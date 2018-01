Liverpool e Everton fazem dérbi pela Copa da Ingaterra

A 3ª rodada da FA Cup tem seu pontapé inicial nesta sexta-feira (5). Jogando em Anfield, o Liverpool encara o Everton em mais uma edição do Merseyside Derby.

Do lado dos mandantes, a fase é boa. O Liverpool é o 4° colocado na Premier League, com 44 pontos, e está invicto há 14 jogos na temporada, sendo que os Reds não perdem desde outubro.

Já os Toffees estão em 9º lugar na Premier League, com 27 pontos. O Everton está há quatro jogos sem vencer na temporada - o último sucesso foi diante do Swansea, por 3 a 1, em 18 de dezembro.

O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 10 de dezembro, pela 16ª rodada da Premier League, em Anfield. As equipes empataram em 1 a 1, com gols de Salah, pelo lado do Liverpool, e Wayne Rooney, pelo lado dos Toffees.

Pela FA Cup, o último jogo entre os times foi em 14 de abril de 2012, pela fase semifinal. Naquele jogo, o Liverpool venceu o Everton pelo placar de 2 a 1, de virada. Luis Suárez e Andy Carroll marcaram para os Reds, enquanto Nikica Jelavic fez o gol dos Toffees. Na história, foram 11 jogos entre os times em Anfield, pela FA Cup, sendo que jamais o Everton saiu vencedor. São seis vitórias do Liverpool e cinco empates.

O Liverpool terá mudanças por desfalques. O artilheiro Mohamed Salah (virilha) e Philippe Coutinho (coxa) perderão o Merseyside Derby pela FA Cup. O mais novo contratado do Liverpool, o zagueiro Virgil van Dijk, pode fazer sua estreia pelos Reds. O meio-campista Jordan Henderson (coxa) e o lateral Alberto Moreno (tornozelo) ainda estão entregues ao departamento médico.

Do lado do Everton, Michael Keane, zagueiro, deve ser desfalque. O jogador teve meia-dúzia de pontos em seu pé após uma lesão no jogo contra o Manchester United, no dia de Ano Novo, e é considerado um risco colocá-lo em campo. O novo reforço do Everton, Cenk Tosun, dificilmente estará no time, devido ao prazo de registro de sua documentação para estar disponível para ser relacionado.

Klopp colocará força total em campo

Na coletiva de imprensa, Jürgen Klopp destacou que irá com time mais forte possível diante do Everton, destacando o respeito que o Liverpool dará à disputa da FA Cup.

"A escalação mostrará todo o respeito que temos pela FA Cup. Eu sei que algumas pessoas disseram que eu não respeito a copa o suficiente, mas não é verdade. Talvez tenhamos que tornar isso um pouco mais óbvio", disse o técnico do Liverpool.

Com calendário cheio, contando com a disputa da UEFA Champions League, Premier League e das copas domésticas, Jürgen Klopp tem feito um trabalho de rotação do elenco do Liverpool ao longo da temporada. Contudo, mesmo com muitos jogos, Klopp ressalta sua decisão de ir a campo com a maior força possível.

"Se jogássemos dois dias depois, talvez eu considerasse uma equipe diferente, mas sempre tentamos fazê-lo. Depois, somos julgados - escalação errada, escalação certa. Será a equipe mais forte com certeza", destacou Klopp.

Allardyce vai para o tudo ou nada

Sucinto, o técnico do Everton, Sam Allardyce, destacou, na coletiva de imprensa pré-jogo, a importância do confronto diante do Liverpool pela terceira rodada da FA Cup, tratando o clássico como jogo de vida ou morte.

"Nós iremos para isso", disse Allardyce. "É vida ou morte, simples como isso. É um jogo de glória e você tenta vencê-lo. Um empate não é bom o suficiente", completou Big Sam.