Chelsea desde 2011/12 (na ocasião, vitória por 5 a 3 fora e empate por 0 a 0 em casa). Do outro lado, os Blues são o time que mais venceram o confronto jogando no estádio do rival – somando todas as competições desde a inauguração do Emirates Stadium, em 2007, foram cinco vitórias dos atuais campeões ingleses.

Jogo pegado e sem gols: rivais londrinos empataram em 0 a 0 no primeiro turno (Foto: Rob Newell/CameraSport)

Com vários desfalques, Arsenal quer vencer para se aproximar de zona da Champions

O Arsenal segue em busca de bons desempenhos e força para chegar à zona de classificação para a Uefa Champions League. Na última rodada, o time sofreu um empate doído no fim para o então lanterna West Bromwich e distanciou-se do G4. Agora os Gunners estão a cinco pontos da zona para a UCL e precisam mais do que nunca da vitória. Do lado positivo, o bom retrospecto em casa: é o terceiro melhor mandante da Premier League, com 25 pontos em 10 jogos.

Mas para o confronto desta quarta-feira (3), a equipe vem recheada de desfalques importantes. O técnico Arsène Wenger já não tinha disponíveis o lateral Nacho Monreal, os meias Aaron Ramsey e Mesut Özil e o atacante Olivier Giroud. Agora a lista de machucados aumentou, com a lesão do lateral Sead Kolasinac no jogo contra o West Brom. Com isso, o jovem Aislan Maitand-Niles deve ganhar mais uma chance em clássicos – o lateral também atuou no empate em 3 a 3 contra o Liverpool.

Kolasinac é o mais novo desfalque do Arsenal para o dérbi (Foto: David Price/Arsenal FC)

Na coletiva pré-jogo, Wenger reconheceu que seu time vem pressionado após o empate na última rodada e que o recente crescimento do Chelsea é uma preocupação. Porém, o comandante dos Gunners acredita na importância de manter a boa campanha dentro de seus domínios – e que isso ajudará sua equipe no clássico.

“Sabemos que nossa campanha em casa será absolutamente vital e acabamos de voltar frustrados do jogo contra o West Brom, porque perdemos dois pontos. Sabemos que isso nos põe ainda mais pressão em trazer um grande resultado amanhã. O Chelsea está voltando a ter uma boa forma. Eles estão consistentes, então será um grande desafio para nós”, disse o francês.

Chelsea busca quinta vitória em seis jogos para retomar vice-liderança da liga

Diferentemente do rival, o Chelsea vem em uma ótima fase. Os atuais campeões estão invictos há cinco jogos (quatro vitórias e um empate, marcando 12 gols e sofrendo apenas um) e, aproveitando-se de tropeços dos adversários, assumiram a vice-liderança. A campanha como visitante também é boa: quarta melhor, com 20 pontos – caso vença o clássico, passa a ter a segunda melhor campanha fora de casa na PL. O time tem contado com bons desempenhos de jogadores cruciais, como os atacantes Willian e Álvaro Morata, artilheiro da equipe na liga com 10 gols.

E para reassumir o segundo lugar após a vitória do Manchester United no começo da rodada, os Blues não terão alterações no time que vem jogando. Os dois únicos machucados, o zagueiro David Luiz (joelho) e o meia Charly Musonda (virilha), seguem de fora – mas segundo o técnico Antonio Conte, podem voltar pela FA Cup contra o Norwich, no próximo sábado (6). Ou seja, mesmo com a pesada sequência de virada do ano, não há novos desfalques no elenco.

Morata é a grande esperança de gols do Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Conte falou na coletiva pré-jogo e disse estar satisfeito com o elenco, que tem alternado nos últimos jogos e, ao mesmo tempo, mantido o nível de bons resultados. Além disso, ele falou da importância do clássico contra o Arsenal e mostrou-se confiante para vencer pela primeira vez no Emirates Stadium (no único jogo no estádio, na temporada passada, vitória dos rivais por 3 a 0).

“É muito importante o plano envolver todos os jogadores. Estamos fazendo um grande trabalho nessa situação, porque estamos fazendo muitas rotações, mas ao mesmo tempo, nossos resultados são positivos, o que significa que meus jogadores estão trabalhando bem. Minha meta é ter todos os jogadores no melhor da forma, especialmente agora na segunda parte da temporada – que é muito importante, porque você está apto a chegar ou não em sua meta. Quando você joga contra o Arsenal é importante, e o jogo de amanhã é muito importante para a liga. Certamente queremos dar nosso melhor, sair com os três pontos e satisfazer nossos fãs”, afirmou o italiano.