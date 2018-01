Saiba tudo sobre Hertha Berlin x Borussia Dortmund, pela 19ª rodada da Bundesliga

Recuperação. Essa é a palavra-chave para o confronto entre Hertha Berlin x Borussia Dortmund. O jogo vai ser disputado a partir das 17h30 desta sexta-feira (19), no Estádio Olímpico de Berlim, e será válido pela 19ª rodada da Bundesliga 2017-2018. As duas equipes entram em campo na abertura da jornada com o objetivo de somar pontos e mudar rapidamente o panorama e as impressões deixadas no último fim de semana.

O Hertha Berlin tinha uma boa sequência de resultados, mas foi derrotado pelo Stuttgart por 1 a 0 e tenta somar três pontos no primeiro encontro com o torcedor no ano. Por outro lado, o Borussia Dortmund não passou de um empate sem gols em casa diante do Wolfsburg e manteve a inconstância dos últimos meses. No primeiro encontro entre as equipes na atual temporada, o BVB levou a melhor ao vencer por 2 a 0, com tentos assinalados por Aubameyang e Sahin.

Quase a totalidade

O Hertha Berlin ocupa a 11ª posição, com 24 pontos. A campanha da Velha Senhora não apresenta grandes destaques e completamente morna, insossa. Em 18 jogos disputados, seis vitórias, seis empates e seis derrotas, com 26 gols marcados e 26 sofridos. O duelo contra os aurinegros é visto como uma boa chance de mudar o panorama e começar uma campanha de vitórias que coloquem o time mais acima quanto a vagas em competições europeias na próxima temporada.

Para o jogo, o técnico Pál Dárdai não poderá contar apenas com o zagueiro Rekik, ausente por problemas musculares. Em compensação, três atletas retornam à lista de relacionados. Os defensores Torunarigha e Pekarik, além do meia Esswein.

De novo sem Aubameyang

O Borussia Dortmund perdeu boas oportunidades contra o Wolfsburg na última rodada e desperdiçou dois pontos diante de sua torcida mais uma vez. O resultado foi fundamental para a disputa por vaga em competições europeias ficar ainda mais embolada. Para se ter ideia do equilíbrio nessa parte da tabela de classificação da Bundesliga, os aurinegros somam 29 pontos e ocupam a quarta colocação, três pontos acima do Hannover 96, décimo colocado.

A dificuldade fica maior para o técnico Peter Stöger pelo comandante não poder contar com vários jogadores por estarem no departamento médico. Os laterais-esquerdos Schmelzer e Durm, o volante Rode, os meias Marco Reus e Raphaël Guerreiro, além dos atacantes Philipp e Larsen estão lesionados. Além disso, o atacante Aubameyang, principal referência ofensiva da equipe, mais uma vez foi cortado da lista de relacionados do jogo por opção da diretoria, uma vez que os rumores sobre sua saída do clube estão cada vez mais intensos com o andamento da janela de transferências.

Quanto ao setor de ataque, Stöger deve contar com o retorno de Pulisic. Isak e Sancho devem atuar novamente, enquanto o zagueiro Akanji, contratado no começo da semana, pode fazer sua estreia com o clube.

Curiosidades

- Hertha Berlin está invicto há três jogos contra o Dortmund em partidas disputadas no Estádio Olímpico, com duas vitórias e um empate. É a melhor sequência da Velha Senhora desde o início dos anos 1980;

- O atacante Ibisevic – Hertha – tem seis gols contra o Dortmund, mas não marca diante do adversário há dez partidas;

- Mario Götze está invicto sobre o Hertha. São seis vitórias e um empate, com três vitórias na Bundesliga em confrontos disputados na capital germânica;

- Borussia Dortmund ainda não venceu quando Aubameyang esteve ausente: foram apenas dois pontos somados em três partidas.