Saiba tudo sobre Borussia Mönchengladbach x Augsburg, pela 19ª rodada da Bundesliga

Depois de sofrer um revés doloroso para o seu maior rival, o Borussia Mönchengladbach volta a campo nesse sábado (20) pela 19ª rodada da Bundesliga, no Borussia-Park, 12h30 (horário oficial de Brasília), diante do Augsburg, surpresa da competição até aqui.

Pressionado, Gladbach tenta evitar pressão da torcida

Insatisfeita com as exibições da equipe ao longo da temporada, a sempre apaixonada torcida do Borussia Mönchengladbach vem perdendo a paciência com a equipe – vaiando em diversas ocasiões, devido ao estilo pragmático e complacente da equipe comandada por Dieter Hecking. Diante do Hamburgo, por exemplo, mesmo estando vencendo por 3 a1, os torcedores vaiaram a equipe quando os jogadores começaram a tocar para trás – algo habitual no estilo de jogo do técnico dos Potros e que ficou evidenciado no RheinDerby.

Dessa forma, o Dieter Hecking falou sobre as críticas recentes em relação a sua equipe: “Eu não penso que meu time é muito ‘bonzinho’. Fomos a melhor equipe em Colônia e ficamos extremamente chateados com o resultado. Sobre o Augsburg, tenho que tirar o meu chapéu para Manuel Baum e para o trabalho que ele está fazendo, mas é claro que queremos vencer. Precisamos ser resolutos em tudo nesse confronto”, enfatizou o comandante.

O diretor esportivo do clube, Max Eberl, sempre presente nas coletivas, também falou sobre alguns assuntos de interesse no mercado de transferência e estilo de jogo: “Existiram conversas intensas em relação a Reece Oxford nos últimos dias. Ainda estamos otimistas em relação ao retorno dele”, afirmou o diretor, antes de falar sobre o time: “Ao longo dos últimos anos nos construímos uma equipe que tenta jogar um futebol atraente. Esse é o nosso estilo de jogo”, completou.

Em relação ao elenco, os Potros continuam sem os jogadores que se lesionaram de forma grave – Doucouré, László Bénes, Traoré, Johnson, Strobl e Raúl Bobadilla. Em contrapartida, Raffael poderá retornar a equipe titular, caso esteja totalmente recuperado. O brasileiro iniciou o confronto diante do Colônia no banco de reservas e teve participação importante quando foi acionado, inclusive anotando o tento dos Foals no revés.

Manuel Baum elogia dupla ofensiva do Gladbach e espera confronto difícil

Realizando uma excelente temporada até o momento e superando as expectativas, o Augsburg aparece na 7ª colocação da Bundesliga, somente uma atrás de seu próximo adversário, o Borussia. Sobre o confronto, o técnico Baum foi bastante sincero em suas palavras: “O Borussia pode ter perdido em Colônia, mas eles tem muita qualidade na frente – especialmente com Stindl e Raffael. Será um jogo complicado”, ponderou.

Ademais, o comandando do Augsburg falou sobre as opções de sua equipe para o duelo: “Finnbogason treinou normalmente e parece muito bem, no entanto teremos que esperar para ver como tendão dele vai reagir”, explicou, antes de falar sobre a campanha de sua equipe: “Quando você define objetivos, temos que atingi-los antes de pensar em novos. Nosso objetivo é ficar na primeira divisão”, finalizou.

Curiosidades

- Borussia venceu somente dois dos últimos 13 jogos contra o Augsburg, vencendo somente um dos últimos nove. Dito isso, os Potros marcaram um total de oito gols nas últimas quatro partidas na WWK Arena.

- Lars Stindl não perdeu nenhum de seus 12 jogos contra os Fuggerstädter.

-> Finnbogason anotou gol em todas as três partidas que fez contra os Potros, inclusive o seu primeiro pela Bundesliga em Fevereiro de 2016.

- Quando as duas equipes se enfrentaram na 2ª rodada, Finnbogason marcou aos 34 segundos – o gol mais rápido da história do clube na competição.