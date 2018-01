Manchester City e Bristol abrem semifinais da Copa da Liga Inglesa

Google Plus

Foto: ManCity/Divulgação

Acontece nesta terça, as 17h45, o primeiro jogo das semifinais da Copa da Liga Inglesa, entre Manchester City e Bristol City. O jogo de ida ocorre em Manchester, no Etihad Stadium. Os donos da casa vem de uma temporada invicto na Premier League, enquanto os visitantes jogam a segunda divisão da Inglaterra.

O favoritismo é do time de Manchester. Os Citizens de Pep Guardiola não perderam nenhum jogo na liga principal inglesa. Em 22 rodadas da Premier League, ganharam 20 jogos e empataram 2, conquistando 62 pontos de 66 possíveis, na liderança do campeonato. Somando a Champions League e as duas copas, o Manchester City não perdeu nenhum jogo em território nacional na temporada 2017/2018.

Mesmo com temporadas excelentes, o City precisou suar para ganhar de times menores. Foi fácil ganhar do West Bromwich, mas o time precisou ir para os penaltis para eliminar o Wolverhampton e o Leicester City. Entretanto, na Copa Inglesa, outra copa nacional, os Citizens até levaram um susto, mas terminaram goleando o Burnley no sábado (6).

Os visitantes, entretanto, disputam a segunda divisão da Inglaterra, a Championship, e têm o terceiro melhor ataque da competição. Nas quartas de final, deixaram o Manchester United para trás, ganhando de 2 a 1, mesmo não sendo favoritos. Não foi só o forte time de Mourinho que o Bristol City precisou enfrentar para chegar na semifinal. Stoke City e Crystal Palace também ficaram pelo caminho, comprovando o sucesso do ataque da segunda divisão.

Mudanças à vista

Guardiola já sugeriu que haverá algumas mudanças na sua equipe. Cláudio Bravo, Danilo, Gundogan e Zinchencko devem manter a titularidade e Bernardo Silva, Touré e Mangala podem ser chamados do banco. Brahim Diaz também é opção, mas Guardiola garantiu que Aguero e De Bruyne ficarão descansando para a partida de domingo contra o Liverpool, pela Premier League.

Semifinais da Copa da Liga Inglesa

Jogos de ida

Manchester City x Bristol City (09/01 às 17h45)

Chelsea x Arsenal (10/01 às 18h00)

Jogos de volta

Bristol City x Manchester City (23/01 às 17h45)

Arsenal x Chelsea (24/01 às 18h00)